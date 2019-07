V malé osadě vznikl prostorný bunkr. Má sloužit jako milionový trezor | E15.cz

Nedávno tam dokonce v přísném utajení měla proběhnout zahajovací párty za účasti smetánky. Jak dokládají fotografie, apokalyptický bunkr je ale skutečně minulostí. Místo toho jsou na pozemku na hranici chráněné krajinné oblasti vidět tři menší stavby. A to, co není vidět, to nejcennější, je pod zemí. Projekt nazvaný Park Berne totiž nabízí svůj „sklep“ lidem, kteří si tam chtějí uchovávat umělecká díla, automobilové veterány či cokoliv dalšího, co považují za hodnotné.

„Depozitář zahájil provoz na začátku června a v tuto chvíli máme objednávky na dvě třetiny jeho stávající kapacity,“ napsal Blesku Ondřej Drábek za společnost Double Square Group, která projekt zvaný Park Berne financuje (a za níž podle všeho stojí Kuchtová). Domky s luxusním vybavením se zatím, alespoň podle našeho snímku, podařily postavit tři. „Máme platné povolení pro osm vil,“ říká ale Drábek. Jedna má přijít majitele v základní variantě na minimálně 15 milionů. Do celkových 1,3 miliardy nákladů za projekt se prý firma vešla i s rezervou.

Supertrezor bezpečností konkuruje Národní bance. Nejmenší schránky jsou velké 2,5 metru čtverečního, největší 45, takže se tam vejde automobil či 70 tun zlata v cihlách. Depozitář má zálohované zdroje elektřiny, je schopen odolat pádu dopravního letadla, dvacetimetrovým záplavám i teplotě 800 stupňů. „Jedním z bezpečnostních prvků pro vstup do depozitu je skenování obrazu krevního řečiště,“ doplňuje Drábek.