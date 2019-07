Špičky ČSSD budou rozhodovat o Šmardovi a zřejmě i o demisi svých ministrů | E15.cz

I když je Zeman připraven přijmout k 31. červenci demisi Staňka, nad jmenováním Šmardy se nadále vznášejí otazníky. Prezident vyčká na rozhodnutí předsednictva socialistů, které se sejde příští pondělí ve 14 hodin. Neřekl však, zda ho bude respektovat.

Šmardova nominace podle Hamáčka nadále platí. "Očekávám, že předsednictvo to potvrdí. Druhou alternativou je, že předsednictvo rozhodne, že ministři ČSSD podají demisi a z vlády odejdou," uvedl.

Pokud by si širší stranické vedení odhlasovalo demisi, musel by Babiš jako premiér podle koaliční smlouvy do sedmi dnů sám odstoupit a spolu s ním všichni ministři ANO. Další tah by pak byl opět na hlavě státu.

Zeman tedy může spoléhat na to, že šedesátičlenný orgán si odchod z kabinetu neodhlasuje a koaliční sestava ANO a ČSSD tolerovaná komunisty tak nepadne. To však není vůbec jisté, protože v předsednictvu roste napětí.

„Události kolem ministerstva kultury členy předsednictva rozhodně netěší a určitě přibývá těch, kteří se v případě, že se tato kauza do pondělí nevyřeší, kloní k odchodu z vlády,“ řekl E15 šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka. Dodal, že výsledek lánské schůzky je uspokojivý jen částečně.

Sociální demokraty navíc rozladila čtvrteční setkání Babiše s prezidentem. Premiér po jejím skončení zopakoval, že Zeman nepovažuje Šmardu za ideálního kandidáta na ministra kultury. „Pan prezident má na pana Šmardu svůj názor. Můžu s ním souhlasit. Na druhé straně chci dodržovat koaliční smlouvu,“ uvedl. Poukázal na skutečnost, že ČSSD si členy vlády vybírá a navrhuje sama a ANO to respektuje, což platí i naopak.

„Nechová se jako premiér, protože nevyužívá všechny zákonné postupy,“ pustil se do Babiše místopředseda socialistů Ondřej Veselý s tím, že jedině premiér může na prezidenta podat kompetenční žalobu.

Pesimistický k pokračování vlády je i první místopředseda ČSSD Roman Onderka a řada předsedů regionální organizací strany. Proti vstupu do sestavy s ANO byli od začátku například šéf senátorů sociální demokracie Petr Vícha a další vlivní straníci, kteří jsou také členy širšího vedení.

Předsednictvo se naposledy sešlo koncem června a už tehdy bylo rozpolcené. Návrh ústecké buňky odejít z vlády podpořilo deset členů, dalších deset včetně ministra zahraničí Tomáše Petříčka se zdrželo. Dvacítka byla proti a stejný počet zástupců vůbec nedorazil.