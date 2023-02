Valorizace důchodů má zohledňovat jen část inflace, navrhuje Jurečka | e15.cz

Růst důchodů má do budoucna zpomalit. Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje, aby zákonné valorizace penzí přestaly zohledňovat celou inflaci, ale jen její dvě třetiny, jak uvedla Česká televize. Prudce rostoucí inflace a s tím několik řádných a mimořádných valorizací důchodů nadměrně zatížily v posledním roce státní rozpočet. Zvýšení přitom nebylo ke všem důchodcům vždy spravedlivé .

Vláda chce návrh představit během několika týdnů. „Budeme připravovat v letošním roce i před celkovým balíkem důchodové reformy materiál, který by měl upravit legislativní podmínky valorizace – ať už řádné, nebo mimořádné,“ řekl minulou neděli ministr práce Marian Jurečka.

„Budeme chtít napravit rozdíly, které vznikají, jinak se nám nůžky mezi níže příjmovými a vysoce příjmovými seniory ještě víc rozevírají,“ dodal ministr. V současnosti při mimořádných valorizacích více profitují senioři s vyššími důchody.

Pokud by se důchody valorizovaly o dvě třetiny, bylo by jejich navýšení od ledna příštího roku asi o sto až dvě stě korun nižší. Záleží na tom, jaká bude v té době inflace. Stát by tak mohl ušetřit přes deset miliard korun.

Návrh se nicméně nedotkne letošní mimořádné valorizace, která přijde pravděpodobně v polovině roku. Termín a výši valorizace spočítá ministerstvo na základě dat o inflaci z pátku.

„Údaje Českého statistického úřadu potvrdily poměrně razantní nárůst inflace, nicméně v tuto chvíli nelze zodpovědně potvrdit přesný dopad na mimořádnou valorizaci důchodů,“ uvedlo ministerstvo v pátek na dotaz E15. „Teprve v průběhu příštího týdne budeme schopni sdělit přesnější údaje včetně navazujících dopadů a také zvažovaných souvisejících opatření,“ dodala mluvčí rezortu Eva Davidová.

Opozice návrh kritizuje. „Přispívali do sociálního systému, teď se o ně systém má postarat. A ne že v této těžké době sáhneme na tyto příjmy. Nepřijatelné,“ řekla České televizi exministryně financí Alena Schillerová (ANO). „My bychom to nepodpořili, protože výsledkem bude, že lidem klesnou reálné důchody,“ uvedl Radim Fiala (SPD).

Důchody se v minulém roce valorizovaly třikrát, jednou řádně a dvakrát mimořádně. Rozpočet to vyšlo téměř na 57 miliard korun.

Valorizace důchodů zatěžují rozpočet