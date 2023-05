Důchodová reforma: Které novinky přináší a co se změní | e15.cz

Postupné snižování důchodů

Nejbolestivějším bodem důchodové reformy bude zpomalení růstu penzí v poměru k průměrné mzdě. Cílem je, aby důchody v roce 2035 poklesly o dvě procenta. Reforma zatím nepočítá se zvýšením věku odchodu do důchodu, čímž by stát ušetřil nemalé peníze. Jasno by mělo být při pravidelné demografické studii, na základě které by měla vláda věk odchodu do penze přehodnotit. Studie by se zřejmě měla uskutečnit každý rok, ne jen jako dosud každých pět let.

Stát chce ušetřit tři procenta HDP k roku 2050

Výdaje na penze prudce rostou a dnes představují zhruba třetinu státního rozpočtu. Důchodové pojištění již nestačí pokrývat výdaje na důchody, letošní deficit důchodového systému by tak mohl dosáhnout až 80 miliard korun. Letos se očekávají celkové výdaje na penze zhruba 690 miliard korun, v příštích letech by mohly stoupat o několik procent HDP ročně.

Cílem vlády je, aby se k roku 2050 na výdajích na důchody uspořily tři procenta HDP, což v přepočtu na současný stav ekonomiky představuje kolem dvou set miliard korun. Bez reformy by deficit důchodového účtu stoupl až k pěti procentům HDP, s reformou by to měla být dvě procenta.

Zavedení minimálního garantovaného důchodu

Myšlenku minimálního garantovaného důchodu představila už důchodová komise vedená ekonomkou Danuší Nerudovou v minulém volebním období. Zvýšila by se tím solidární část penzí na úkor zásluhovosti, aby měli všichni důchodci garantovaný minimální příjem. Dosud však nepanovala shoda, jak vysoký by minimální důchod měl být. Pravděpodobně to nebude pevně stanovená částka, byť se před lety hovořilo třeba o deseti tisících korun, ale spíše poměr k průměrné mzdě nebo jinému parametru.

Zvýšení sociálního pojistného u OSVČ a dohodářů

Vláda chce zvýšit živnostníkům zálohy na sociálním pojištění. Minimální vyměřovací základ, ze kterého se pojistné počítá, vzroste zřejmě až k minimální mzdě. V současné době činí vyměřovací základ u osob samostatně výdělečně činných 10 081 korun, sociální pojištění je necelá třetina této částky. Růst by měl být postupný, ne skokový. Cílem je snížení rozdílu mezi odvody zaměstnanců a OSVČ.

Zavedení fiktivního vyměřovacího základu, možná nahradí výchovné

Rodičům, kteří strávili část života na mateřské a rodičovské, pomůže zavedení fiktivního vyměřovacího základu. Do doby důchodového pojištění se mu bude toto období započítávat, a to ve výši průměrné mzdy. Společně se společným vyměřovacím základem manželů by mohl teoreticky nahradit výchovné, které dostávají důchodkyně za vychované děti. To ale ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka odmítá.

Zavedení společného vyměřovacího základu manželů

Opatření má být dobrovolné. Má pomoci zvýšit starobní důchod ženám, které jej i po letošním zavedení výchovného ve výši 500 korun měsíčně za každé dítě mají v průměru výrazně nižší než muži. Manželé se tak mohou dohodnout, že budou mít penzi stejně vysokou.

Pro předčasný důchod bude třeba 40 let pojištění

Vláda chce omezit počet lidí, kteří vstupují do předčasného důchodu, a brzy tak opustí trh práce. Místo 35 let bude nutné sociální pojištění odvádět alespoň 40 let. Do předčasného důchodu bude také možné odejít nejdříve tři roky před dosažením důchodového věku, ne pět let jako teď.

Zvýšení vdovských důchodů

Vláda chce pomoci především osamělým seniorům v pokročilejším věku, kteří si už nemohou přivydělat například formou částečného úvazku. Týká se to především žen. Konkrétní pomoc vláda upřesní.

Zvýšení podpory ve třetím pilíři

Přibližně o polovinu stoupne od ledna nejvyšší možný státní příspěvek penzijního připojištění, lidé si však budou muset každý měsíc ukládat více peněz. Místo dosavadní tisícikoruny to bude 1700 korun, nad tento strop se už bonus zvedat nebude. Tito střadatelé získají od státu 340 korun měsíčně místo stávajících 230 korun, předpokládá to návrh ministerstva financí.

Předčasné důchody pro náročné profese čeká upřesnění

Vláda ještě upřesní, koho se budou týkat předčasné důchody pro náročné profese. Shoda panuje v tom, že zaměstnavatelé v těchto oborech by měli odvádět za zaměstnance vyšší sociální odvody.