Vláda pomůže firmám zasaženým zdražením energií | e15.cz

Vláda do poloviny prosince připraví řešení pro tuzemské firmy z energeticky náročných odvětví, které by mělo zmírňovat dopady růstu cen energií. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) a ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) se na tom dohodli se zástupci průmyslu a podnikatelů. Jakou formu by pomoc podnikatelům mohla mít, zatím ministerstvo neuvedlo. Velkoodběratelům, mezi které patří především průmyslové podniky, v příštím roce výrazně stoupnou regulované ceny energií.

Energetický regulační úřad (ERÚ) ve čtvrtek oznámil rozhodnutí o regulované složce ceny energií pro příští rok. Podle něj tak regulovaná část elektřiny na hladině vysokého napětí stoupne meziročně o 105,5 procenta, na velmi vysokém napětí pak o 190,9 procenta. Tyto hladiny využívají především velcí odběratelé. Na hladině nízkého napětí, tedy u domácností a malých podnikatelů, pak bude meziroční růst o 66,7 procenta. U plynu se regulované ceny velkoodběratelům zvýší meziročně o 41,8 procenta, domácnostem o téměř 39 procent.

„Uvědomujeme si, že pro některé podniky z energeticky náročných odvětví může dojít v příštím roce k razantnímu zvýšení výdajů na energie, proto jsme se rozhodli vyslyšet hlasy zástupců Hospodářské komory a Svazu průmyslu a dopravy a do zhruba dvou týdnů najdeme pro tyto firmy řešení,“ uvedl Stanjura.

„Pokud dojdeme s podnikatelskými svazy k dohodě a já věřím, že jsme na dobré cestě, rád ji rychle připravím,“ podotkl Síkela. Schválené opatření podle něj umožní pomoc s cenami elektřiny poskytnout také více cíleně a bez potřeby notifikace ze strany Evropské komise.

Příslib vlády ocenili zástupci průmyslu a podnikatelů. „Pro nás je důležité, že vláda chápe, že vysoké poplatky by ničily konkurenceschopnost řady firem v České republice. Stávající cenové rozhodnutí ERÚ například s téměř trojnásobným meziročním růstem regulované složky ceny elektřiny pro hladinu velmi vysokého napětí je pro nás nepřijatelné,“ řekl prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj.

Šéf Hospodářské komory ČR Zdeněk Zajíček ocenil, že ERÚ v cenovém rozhodnutí ve srovnání s původním návrhem mírně snížilo nárůst regulované složky, i přesto je podle něj růst cen natolik velký, že může dostat zejména energeticky náročné podniky do velkých potíží. Zajíček zároveň upozornil, že firmám nepomůže ani, když promítnou rostoucí náklady na energie do ceny výrobků, protože by to oslabilo jejich konkurenceschopnost.

„Nutno přitom dodat důležitou informaci, že Česko má v porovnání s jinými zeměmi Evropské unie rozvinutější průmyslovou základnu a tuzemský průmysl má i mnohem vyšší energetickou náročnost. Ta je zhruba dvakrát vyšší na jednotku HDP, než je průměr EU. Každé zvýšení cen energií proto na české firmy dopadá mnohem více než na firmy v jiných zemích,“ připomněl Zajíček.

Dalším výsledkem jednání je podle ministerstva dohoda na pravidelných schůzkách i v příštím roce, na nichž by se měly diskutovat různá systémová řešení, která by do budoucna měla zabrání nepředvídatelnému zvyšování regulované složky energií.