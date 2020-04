Zákaz vycestování bude mírnější, lidé po návratu ale budou muset do povinné karantény | E15.cz

„Chtěli jsme nahradit karanténu potvrzením o bezinfekčnosti, odborníci z ministerstva zdravotnictví to je ale nedoporučili. Je tam chybovost,“ řekl ministr vnitra a šéf krizového štáb Jan Hamáček (ČSSD) s tím, že uvolněnější režim nesmí zhoršit nákazu v Česku.

Změna se bude vztahovat také na lidi, kteří jezdí za prací do sousedních zemí. Pendleři zaměstnaní ve zdravotnictví nebo v sociálních službách do karantény nemusejí. „Pro ostatní pendlery jsme systém upravili na bázi dva týdny doma a dva týdny v práci. Zkrátili jsme to tedy z jedenadvaceti na čtrnáct dnů,” dodal Hamáček.

Pro cizince bude však Česko stále uzavřené. Zůstává v platnosti plošný zákaz vstupu na území republiky, stejně jako to, že české úřady nepřijímají žádosti o víza.

Na hranicích rovněž zůstanou kontroly, policie či armáda zaznamenají každého, kdo vycestuje. Navíc budou zkoumat, jestli je překročení hranic v souladu s nařízením ministerstva zdravotnictví.

Hamáček nicméně nevyloučil možnost, že si někdo důvod k cestě do ciziny vymyslí a ve skutečnosti pojede například nakupovat do Drážďan. „Pokud za to bude ochoten zaplatit cenu v podobě dvoutýdenní karantény, je to jeho věc," poznamenal ministr.

Někteří právníci jsou přesvědčeni, že i zmírněný zákaz vycestovat odporuje ústavě. „Ani krizový zákon nic takového neumožňuje,“ míní advokát Aleš Rozehnal. „Hovoří sice o možnosti nařídit ochranu hranic, ale bezpochyby tím myslí ochranu vnějších hranic před zásahy ze zahraničí, a nikoli ochranu hranic před českými občany,“ uvedl.