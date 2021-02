Vnitro odmítlo všechny žádosti podnikatelů o náhradu škody. Mohou se soudit | E15.cz

Podnikatelé, firmy i občané, kteří se cítí být poškozeni vládními protiepidemickými opatřeními a v minulých měsících podali žádost o náhradu škody, se budou muset o peníze soudit, nebo to vzdát. Vyplývá to z dopisu ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) předsedům sněmovních stran, který má server E15.cz k dispozici.

Na vnitro dorazilo podle Hamáčka k polovině ledna 409 žádostí o náhradu škody za 5,6 miliardy korun. Žadatelé vycházeli z krizového zákona, který vláda během nouzových stavů několikrát použila a který odškodnění umožňuje poskytovat.

Ne však v tomto případě, míní právníci najatí rezortem. „Skutečným původcem případných škod nejsou jednotlivá krizová opatření, ale samotná globální pandemie nemoci COVID-19, která zasáhla Českou republiku,“ napsal v dopise Hamáček.

Pandemii koronaviru je podle ministra třeba vnímat jako takzvanou vyšší moc. Opatření přijatá vládou ji mají zmírňovat. „Úprava krizového zákona o náhradě škody se nevztahuje na ta opatření, která mají povahu právního předpisu,“ uvedl Hamáček. „Česká republika tak není povinna, ale ani oprávněna požadované plnění žadatelům poskytnout,“ dodal ministr.

Rezort nyní informuje všechny podnikatele a občany o zamítnutí jejich požadavku. Ti se nyní mohou podle zákona obrátit na soud a žalovat stát o náhradu škody.

Zřejmě ne každý to udělá. „Stát hřeší na to, že se podnikatelé v současných potížích nebudou hrnout do vleklých a nákladných sporů se státem,“ upozornil mluvčí Hospodářské komory Miroslav Diro. „Obzvlášť malí podnikatelé, kteří jsou vládními zákazy postiženi nejvíce, nebudou vést spory se státem, protože na to nemají peníze,“ dodal.

Ministerstvo vnitra najalo na podzim loňského roku šest advokátních kanceláří za 30 milionů korun na vyřízení žádostí a případné zastupování před soudem. Kromě advokátů je připraven stát před soudy hájit i Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Opoziční Starostové a nezávislí nesouhlasí s postupem ministerstva vnitra a žádají Hamáčka, aby jej přehodnotil. „Absolutní odmítnutí všech žádostí o náhradu škody, které uplatnil Váš úřad, pokládám spolu s mými kolegy za paušalizující a nepřijatelný přístup,“ napsal šéf hnutí Vít Rakušan Hamáčkovi.

„Každou žádost je nutné posoudit individuálně, vyhodnotit ji ve světle vznesených argumentů a důkazů,“ míní Rakušan. „A to s ohledem na skutečnost, že řada subjektů se pochopitelně spoléhala, že jim jejich oprávněné nároky budou státem nahrazeny, a proto se například nehlásila o podporu v covid programech,“ dodal.

Krizový zákon by s koncem nouzového stavu měl nahradit pandemický zákon, který mají tento týden projednat senátoři. Poslancům se podařilo minulý týden do návrhu dostat ustanovení o náhradě škody, se kterým vláda původně nepočítala. Na rozdíl od současného znění krizového zákona vylučuje návrh možnost žádat kompenzaci ušlého zisku. Hradit se má pouze „skutečná škoda“. Senátoři v pondělí v reakci na rozhodnutí Ústavního soudu o maloobchodu uvedli, že návrh ještě zpřesní v oblasti kompenzací za omezující opatření.