Vojáci dostanou přidáno stejně jako ostatní státní zaměstnanci. | E15.cz

Vojáci by si od začátku roku měli plošně přilepšit o 1 500 korun. Výjimkou jsou vojáci zařazeni do nejnižší vojenské hodnosti, tedy vojíni, kterým se tarif zvýší stejně jako minimální mzda. O té zatím politici nerozhodli. Vyplývá to z nařízení vlády.