Předplatné

Vyšší důchody a boj s šedou ekonomikou. ANO představilo program

V následujících čtyřech letech nabízíme konkrétní činy a splnitelné cíle, prohlásil při představení programu svého hnutí Andrej Babiš.

V následujících čtyřech letech nabízíme konkrétní činy a splnitelné cíle, prohlásil při představení programu svého hnutí Andrej Babiš. Zdroj: ČTK / Sznapka Petr

Pavel Otto
Pavel Otto
Diskuze (0)

Levnější energie pro domácnosti a firmy, vyšší důchody a také platy vojáků, policistů, hasičů nebo celníků. Program hnutí ANO představený jeho lídry v Ostravě pamatuje i na podnikatelský sektor, jemuž mají klesnout daně z příjmů ze současných 21 na 19 procent. Uskupení také slibuje konec zvyšování odvodů živnostníkům. Peníze na všechna opatření hodlá získat nakopnutím ekonomiky a lepším výběrem daní, především DPH. To ale odborníci považují za nereálné.   

„V následujících čtyřech letech nabízíme konkrétní činy a splnitelné cíle. Hlavní priorita jsou občané naší země, Česko na prvním místě,“ prohlásil šéf ANO Andrej Babiš. Nešetřil kritikou kabinetu Petra Fialy, který podle Babiše připravil seniory o peníze, rodiny s dětmi o některé úlevy a zaměstnancům osekal benefity.

„Zastropujeme věk odchodu do důchodu na 65 letech, obnovíme původní valorizace penzí. Zrušíme zastropování volnočasových benefitů,“ vyjmenoval některé z bodů předseda ANO. Zdůraznil rovněž zkrácení čekacích dob na zdravotní zákroky. Prioritou bude podle něj prevence nádorových a kardiovaskulárních onemocnění a vyřešení nedostatku léků.

Ekonomický růst a boj s daňovými úniky

Největší slabinou programu ANO jsou podle hlavního ekonoma společnosti Investika Víta Hradila nerealistická očekávání v podobě ekonomického růst a boje s šedou ekonomikou. „Neřekli nic objevného, splnění jejich slibů by bylo extrémně drahé,“ řekl deníku e15 Hradil.

Šéfka poslanců ANO Alena Schillerová uvedla, že každé jedno procento, o něž ekonomika vzroste, znamená pro příjmy státního rozpočtu asi dvacet miliard korun. Návrat původního vzorce, podle něhož se valorizují důchody a jehož návrat hnutí plánuje, by ale v maximalistické variantě představoval výdaje v řádu nižších desítek miliard korun ročně.   

Okolo šesti až deseti miliard by pak každoročně polykaly vyšší platy vojáků, přidání policistům a dalším příslušníkům bezpečnostních sborů by stálo ještě více. 

VIDEO: Proč voják dostane víc, než policista a komu pomůže aktuální navýšení? Vysvětluje analytik Vydra ve FLOW

Video placeholder
FLOW: Proč voják dostane víc, než policista a komu pomůže aktuální navýšení? Vysvětluje analytik Vydra • Zdroj: e15

Podle Hradila si nelze slibovat významnější posílení příjmů státního rozpočtu ani od boje s šedou ekonomikou. Schillerová přitom odhaduje možný výnos až na 35 miliard korun ročně. „V tomto směru nijak výrazně nevybočujeme ze statistik Evropské unie. Aby se očekávání splnila, museli bych být v boji s daňovými úniky úplní premianti,“ míní ekonom.

Začít diskuzi

Volby do Poslanecké sněmovny ČR 2025

V roce 2025 se v ČR konají volby do Poslanecké sněmovny. Projděte si klíčová témata, mezi které patří aktuální volební průzkumy, termín a čas voleb, strany, kandidáty, postup ve volební místnosti a volební systém ČR pro parlamentní volby 2025 (články se zobrazí po rozkliknutí odkazu):

Termín, strany, kandidáti a systém Volební průzkumy Voličský průkaz Jak volit? Volby ze zahraničí Volební místnosti Kroužkování a preferenční hlasy Volební lístky Volební komise Volební účast Program STAN Program Piráti Program ANO Program SPOLU

Doporučujeme

Články z jiných titulů