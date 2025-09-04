Vyšší důchody a boj s šedou ekonomikou. ANO představilo program
Levnější energie pro domácnosti a firmy, vyšší důchody a také platy vojáků, policistů, hasičů nebo celníků. Program hnutí ANO představený jeho lídry v Ostravě pamatuje i na podnikatelský sektor, jemuž mají klesnout daně z příjmů ze současných 21 na 19 procent. Uskupení také slibuje konec zvyšování odvodů živnostníkům. Peníze na všechna opatření hodlá získat nakopnutím ekonomiky a lepším výběrem daní, především DPH. To ale odborníci považují za nereálné.
„V následujících čtyřech letech nabízíme konkrétní činy a splnitelné cíle. Hlavní priorita jsou občané naší země, Česko na prvním místě,“ prohlásil šéf ANO Andrej Babiš. Nešetřil kritikou kabinetu Petra Fialy, který podle Babiše připravil seniory o peníze, rodiny s dětmi o některé úlevy a zaměstnancům osekal benefity.
„Zastropujeme věk odchodu do důchodu na 65 letech, obnovíme původní valorizace penzí. Zrušíme zastropování volnočasových benefitů,“ vyjmenoval některé z bodů předseda ANO. Zdůraznil rovněž zkrácení čekacích dob na zdravotní zákroky. Prioritou bude podle něj prevence nádorových a kardiovaskulárních onemocnění a vyřešení nedostatku léků.
Ekonomický růst a boj s daňovými úniky
Největší slabinou programu ANO jsou podle hlavního ekonoma společnosti Investika Víta Hradila nerealistická očekávání v podobě ekonomického růst a boje s šedou ekonomikou. „Neřekli nic objevného, splnění jejich slibů by bylo extrémně drahé,“ řekl deníku e15 Hradil.
Šéfka poslanců ANO Alena Schillerová uvedla, že každé jedno procento, o něž ekonomika vzroste, znamená pro příjmy státního rozpočtu asi dvacet miliard korun. Návrat původního vzorce, podle něhož se valorizují důchody a jehož návrat hnutí plánuje, by ale v maximalistické variantě představoval výdaje v řádu nižších desítek miliard korun ročně.
Okolo šesti až deseti miliard by pak každoročně polykaly vyšší platy vojáků, přidání policistům a dalším příslušníkům bezpečnostních sborů by stálo ještě více.
VIDEO: Proč voják dostane víc, než policista a komu pomůže aktuální navýšení? Vysvětluje analytik Vydra ve FLOW
Podle Hradila si nelze slibovat významnější posílení příjmů státního rozpočtu ani od boje s šedou ekonomikou. Schillerová přitom odhaduje možný výnos až na 35 miliard korun ročně. „V tomto směru nijak výrazně nevybočujeme ze statistik Evropské unie. Aby se očekávání splnila, museli bych být v boji s daňovými úniky úplní premianti,“ míní ekonom.