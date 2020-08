Šéfa Senátu se před cestou na Tchaj-wan zastali světoví politici | E15.cz

Miloše Vystrčila v neděli na letišti v Tchaj-peji uvítá ministr zahraničí Joseph Wu. V pondělí se šéf českého Senátu účastní setkání českých a tchajwanských byznysmenů. Na podnikatelském fóru vystoupí například ministryně hospodářství Wang Mej-chua. Vystrčil se také potká s tchajwanskými bohemisty a prohlédne si výstavu fotografií z návštěvy bývalého českého prezidenta Václava Havla. V plánu má i setkání s vedením Tchajwanské asociace elektrických a elektronických výrobců, která podle Senátu zvažuje založení české pobočky. V úterý Vystrčil převezme medaili za parlamentní demokracii, kterou mu předá jeho tchajwanský protějšek, předseda legislativního dvora Jou Si-kchun. S ním se Vystrčil vydá na cestu do města I-lan. Ve středu se vydá do města Sin-ču, kde navštíví Institut pro průmyslový výzkum a technologie. Poté bude jednat s předsedou vlády Su Čen-čchangem a ministrem pro vědu a výzkum Wu Čun-čungem. Ve čtvrtek ho přijme tchajwanská prezidentka Cchaj Jing-wen, která zároveň udělí státní vyznamenání Kuberovi. Podle informací ČTK by Kubera měl in memoriam obdržet Řád příznivých oblaků. Od roku 1941 jej dostávají osobnosti civilního života. Následovat bude jednání s ministrem zahraničních věcí Josephem Wuem a s ministrem kultury Li Jüng-tchem. Tchajwanskou cestu zakončí Vystrčil v pátek setkáním se zástupci Taiwan Cooperative Bank, která podle Senátu zvažuje otevření pobočky v Česku. Zúčastní se také Fóra o společné politice USA, Tchaj-wanu, Evropské unie a Japonska o „restrukturalizaci dodavatelského řetězce“. Do Česka by měl přiletět v sobotu dopoledne.