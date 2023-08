Zachovejte zaměstnanecké benefity, zmírněte odvody pro těžařem, žádají odbory a firmy po vládě | e15.cz

Odboráři a zaměstnavatelé společně navrhují zachování daňového zvýhodnění benefitů, mírnější navýšení úhrad při těžbě nerostů než ve vládním balíčku, úpravy pravidel u dohod o provedení práce (DPP), osvobození zemědělských pozemků od daně z nemovitosti, zrušení daňových návrhů u příspěvků na stravování, zachování daňového odpočtu u členských příspěvků odborům, nesnižování sociálního fondu vysokých škol, nesnižování fondu kulturních a sociálních potřeb a zachování osvobození energeticky náročných provozů od daní na plyn a elektřinu.

„Nebylo to o tom, že bychom si řekli, s kým souhlasíme, s kým ne. Abychom udělali nějakou změnu v balíčku, tak se na něm musí shodnout všech pět vládních stran tak, jak jsme se na tom shodli v původním textu,“ uvedl Stanjura.

Politici koaličních stran projednají celkové změny balíčku ve středu, posoudí i devět bodů odborářů a zaměstnavatelů. Poté podle Stanjury rozhodnou.

„Byli bychom rádi, aby to při devíti bodech neskončilo deset nula. Věřím, že to tak nedopadne. Osobně cítím největší možnost dohody kolem benefitů. Je to můj pocit,“ uvedl Středula. Vychází z vyjádření dalších členů vlády. Podle odboráře by se některé body mohly dostat do uceleného koaličního návrhu změn balíčku. „Je to sice z kategorie přání, možná představ, ale rád bych, aby se také naplnily,“ dodal Středula.

Odboráři a zaměstnavatelé dostali dnes na jednání podrobnější návrh úprav práce na dohodu. Změny prozkoumají a vládě poskytnou stanovisko. Podle Stanjury se nyní hledá požadované zjednodušení pravidel a administrativy.

„V tuhle chvíli definitivní výsledky neznáme. Probrali jsme jednotlivé body, uvidíme zítra (ve středu). Bylo naznačeno, že určitým kompromisům jsou nakloněni. Věříme, že některé kompromisy budou prosazeny,“ uvedl hlavní ekonom svazu dopravy Bohuslav Čížek.