Průzkum: Kolik Čechů si může dovolit vlastní bydlení? | E15.cz

V České republice žijí čtyři pětiny lidí ve vlastním. Zbylá pětina by to brala také. Jenže finanční situace to umožňuje pouze necelé třetině českých domácností, které zatím ve vlastním nežijí. Přesto ale na vlastní dům nebo byt dosáhne více Čechů, než tomu bylo před třemi lety. Vyplývá to z průzkumu, provedeného pro největší digitální realitní službu Bezrealitky.