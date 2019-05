Zákaz zabijaček a silných vysavačů. Připomeňte si nejčastější euromýty | E15.cz

Složitost bruselské byrokracie často vede k tomu, že lidé snadno uvěří zavádějícím informacím či neexistujícím zákazům. Nejčastěji se euromýty týkají spotřebitelských témat, kde se buď zveličují obyčejné zprávy, nebo návrhy jednotlivých europoslanců. Za mnoho mýtů mohou i média po celé Evropě, která se dopouštějí zkratek a mezi sebou si je pak přebírají. Mnoho směrnic umí zpřísnit i sám český parlament, když je přenáší do českého práva.

EU ZAKÁŽE SILNÉ VYSAVAČE

„V Evropě se nebudou smět prodávat výkonné vysavače,“ zněl jeden z nedávných mýtů. Evropské nařízení z roku 2017 přitom neomezuje sací výkon vysavačů, ale příkon elektrické energie. Kromě toho reguluje některé negativní vlivy vysavačů, jako například emise prachu nebo hlučnost. Unie tím chce dosáhnout energetických úspor a šetřit životní prostředí.

KONEC POMAZÁNKOVÉHO MÁSLA A TUZEMSKÉHO RUMU

Jedním z nejrozšířenějších mýtů ještě před několika lety bylo, že Evropská unie chce zakázat dva poklady české gastronomie: pomazánkové máslo a tuzemský rum. EU přitom nikdy nezakázala jejich výrobu, ale žádala jejich přejmenování. Podle pravidel společného unijního trhu se totiž za máslo dá označovat pouze výrobek, který obsahuje alespoň 80 procent mléčného tuku. Rum zase má být vyráběn destilací melasy nebo ze šťávy cukrové třtiny, český tuzemák je ale vyráběn destilací bramborového škrobu a dochucen rumovou esencí. Jednotná označení mají předcházet matení spotřebitele při vývozu těchto produktů mimo Česko.

ZÁKAZ PRODEJE KŘIVÝCH OKUREK A BANÁNŮ

Kritici EU často šíří mýtus, že Evropská unie zakázala prodávat křivé okurky a zahnuté banány. Prodávat se přitom mohou bez omezení. EU jen schválila rozdělení ovoce a zeleniny do jakostních tříd a pro každou z nich pak stanovila normy, které se týkají i jejich tvaru. Bylo to na popud obchodníků s ovocem a zeleninou. Nařízení o okurkách bylo navíc zrušeno v roce 2008, o několik let později se významně zjednodušily normy pro banány.

UNIE NÁM CHCE ZAKÁZAT ZABIJAČKY

Už deset let koluje zpráva, že Evropská komise zakázala domácí zabijačky. Mýtus šířila média a například i prezident Miloš Zeman. Unijní instituce přitom nikdy zabijačky zakázat nechtěly, pouze například stanovily, jakými způsoby se může zvíře znehybnit, a zakazují týrání. Ve skutečnosti porážky zvířat kdekoliv mimo jatka zakazují samotné české zákony, a to už desítky let. Výjimku mají jen domácí zabijačky, přičemž všechny produkty musejí být pouze pro osobní spotřebu v rodině a nesmějí se darovat ani prodávat.

KADEŘNICE NESMĚJÍ NOSIT PODPATKY

Média po celé Evropě se před několika lety rozhořčila, že unie chce přikázat kadeřnicím, aby nenosily v práci podpatky, prstýnky a hodinky. Ve skutečnosti šlo o návrh evropských kadeřnických odborů, které se snažily upravit pracovní podmínky a bezpečnost práce u kadeřnic. Prohlášení předaly odbory Evropské komisi, a byť se tím úřad nikdy nezabýval, zákaz podpatků je šířen jako další nesmyslný návrh EU.