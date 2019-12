Platy zastupitelů rekordně vzrostou | E15.cz

Hejtmani, primátoři, starostové, radní a zastupitelé si od ledna rekordně polepší. Platy v obecních a krajských zastupitelstvech vzrostou podle vládního nařízení o 7,5 procenta. Zvýšení se promítne především do příjmů uvolněných politiků, tedy těch, pro které je funkce hlavním zaměstnáním.

Starostové středně velkých měst si nově přijdou až na 83 tisíc, primátoři statutárních měst až na 119 tisíc měsíčně, odměny hejtmanů přesáhnou hranici 130 tisíc.

Nejvíce peněz bude pobírat pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti), který by si v příštím roce měl přijít na 138 tisíc korun měsíčně. To je o deset tisíc korun více než letos. Pro srovnání, základní plat poslance nebo senátora bude činit v roce 2020 devadesát tisíc korun. „Nedělám to pro peníze,“ řekl Hřib deníku E15 bez dalšího komentáře.

Platy vláda zvyšuje každoročně v návaznosti na vývoj republikové průměrné hrubé mzdy. „Lze očekávat zvýšení motivace a pocitu ocenění náročnosti vykonávaných funkcí, zejména u uvolněných členů zastupitelstev,“ uvedla vláda. Na zvýšení platů budou muset samosprávy vydat ze svých rozpočtů odhadem o 543 milionů korun více než letos.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v listopadu kritizoval, že o odměnách v regionech rozhoduje vláda. Řekl, že by hospodaření samospráv od státu v tomto ohledu rád oddělil.

Starostové podle Babiše mají problém s tím, že mají někdy nižší platy než jejich podřízení a zaměstnanci příspěvkových organizací. Například plat šéfa pražského dopravního podniku je podle posledních informací nejméně dvakrát vyšší než plat pražského primátora.

Podle Sdružení místních samospráv by se měly odměny zastupitelů přibližovat mzdám v manažerských pozicích v soukromém sektoru.

Platy zastupitelů také od ledna ovlivní nový zákon o kumulaci odměn, který letos politici schválili. Mzda placených zastupitelů obcí a krajů, kteří jsou zároveň členy Parlamentu nebo vlády, se od příštího roku podle tohoto zákona sníží na dvě pětiny. „Jeden politik nemá brát dva platy,“ řekl pirátský poslanec Jakub Michálek, který změnu prosadil.

Zvýšení platu se netýká jen nejvyšších pozic v zastupitelstvech. Například pražský magistrát v současnosti platí 21 uvolněných členů zastupitelstva, kterým letos rozdal 42 milionů korun. Jen řadový zastupitel si v Praze může přijít měsíčně na 94 tisíc korun. Opoziční ODS a ANO dlouhodobě kritizují pražskou koalici za vysoký počet placených politiků, jde podle nich o plýtvání penězi. Brno pod vedením ODS loni zvýšilo počet uvolněných zastupitelů na 12, což také vyvolalo kritiku.