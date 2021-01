Zbrojaři kritizují škrty v armádě. Obávají se o byznys i zaměstnance | E15.cz

Jeho kabinet jednal tento měsíc už dvakrát a o vrácení miliard stále nerozhodl. Babiš nyní tvrdí, že to stihne do konce měsíce. Výrazný škrt by zastavil dosavadní růst výdajů na armádu a byl by porušením závazku země vůči NATO. České zbrojařské firmy se navíc obávají o svůj byznys a o tisíce pracovních míst.

„Investiční podpora českého obranného průmyslu je dlouhodobě podceňována. Ve Francii nebo v Německu je tomu přesně naopak,“ řekl šéf Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek. Dodal, že politická debata o snížení rozpočtu ministerstva obrany zastínila fakt, že je nutné myslet také na zájmy tuzemských výrobců vojenské letecké a pozemní techniky, střeliva či speciálního softwaru.

Desetimiliardový propad rozpočtu by omezil nebo zastavil nákup nových bojových vozidel pěchoty, samohybných děl ráže 155 milimetrů, ručních palných zbraní, cvičných letadel a protivzdušného systému. Na tyto kontrakty nadále počítá ministerstvo se 68 miliardami korun, z toho přes pět desítek miliard mají stát obrněnce.

České podniky si od zakázek slibují profit ve výši 27 miliard, a to nejen jako subdodavatelé. V případě Tatry Trukcs, České zbrojovky Group či Aera Vodochody jsou hlavními dodavateli.

Podle Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu mají plánované projekty vytvořit nebo zajistit 24 tisíc pracovních míst a státu přinést 29 miliard na daních.

„Návratnost tuzemské obranné akvizice na poplatcích do státního rozpočtu činí skoro 44 procent z celkové ceny,“ dodal Hynek. „Investice do obrany také stimulují vznik vysoce kvalifikovaných pracovních míst. Takových zaměstnanců jsou tisíce – jen v Aeru Vodochody pracuje 1200 lidí, jejichž místa se mohou ocitnout v ohrožení,“ podotkl.

Na nejasné financování zakázek poukazuje i firma Omnipol, jež vodochodskou továrnu loni koupila spolu s maďarským investorem. „Vzhledem k tomu, že se plánované akvizice neustále odsouvají, nedokážeme zhodnotit, jak ministerstvo hodlá letošní rozpočet využít na podporu domácího průmyslu,“ uvedla mluvčí firmy Marika Přinosilová.

Převodem deseti miliard korun do rozpočtové rezervy na boj s následky pandemie podmínila KSČM svůj souhlas s návrhem zákona o státním rozpočtu na letošní rok. Normu čeká v březnu nebo v dubnu novelizace.