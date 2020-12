Nový typ obrněnců vyjde českou armádu na miliardy | E15.cz

Park těžkých a lehkých obrněných kolových vozidel české armády mají rozšířit nové typy střední hmotnosti. Spolu s transportéry Pandur a vozy Titus a Iveco LMV by tak vojsko provozovalo několik platforem. Výhledově by nové obrněnce zřejmě měly nahradit právě LMV, která mají za sebou deset let služby v zahraničních misích.