Finanční správa zatím eviduje 2,5 milionu odevzdaných daňových přiznání | E15.cz

Stále více lidí pak podává své daňové přiznání elektronicky prostřednictvím portálu MOJE daně nebo datovou schránkou. Celkem elektronicky podalo daňové přiznání více než 650 877 fyzických a 320 235 právnických osob a elektronickou formu podání letos zatím využilo 39,4 procenta poplatníků.

„Už druhým rokem může veřejnost pro podání daňového přiznání využít Online finanční úřad a počty uživatelů, kteří jej využívají, stále roste,“ uvádí zástupce generálního ředitele Finanční správy Jan Ronovský.

„Daňový řád umožňuje podat daňové přiznání do pěti pracovních dnů po stanovené lhůtě, aniž by byla uložena sankce za opožděné tvrzení daně. Pokud za daňový subjekt podává daňové přiznání k tomu zplnomocněný daňový poradce nebo advokát, je lhůta pro jeho podání ještě delší, a to do pátku 1. července 2022. Stejná lhůta platí i pro daňové subjekty, které mají zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem,“ dodává Hana Baráková, tisková mluvčí Finanční správy.