K DPH se už letos někteří podnikatelé hlásit nemusejí | E15.cz

Momentálně platí, že podnikatel, který za předchozích 12 kalendářních měsíců překročí obrat 1 milion korun, je povinen do 15 dnů po měsíci, v němž obrat překročil, podat přihlášku k registraci k DPH. Od následujícího měsíce se pak stane plátcem.

„To znamená, že osoby, které překročily obrat za předchozích dvanáct kalendářních měsíců, již takovou přihlášku k registraci podat musely, a tím pádem se již plátci DPH staly,“ vysvětluje Michal Jelínek, partner V4 Group, a dodává, že jiná situace bude u podnikatelů, kteří obrat překročí až v listopadu 2022 nebo v prosinci 2022.

„V takovém případě nemá tento podnikatel povinnost přihlášku do 15. 12. 2022, resp. 15. 1. 2023 podat a plátcem se od ledna 2023, respektive února 2023 nestane,“ upřesňuje Jelínek.

Vzhledem ke stávající situaci zákon zřejmě předpokládá, že podnikatelé budou z důvodu opatrnosti postupovat podle stávajícího platného zákona a přihlášku k registraci podají. V takovém případě mohou podle přechodných ustanovení do 15. 12. 2022, resp. do 16. 1. 2023 nebo do 5 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti zákona sdělit správci daně, zda mají úmysl stát se plátcem, či nikoliv.

Ti, co plátci DPH jsou, mají příjem do dvou milionů korun a tuto daň platit nechtějí, mohou se z toho vyvázat. po nabytí účinnosti zákona, může plátce registraci k DPH zrušit, pokud nepřekročí obrat 2 miliony korun, a to v souladu s platným ustanovením zákona o DPH.

„Osoby, které by se teprve měly registrovat k plátcovství k DPH z důvodu překročení limitu za měsíc listopad nebo prosinec 2022, mohou správci daně svůj úmysl písemně sdělit volnou formou s uvedením svých identifikačních údajů. V případě zrušení registrace plátců DPH bude nutno, aby tyto osoby podaly žádost o zrušení registrace na příslušném formuláři,“ dodává Michal Jelínek.