Moneta Money Bank jako první banka snížila sazbu hypoték pod čtyři procenta

Úrokovou sazbu 3,99 % pro tří- a pětiletou fixaci však Moneta poskytuje pouze klientům, kteří si vystačí s úvěrem do 60 % hodnoty nemovitosti (LTV – loan to value). Zbývajících 40 % musí financovat z vlastních či jiných zdrojů.

Zájemcům, kteří potřebují půjčit více než 60 %, ale zároveň ne více než 80 % hodnoty nemovitosti, nabízí banka sazbu 4,09 %.

Podmínkou těchto úrokových sazeb je sjednání pojištění schopnosti splácet. Bez něj jsou sazby o 0,2 % vyšší. Hypoteční úvěr lze využít nejen k nákupu či výstavbě nemovitosti, ale také k refinancování stávajících hypoték.

Úrokové sazby hypoték v Monetě od 3. března

Fixace LTV do 60 % LTV nad 60 % do 80 % 1 rok 4,59 % 4,69 % 3 roky 3,99 % 4,09 % 5 let 3,99 % 4,09 % 7 let 4,19 % 4,29 % 10 let 4,29 % 4,39 %

Uvedené sazby jsou platné při současném sjednání pojištění schopnosti splácet. Bez něj jsou o 0,2 % vyšší.