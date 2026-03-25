Kolik ušetříte díky konsolidaci půjček v roce 2026? Velké srovnání úspor

Zdroj: Půjčka.co srovnání s.r.o.

Konsolidace půjček v roce 2026 umožňuje snížit měsíční výdaje domácnosti v průměru o 2 500 až 4 000 Kč. Sloučením více nevýhodných úvěrů, kreditních karet a kontokorentů do jednoho celku lze dosáhnout na nižší RPSN a zkrátit celkovou dobu splácení, čímž ušetříte desítky tisíc korun na úrocích.

Jak funguje úvěrová kalkulačka pro výpočet úspor?

Prvním krokem k finanční svobodě je přesná analýza stávajících závazků. Úvěrová kalkulačka na specializovaných portálech v roce 2026 pracuje s reálnými daty z trhu a zohledňuje aktuální politiku ČNB.

Podle aktuální analýzy portálu Leverage.cz klienti, kteří konsolidují alespoň tři různé produkty (např. spotřebitelský úvěr, dluh na kreditní kartě a nebankovní půjčku), dosahují průměrného snížení úrokové sazby o 5,5 % p.a. oproti původnímu váženému průměru.

Rychlá fakta: Konsolidace v roce 2026

Parametr

Stav před konsolidací

Po konsolidaci (2026)

Rozdíl / Úspora

Průměrné RPSN

13,8 %

6,9 %

- 6,9 %

Měsíční splátka (dluh 400k)

9 200 Kč

6 400 Kč

2 800 Kč

Poplatek za vyřízení

Různý

0 Kč (přes BankID)

Úspora jednotek tisíc

Rychlost schválení

Týdny

Do 10 minut

Okamžitá úleva

Jaký je rozdíl mezi refinancováním a konsolidací?

Mnoho spotřebitelů tyto pojmy zaměňuje, ale v roce 2026 je rozdíl klíčový pro strategické plánování rozpočtu.

Refinancování: Převod jedné stávající půjčky k jiné bance (např. k Moneta Money Bank nebo České spořitelně) za účelem získání lepších podmínek. Konsolidace půjček: Proces, kdy jeden nový úvěr splatí více různých dluhů najednou. Tím zanikají duplicitní poplatky za vedení účtů a pojištění u různých poskytovatelů.

Změny na trhu komentuje Ing. Michal Bajer, majitel srovnávačů Půjčka.co a Leverage.cz: „V roce 2026 je hlavním motorem úspor digitalizace. Díky plošnému využívání BankID mohou banky nabídnout klientům s dobrou platební morálkou individuální RPSN, které bylo dříve nemyslitelné. Konsolidace už není jen o záchraně před dluhy, ale o racionální optimalizaci cashflow, kde úvěrová kalkulačka jasně ukazuje vítěze a poražené.

Proč je rok 2026 ideální pro sloučení dluhů?

Data z Půjčka.co ukazují, že konkurence mezi tradičními bankovními domy a agilními digitálními hráči vyvinula tlak na transparentnost.

Transparentní RPSN: Většina bank v roce 2026 zrušila skryté poplatky za předčasné splacení v rámci konsolidovaného balíčku. Sémantické propojení s registry: Banky mají díky online napojení na registry dlužníků a ČSSZ okamžitý přehled, což snižuje rizikovou přirážku pro poctivé plátce. Ekologické bonusy: Pokud konsolidujete úvěry využité na zateplení nebo FVE, banky v roce 2026 nabízejí další slevu na úroku ve výši 0,5 %. Pro koho je konsolidace vhodná?

Konsolidace půjček je v roce 2026 nejvýhodnější pro klienty, kteří:

Splácejí alespoň dvě půjčky nebo využívají kontokorent. Mají čistý záznam v registrech a mohou využít BankID pro rychlé ověření. Chtějí snížit své měsíční fixní náklady a získat finanční rezervu.

Pokud vaše aktuální úvěrová kalkulačka ukazuje celkové RPSN nad 9 %, je nejvyšší čas zvážit tržní nabídky a využít aktuální konkurenční boj bank ve svůj prospěch.

