Lidé nepoužívají datové schránky, dostaly proto nový kabát a optimalizaci pro mobily a tablety | E15.cz

Úřady a firmy komunikují skrz „datovky“ už řadu let, občané je však až na výjimky nevyužívají. Ministerstvo vnitra to teď chce změnit a přichází s datovou schránkou s lidskou tváří.

Datová schránka není jen o korespondenci, můžete díky ní zdarma získat výpisy z rejstříků (trestní, obchodní, živnostenský), žádat o rodičovský příspěvek, zjistit stav bodového konta řidiče, změny v katastru nemovitostí či podat daňové přiznání nebo žádosti o vystavení nových dokladů (pas).

Ministerstvo vnitra, které má datovky na starost, nyní oznámilo redesign uživatelského prostředí plus optimalizaci pro mobilní zařízení. Lidé (myšleno fyzické osoby) je totiž nepoužívají – používají je pouhá 2 procenta dospělé populace, což dělá státu čáru přes rozpočet.

Datové schránky v novém kabátu. Od pondělí 21. ledna 2019 nabídnou přehledné prostředí, jednodušší ovládání i odesílání zpráv z mobilu či tabletu. Více zde: https://t.co/vocdDvkEEq pic.twitter.com/VogsJbrAgG — Ministerstvo vnitra (@vnitro) January 18, 2019

Je to prosté – doporučený dopis vyjde úřady na 52,70 koruny, datová zpráva jen na 4,50 koruny. Občanům stát za 10 let zaslal 60 milionů datových zpráv. A teď si představte, že by datovou schránku používalo více, než dvě procenta dospělé populace (každý padesátý dospělý člověk).

Stát by tak ušetřil miliardy korun, jelikož rozdíl v ceně činí 91 procent. Ministerstvo vnitra tvrdí, že stát od spuštění datových schránek ušetřil na poštovném skoro 14 miliard korun a chtělo by tak datové schránky pro občany zatraktivnit.

Než si případně datovou schránku založíte, vězte, že v případě doručování ze strany státních institucí typu finanční úřad, se uplatní tzv. fikce doručení. Tedy, pokud si zprávu do 10 dní nevyzvednete, považuje se za doručenou – běží například lhůta k uplatnění opravného prostředku. Zároveň existuje povinnost činit většinu podání (zejména daňová tvrzení) právě skrz datovou schránku.

Datovka vám tak sice ušetří čas, ale výhody poskytne i státu. Ten jednak ušetří peníze a za druhé už neobstojí výmluvy, že vám něco nebylo poštou doručeno a že jste nevěděli...