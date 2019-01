Průmysl 4.0 a bankovnictví: digitalizace přichází, nikoli však propouštění | E15.cz

Dlouhé roky platili klienti českých bank vysoké poplatky za bankovní služby, dnes není účet bez poplatků ničím výjimečným. Banky k tomu mají dobrý důvod – nic je to nestojí a ještě mohou efektivně půjčovat peníze... Jistě také máte nějaký ten předschválený úvěr nebo kreditku, stačí párkrát kliknout a peníze jsou „vaše“.

Banky působící v tuzemsku zaměstnávají desítky tisíc lidí, proto nás zajímalo, zda internet, smartphony, schopnost zpracovat velké množstí dat a další výdobytky moderní doby nějak ohrožují lidskou práci.

Softwarové roboty si na Twitteru pochvaluje například Sberbank, která uvedla, že pomáhají s rutinní administrativní prací spojenou s čerpáním úvěrů. Lidským kolegům ušetří více než 1100 hodin měsíčně. Běžný úkon jim trvá 4 minuty, člověku zhruba pětkrát déle.

Sberbank nám na dotaz odpověděla, že letos výrazněji propouštět nechystá, jelikož „během loňského roku byla některá pracovní místa zrušena, takže banka má o něco méně zaměstnanců, než měla na konci roku 2017.“

A dodává: „Vytváříme však i nová pracovní místa. Dochází k postupné optimalizaci organizační struktury, která vychází ze zaměření na digitalizaci banky. Cílem je vyšší efektivita a zjednodušení procesů pro klienty banky. Nově například vznikají pozice v oblasti korporátního bankovnictví s cílem zrychlit a zkvalitnit servis firemním klientům.“

Propouštět nechceme, ale...

Jinak je tomu u velkých bank. Například podle zdrojů obeznámených s děním v České spořitelně ji průběhu roku 2019 v důsledku přechodu na „agilní“ způsob řízení pravděpodobně opustí vyšší desítky až nižší stovky zaměstnanců.

Počet zaměstnanců České spořitelny se pohybuje okolo 10 tisíc, proto jsme se na propouštění zeptali. Dostalo se nám této odpovědi:

„Spořitelna nyní prochází přechodem na tzv. agilní způsob řízení. Nejedná se o reorganizaci v klasickém slova smyslu, ale primárně o změnu hierarchicky řízené a vertikálně strukturované organizace, na organizaci výrazně plošší, horizontálnější a organičtější, která rychleji a efektivněji reaguje na potřeby zákazníků a proměny trhu.“

„Přechod na agilní způsob řízení pochopitelně znamená rušení některých pozic zejména na úrovni středního managementu, v rámci nové agilní struktury však zároveň nové pozice vznikají. Do jaké míry změní přechod na agilní způsob řízení celkový počet zaměstnanců tak bude jasné až v průběhu roku 2019.“

Dle Komerční banky narůstá počet IT pozic, zatímco počet pozic spojených s fyzickou distribucí se spíše snižuje.

„V současnosti také dochází ke zjednodušování řídící struktury a přechodu k moderním metodám práce založených na agilním principu, což vede k tvorbě zcela nových pracovních pozic, např. agilních koučů, příp. tribe lídrů. Na druhou stranu dochází ke snižování počtu manažerských vrstev, zjednodušování komplexních procesů, robotizaci, a to může mít za následek i určité snížení počtu zaměstnanců.“

ČSOB propouštění nevylučuje, zatím se snaží jít cestou přeřazování zaměstnanců na jinou práci.

„Aktivně hledáme řešení, které nám pomůže dosáhnout našeho cíle bez nutnosti propouštění. Nelze však vyloučit, že některé pozice mohou zcela zaniknout. Jelikož se zaměřujeme na nabízení nových a inovativních digitálních řešení našim klientům, vznikne zároveň celá řada nových pozic, které chceme nejdříve nabídnout interním kandidátům. Právě díky interním rotacím našlo v loňském roce novou kariérní příležitost mnoho kolegů a počet interních rotací se zvedl o 278 procent. Interní rotace budeme maximálně podporovat i v tomto roce.“

Menší banky rostou, zaměstnance naopak hledají

Kocour z Monety nám svým přísným pohledem sdělil, že očekává, že i letos bude pokračovat dlouhodobý trend mírného snižování celkového počtu „jeho“ lidských zaměstnanců. Důvodem je především postupné zvyšování efektivity práce, pokračující digitalizace procesů a služeb nebo odchod zaměstnanců do starobního důchodu, přičemž některá takto uvolněná pracovní místa nejsou nově obsazována.

Propouštění se nemusí bát zaměstnanci Air Bank, naopak: „Ani za těch sedm let, co Air Bank působí na trhu, nedošlo k žádné významné redukci pracovních míst. S tím jak jako banka stále rosteme, tak postupně roste i počet zaměstnanců. Nyní se pohybujeme okolo 800 zaměstnanců. Týmy, které teď posilujeme asi nejvýrazněji, jsou z IT oblasti, především s důrazem na mobilní aplikaci, a rádi bychom mezi námi přivítali i další nové kolegy, kteří budou obsluhovat klienty na našich pobočkách.“

Podobné je to u Raiffeisenban: „U vybraných pracovních míst se může v budoucnu měnit náplň práce tak, abychom byli schopni vyjít vstříc požadavkům trhu, obecně ale pokles počtu zaměstnanců neočekáváme, spíše naopak.“

Kreditní karty a vše o nich. Kdo s nimi dovede zacházet, vydělá. Ostatní nechť platí „debetkou“

A důvod? „V roce 2018 jsme přivítali desítky tisíc nových klientů, i proto jsme otevřeli nové pobočky a soustředili se na zvyšování kvality obsluhy. S tím souvisí i nárůst počtu pracovních míst - rozšířili jsme počet poboček, zvýšili podporu klientů na call centru a v oblasti zákaznické podpory, rozšířili jsme tým řízení zákaznické zkušenosti, nebo posilovali naše IT. Tento trend bude v Raiffeisenbank pokračovat i v letošním roce.“

Roste i Equa bank: „Propouštění neplánujeme, spíše naopak. Tak, jak se rozvíjí naše podnikání a pobočková síť, rozšiřujeme i počet zaměstnanců.“

Fio banka také lidi spíše hledá... „Propouštění u nás aktuálně a ani v blízké budoucnosti není tématem. Naopak, vzhledem ke stále se zvyšujícímu počtu klientů a otevírání nových poboček, stále hledáme nové kolegy na různé pozice.“

Ani Creditas propouštění nechystá, naopak zaměstnance stále přibírá.

„Hello bank! v současné době neplánuje redukování počtů zaměstnanců. Jako stále relativně nová banka se rozrůstáme a posily naopak přijímáme,“ zní odpověď od Hello bank!, další relativně mladé banky, která působí na našem trhu.

Stručná reakce dorazila i od UniCredit Bank: „V současné době neplánujeme snižovaní počtu zaměstnanců.“

Sečteno a podtrženo, tučná léta, rostoucí ekonomika a chuť lidí utrácet představuje takovou kombinaci příznivých faktorů, že lidé bankám spíše chybí. Nemají ale zájem o každého, nedostatkoví jsou hlavně IT pracovníci.