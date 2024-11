Bitcoin a spol. se postupně stávaji politickým tématem nejen ve Spojených státech, ale i v Česku. Naskočit na něj zkouší po vzoru Donalda Trumpa také předseda ANO Andrej Babiš. „Mám na kryptoměny stejný názor jako Trump. Určitě jsou zajímavé, je to alternativa a vypadá to, že mají budoucnost. Ano, podporuji je,“ prohlásil Babiš v příspěvku na Instagramu, kde reagoval na zaslané otázky publika. Jedna se týkala právě i bitcoinu a spol. Politikova odpověď kontrastuje s jeho předchozími výroky na téma virtuálních měn, držitelé kryptoměn v Česku ale mohou i díky ní doufat, že dojde ke změně způsobu danění kryptozisků.

Před dvěma roky dával Babiš v odpovědi pro e15 najevo, že kryptoměny nepovažuje za seriózní téma. „Kryptoměny, nebo akcie? Ani jedno,“ řekl tehdy Babiš. Odtažitý postoj dal v minulosti najevo ještě několikrát. „Vůbec netuším, co to je a pokud vím, tak nikdo bitcoinem neplatí. Ta měna nemá nějakou dobrou pověst,“ reagoval v roce 2015 v roli ministra financí na skutečnost, že bitcoin mohli lidé nakupovat i na pobočkách České pošty.

S podobnou rétorikou vůči virtuálním měnám vystoupil také jako host pořadu Standashow: „Proč, na co to je? To je taková loterie, kde akorát můžete prodělat peníze. Nebo i vydělat, ale nevím, jestli to má nějaký smysl."

Jak Andrej Babiš odpovídal v roce 2022 na otázku, zda preferuje kryptoměny, nebo akcie:

Andrej Babiš a kryptoměny • e15

Podobným vývojem ale prošel i sám Trump, který v roce 2021 mimo jiné prohlásil, že mu bitcoin připomíná podvod. V kampani před letošními prezidentskými volbami v USA ale označoval sám sebe jako budoucího „kryptoprezidenta“, který uvolní regulatorní omezení a udělá z bitcoinu součást národních strategických rezerv USA.

Vymezoval se tím vůči opatrnému přístupu ke kryptoměnám ze strany dosluhující administrativy Joea Bidena, mimo jiné ve snaze oslovit alespoň část ze zhruba padesáti milionů držitelů virtuálních měn ve Spojených státech.

Také Babišova slova může část voličů vnímat jako snahu politicky vyniknout v tématu, které začíná být pro mnoho českých držitelů virtuálních měn aktuální, a například vládní ODS v něm nedává najevo jednotný postoj. Tím je způsob danění zisků z prodeje bitcoinu a spol. Vládní pozměňovací návrh, který by mohl jít do hlasování ve třetím čtení během prosince, chce současnou praxi změnit už od příštího roku. A to tak, že by byly realizované kryptozisky osvobozené od daně po třech letech držení nebo v případě, že by příjem z prodeje bitcoinu a spol. nepřesáhl 100 tisíc korun. Stejné podmínky aktuálně platí pro akcie, u kryptoměn je ale nutné vždy danit dosažený zisk aspoň patnácti procenty.

Vyhlídky na narovnání podmínek pro kryptoaktiva a akcie ale částečně zatemnila slova ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) v nedělních Otázkách Václava Moravce. V diskuzním pořadu České televize řekl, že by téma zrovnoprávnění akcií a kryptoměn raději o několik let odložil a rozhodoval o něm až podle toho, jak kryptobyznys v Česku zkultivuje přijetí komplexní evropské regulace MiCA.

Kolik jste si mohli vydělat včasným nákupem bitcoinu? Zkuste speciální kalkulačku e15:

Bere při tom v potaz kritické připomínky finanční správy, podle které by narovnání způsobu danění zisků z prodeje kryptoměn a cenných papírů mohlo narušit obecný výběr daní v České republice. Takové argumenty ale považuje část daňových poradců i Česká kryptoměnová asociace za plné omylů a mýtů.

Poslanci musejí MiCA schválit do konce roku, do té doby by měli rozhodnout i o pozměňovacím návrhu na zavedení časového a hodnotového testu na kryptoměny po vzoru akcií. Návrh, který prošel i rozpočtovým výborem sněmovny, přitom podporují i někteří poslanci koaličních stran, podepsali se pod něj také zástupci opozice z ANO a SPD.

Stanjurova váhavá slova ale vyvolala mezi českou kryptokomunitou vlnu pobouření – bráno alespoň pohledem na dění na sociálních sítích. „Ten pozměňovák samozřejmě vznikl ve spolupráci s resortem financí. Pořád platí, že kdyby Zbyněk Stanjura před dvěma lety nedal palec nahoru na přípravu jak testů, tak právu na účet, tak se tu dnes v souvislosti s adaptací MiCA o ničem z toho nebavíme,“ hájil na síti X ministra jeho spolustraník a jeden z předkladatelů návrhu Jiří Havránek.

Úpravu danění kryptozisků podporuje i Stanjurova předchůdkyně na ministerstvu financí Alena Schillerová. „Jsem přesvědčena, že by si kryptoměny zasloužily jasnější pravidla,“ řekla podle serveru iDnes Schillerová.