To souvětí jako by vyjadřovalo generační dilema Čechů a Češek, kteří mezi svými třicátými až čtyřicátými narozeninami pomýšlejí na koupi vlastní nemovitosti. „Fakt začínám přemýšlet, že na celý byt nikdy mít nebudu, tak bych si měla koupit bitcoin,“ napsala letos v březnu na sociální síť X Kristýna Hladíková.

Od té doby cena kryptoměny vzrostla o více než polovinu, přesto to specialistce na digitální marketing život nezměnilo. „Bitcoin pořád nevlastním. Asi jsem něco koupit měla, místo toho investuji do nudných akcií. Faktem ale je, že na hypotéku na nějakou garsonku bych pravděpodobně už teď dosáhla, takže ten příspěvek byl spíš taková generační výpověď,“ bilancuje nyní Hladíková.

Podobné úvahy na téma, že kdo nemá byt, měl by mít aspoň bitcoin, v posledních týdnech při pohledu na grafy s kurzem virtuální měny znějí lákavěji a naléhavěji než v minulosti. Zdánlivě je totiž trend jasný: bitcoin zatím z dlouhodobého hlediska zdražoval rychleji než pražské nemovitosti. Na vrcholu první skutečně masové bitcoinové mánie v prosinci 2017 by ke koupi padesátimetrového bytu za průměrnou realizovanou prodejní cenu metru čtverečního dle údajů Deloitte Real Index stačilo zhruba osm bitcoinů. Tehdy kurz virtuální měny poprvé vyšplhal k metě 20 tisíc dolarů.

Při jejím dalším mimořádně prudkém vzepětí o čtyři roky později už stál jeden bitcoin více než třikrát tolik. Na koupi modelového pražského bytu by najednou – i při zohlednění zdražování realit – stačilo kolem 3,5 bitcoinu. A nyní, když stál bitcoin na přelomu listopadu a prosince necelých 100 tisíc dolarů, by na padesátimetrový byt v metropoli stačily necelé tři virtuální mince.

Silný žaludek podmínkou

Tyto úvahy ale zároveň mají několik možných velkých nevýhod. V první řadě vycházejí vždy z maximální ceny bitcoinu v daném období. Při jeho volatilitě však není realistické počítat s tím, že by se jeho bytuchtivým držitelům podařilo směnit kryptoměnu za koruny zrovna ten v nejvýhodnější okamžik. Ostatně v dosavadní skoro šestnáctileté historii fungování virtuální měny platilo, že po rychlém zdolání cenových vrcholů následoval během roku citelný pokles ceny bitcoinu, aby po dalších více než dvanácti měsících přišlo nastartování nového cyklu růstu.

Doposud období prudkého posilování největší kryptoměny s předstihem ohlašovalo takzvané půlení (halving), které v pravidelných čtyřletých intervalech na polovinu snižuje počet nově vytvářených bitcoinů. Poslední halving proběhl letos na jaře a současný cenový vývoj největší kryptoměny naznačuje, že teorie bitcoinových cyklů má stále svou váhu. Řídí se jí také část českých portfolio manažeřů, kteří věří, že by růst bitcoinu mohl pokračovat i příští rok a zastavit se u cenovky 130 tisíc dolarů.

V kalkulaci potenciálních bitcoinových zisků každopádně nestačí jen zohledňovat ideální dobu prodeje, ale i nákupu. Kdo využil například dva roky starý pád kurzu největší virtuální měny po krachu burzy FTX na šestnáct tisíc dolarů k jejímu dokupování, mohl koncem roku 2024 počítat minimálně pětinásobné zhodnocení. Ještě mnohem delší časové okno k výhodnému nákupu bylo otevřené například v roce 2019, kdy průměrná cena bitcoinu oscilovala kolem sedmi tisíc dolarů.

Na tři bitcoiny, které nyní stačí k pořízení menšího pražského bytu, tak stačilo před pěti lety vynaložit zhruba půl milionu korun. Tahle korunová částka samozřejmě klesá s volbou hlubšího historického období. Ještě před osmi lety nestál bitcoin ani tisíc dolarů. Podrobnější představu o možném zhodnocení kryptoměny je možné získat při použití speciální interaktivní kalkulačky e15 zobrazené níže. Čtenáře je ale potřeba varovat, že podobné úvahy „co by, kdyby…“ mohou vést u citlivějších osob k nabourání jejich jinak klidného spánku.

Existují proto i jiné metody, kterými si může investor dopomoci k vlastnímu bytu i klidnějšímu spánku. Protože správně trefit cenové dno i možný vrchol vyžaduje u kryptoměn více než co jiného pořádnou dávku štěstí, řada zájemců o bitcoin volí strategii pravidelných nákupů.

Takzvaná metoda DCA (Dollar-Cost Averaging) může v praxi vypadat například jako nastavení trvalého příkazu k utracení fixní korunové nebo dolarové částky za bitcoin v konkrétní den měsíce. Průměrně vydělávajícímu Čechovi, který si může tímto způsobem „spořit“ třeba čtyři tisíce měsíčně, nejspíš takto užitá metoda nevydělá během dvou let na byt, mohla by mu ale třeba aspoň výrazně usnadnit přístup k hypotéce.

Síla bitcoinového spoření

Sílu tohoto způsobu „spoření“ do bitcoinu nedávno ilustroval například fyzioterapeut a tvůrce podcastu Kryptoplebs Jan Kohout, který pravidelně přikupuje kryptoměnu v hodnotě zhruba 3,5 tisíce korun od května 2022. Za 0,16 bitcoinu tímto způsobem dosud utratil 107 tisíc korun, hodnota tohoto dílku kryptoměny je ale o více než čtvrt milionu vyšší. S dosaženým výsledkem je o to spokojenější, že za kryptoměnu začal utrácet ty peníze, které by jinak používal na pravidelný nákup cigaret.

K solidnímu zhodnocení mu pomohlo také vhodné načasování začátku nákupů do období, kdy stál bitcoin zhruba třetinu aktuální sumy. On sám se ale snů o vlastním bydlení vzdal navzdory tomu, jak se nyní daří jeho oblíbenému bitcoinu.

„Mnoho mých známých využívá nebo plánuje použít zisky z bitcoinu, aby dosáhli na vlastní bydlení. Problémem už totiž nejsou jen ceny nemovitostí, ale také získání hypotéky,“ popisuje Kohout, který patří ke generaci lidí narozených krátce po revoluci. „Primárním důvodem je cena tuzemských nemovitostí, za mě jsou úplně mimo. S nákupem bytu v Česku jsem si jen hrál v hlavě, ale aktuálně zde nemovitost pořizovat nehodlám,“ vysvětluje.

Zmiňuje ale i další důvod, proč se myšlenek na vlastní bydlení v tuzemsku vzal: Tím je rostoucí geopolitické napětí, které je kvůli blízkosti války na Ukrajině citelné i v Česku. „Ve finále vám dojde, že to nemusí být tak dobrý deal a je lepší nájem než kupovat přímo nemovitost,“ rozvíjí své úvahy Kohout. Ve své youtuberské tvorbě ostatně často připomíná zásadní riziko realitních investic. Tím je například kromě hypotetického rozšíření války do regionu střední Evropy například hrozba masivního zdanění bytů a domů, které ale na rozdíl od bitcoinu není možné převést do zahraničí. Kohoutův příklad ukazuje, že kdo spadne do pomyslné bitcoinové králičí nory, snadno může zapomenout na ty důvody, proč se do ní vůbec chtěl vydávat.