Volby 2018 | O horní komoru je větší zájem než před šesti lety. Opozice chce zachovat pojistku demokracie | E15.cz

2. Fischer vs. Pilný, Praha 12 Pavel Fischer (KDU-ČSL, STAN, TOP 09 a ODS): Neúspěšný kandidát na prezidenta nabízí zkušenosti z diplomacie, akcentuje evropská témata a bezpečnost. Chce, aby v těchto oblastech kompetentní senátoři vystupovali i jménem ČR. Ivan Pilný (ANO): Bývalý ministr financí by ze Senátu udělal „vizionářskou“ parlamentní komoru. Doplňovala by sněmovnu, která podle něj často zabředává do hádek a politikaření, o nadčasové náměty a moudré myšlenky.