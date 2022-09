ANO vyhrálo ve většině velkých měst, Prahu i Brno uhájily vládní strany. Senát si udrží vláda | E15.cz

Ze třinácti krajských měst má ANO jisté vítězství v sedmi, v dalších dvou k vítězství pravděpodobně míří. V Praze ani Brně, dvou největších českých městech, však hnutí někdejšího premiéra Andreje Babiše na první příčku nedosáhlo. ANO může také posílit v Senátu, nicméně většinu v horní komoře parlamentu zřejmě udrží vládní strany. Z politických subjektů získala celostátně nejvíce zastupitelů KDU-ČSL, drtivou většinu jich jako obvykle vybojovala sdružení nezávislých kandidátů. To je stručný výsledek letošních komunálních a senátních voleb. Hlasy voličů se budou ještě sčítat zřejmě do brzkého rána.

„Jsme rádi, že výsledky zatím vypadají tak, jak vypadají. Celkově si myslím, že jsme si významně polepšili,“ řekl Babiš. Vyzdvihl především výsledky ANO ve velkých městech. V menších obcích podle Babiše lidé rozhodují více podle osobní známosti s kandidáty než podle stranické příslušnosti.

Výsledky především komunálních voleb je však možné interpretovat různě. „ANO bude zisk ve velkých městech interpretovat jako své vítězství,“ předpověděl už na začátku týdne ředitel Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Petr Jüptner. Velice ale bude záležet na povolebním vyjednávání, které v minulosti dokázalo vyšachovat řadu vítězných stran.

Za úspěch ale považují skončené hlasování také vládní strany. „Oproti minulým komunálním volbám jsme ve všech krajských městech posílili, vyhrajeme ve třech až čtyřech z nich,“ řekl za koalici Spolu šéf ODS a premiér Petr Fiala. „Musíme to vnímat i v kontextu voleb jinde v Evropě, kde vidíme z důvodu energetické krize oslabování vládních stran. V tomto kontextu jsou komunální a senátní volby za Spolu i ODS úspěch,“ dodal.

Podle předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové lidé ocenili práci zastupitelů. „Vybírali mezi kompetencí a populismem,“ uvedla. Šéf lidovců Marian Jurečka vyzdvihl, že z politických subjektů získala jeho strana nejvíce mandátů. „Máme dvojnásobně více zastupitelů než je součet zastupitelů ANO a SPD,“ dodal. Piráti naopak mírně oslabili. „Dostali jsme se nicméně do řady městských zastupitelstev, kde jsme dříve nebyli,“ řekl pirátský předseda Ivan Bartoš.

Pirátům šlo zejména o Prahu, kde se do poslední chvíle svádí dramatický souboj. Ne však o první místa, kde už jsou karty jasně rozdané, ale o to poslední. Nad pětiprocentní hranici se přehouplo od začátku sčítání hnutí SPD, které v hlavním městě kandidovalo spolu s Trikolorou, Hnutím PES a nezávislými společně pro Prahu. Koalice stran, které se do zastupitelstva magistrátu nikdy dříve nedostaly, nemá nijak zvlášť oslňující koaliční potenciál, sebere však mandáty ostatním postupujícím stranám. Pro vítězné Spolu, druhé ANO, a Piráty, Prahu sobě a STAN na dalších příčkách tak bude o to složitější sestavit koalici.

Piráti, Praha sobě a STAN se podle dosluhujícího primátora Zdeňka Hřiba chtějí sejít ještě v neděli, v této konstelaci však zřejmě nebudou mít většinu v 65členném městském zastupitelstvu. Koalice Spolu složená z ODS, TOP 09 a KDU-ČSL si přeje sestavit koalici na vládním půdorysu, tedy zejména se STAN a Piráty. Velkou averzi však Spolu nemá ani vůči pražskému ANO, se kterým ho podle některých představitelů stran pojí více programových bodů než třeba s Piráty.

SPD uspělo nejen v Praze, ale i na řadě dalších míst. Komunální volby nebyly přitom pro hnutí Tomia Okamury dosud silnou stránkou. „Jako SPD považujeme tyto volby za úspěch, protože na základě současných výsledků to vypadá, že hnutí SPD má nárůst zastupitelů v městech a obcích. Ten nárůst vypadá, že bude poměrně značný,“ uvedl Okamura.

Nevypadá to však, že bude Okamurovo hnutí vládnout obecním radnicím. „Po volbách je důležitý koaliční potenciál. Spoustu stran spolupráci s SPD vyloučila a já doufám, že u nich nedojde k nějakému prozření,“ uvedl Bartoš, podle kterého SPD těží ze strachu, a to nejen z energetické krize. „Tomio Okamura se opravdu nebojí sáhnout do temných částí lidské duše. Možná je to částečně chyba nás politiků, že si k jeho voličům nedokážeme najít cestičku,“ dodal ministr pro místní rozvoj. Podle průběžných výsledků by mohla do druhého kola senátních voleb postoupit kandidátka SPD Eva Chromcová, což by bylo pro hnutí také historický úspěch.

První kolo senátních voleb nicméně ovládlo ANO. Senátorem se za hnutí stal už v prvním kole Ladislav Václavec na Bruntálsku, dalších sedmnáct kandidátů postupuje do druhého kola. Lidovci také získali jednoho senátora na Orlickoústecku, kterým je premiérův jmenovec Petr Fiala. Dalších šest lidoveckých kandidátů se o křeslo v horní komoře utká za týden. ODS jde do druhého kola s devíti kandidáty, T0P 09 se čtyřmi.

Pohořeli ovšem Starostové a nezávislí, kteří obhajovali šest křesel, do druhého kola ale postoupil jen tři. Mezi ně přitom nepatří místopředseda Senátu Jan Horník ani předseda klubu Petr Holeček. Ať už druhé kolo dopadne jakkoli, vládní koalice by neměla v horní komoře ztratit většinu. Nejsilnější klub by si měla udržet ODS s TOP 09, které tak budou moci nominovat předsedu Senátu. Očekává se, že se jím opět stane Miloš Vystrčil, který půjde ve druhém kole proti Janě Nagyové, která nyní čelí obžalobě u soudu v případu Čapí hnízdo. Politické konkurenty pobavila výrokem, že si jde do Senátu pro imunitu. Tu přitom nabývají senátoři automaticky s funkcí.