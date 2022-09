Radní pro sídliště, přímá volba starostů či půjčky. Čtěte rozhovory s kandidáty na primátora Prahy | E15.cz

V pátek ve 14 hodin se otevřely volební místnosti a začal tak boj o křeslo pražského primátora. To teď zahřívá současný primátor Zdeněk Hřib, který o teplé místo nechce přijít a tak za Pirátskou stranu obhajuje. Velké šance má ale i kandidát koalice SPOLU Bohuslav Svoboda. Do boje jde i poslanec za ANO Patrik Nacher nebo urbanista Petr Hlaváček (STAN), za Prahu sobě Jan Čižinský a za Solidaritu Anna Šabatová. Deník E15 s některými kandidáry udělal rozhovory. Přečtěte si o jejich prioritách.

Bohuslav Svoboda (Spolu – ODS, TOP 09, KDU-ČSL)

Lídr koalice Spolu v Praze Bohuslav Svoboda tvrdí, že „v této fázi“ zůstává kandidátem středopravicové formace na primátora. Ačkoli přestal chodit na některé předvolební debaty a začal na ně vysílat náhradníky. Hlavní město musí podle něj začít investovat volné miliardy, které má na účtech, a mělo by se začít i zadlužovat. „Teď má Praha mnoho miliard volných. S takovou sumou lze zahájit financování dostavby obchvatu i metra D,“ míní. Zároveň však upozorňuje i na negativa, která má hromadná doprava. Například „větrání, klimatizaci a zašpiněné vozy“.

Zdeněk Hřib (Piráti)

Řešení bytové krize, která se navzdory slibům stran za poslední čtyři roky ještě více prohloubila, nespočívá na bedrech developerů, míní pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). „Máme rekordní množství povolených bytů, ale jejich ceny stoupají. Je to proto, že nejsme nijak schopni ovlivnit poptávkovou stranu. Musíme masivně stavět městské nájemní bydlení,“ říká.

Petr Hlaváček (STAN)

V nadcházejících komunálních volbách se pokusí pražský náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček resuscitovat značku STAN, která v Praze značně utrpěla kauzou Dozimetr. Hlaváček trvá na tom, že o počínání exnáměstka Petra Hlubučka neměl potuchy. „Jsem stále fascinovaný těmi, kteří říkají, že to věděli. A přitom nic neudělali. Já jsem věděl, že s ním budu mít v lidsko-odborné rovině problém, ale vůbec mě nenapadlo, že přijde něco takového. Já mám svědomí čisté,“ říká v rozhovoru pro deník E15.

Jan Čižinský (Praha sobě)

Starosta Prahy 7 Jan Čižinský chce potřetí otestovat svou popularitu. Při posledních volbách na magistrát získal lídr uskupení Praha sobě zdaleka nejvíce preferenčních hlasů ze všech kandidátů v metropoli. Jedním z hlavních slibů je zvýšení podílu městských bytů na trhu v Praze ze čtyř na deset procent. A to během čtyř volebních období. „Kdo slibuje v rámci čtyřletého cyklu zlepšení bytové situace, tak je podvodník,“ řekl Čižinský v rozhovoru pro E15.

Patrik Nacher (ANO)

Pražský lídr kandidátky ANO Patrik Nacher nechce předjímat, s kým by po volbách jednal o koalici a kdo je jako partner nepřijatelný. Například v kritice cyklopruhů se shoduje s ODS. Chce také jednotnou parkovací kartu pro celé město. „Je to férové řešení, byť se levicovým progresivistům nelíbí,“ říká. Na druhé straně hnutí slibuje lidem s ohledem na energetickou krizi řadu slev, včetně nižších cen vodného a stočného. I jízdné ve veřejné dopravě by podle Nachera mělo být dočasně zdarma.