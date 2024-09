Babiš: Úspěch budeme počítat podle hlasů, ne podle počtu hejtmanů

Předseda hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš očekává, že povodně budou mít negativní dopad na účast ve volbách, a to zejména v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Řekl to dnes poté, co v Průhonicích u Prahy společně s manželkou Monikou a dcerou Vivien odevzdal hlas v krajských a senátních volbách.

Hlasování je podle Babiše důležité z více aspektů. „Jednak uvidíme, jak voliči vnímají tříleté vládnutí této nejhorší vlády od vzniku samostatné České republiky. Také uvidíme, jaký vliv bude mít katastrofa, ty povodně. A také je důležité pro nás všechny vidět, jestli Motoristé, Přísaha a Stačilo! obhájí volební úspěch z evropských voleb,“ uvedl expremiér.

„Chtěli bychom obhájit naši pozici. Já to počítám na počet voličů,“ řekl Babiš. „Samozřejmě není to na počet hejtmanů, protože tam všichni víme, že pětikoalice se vždycky domlouvá a pokud nás můžou obejít, tak nás obejdou,“ konstatoval. ANO před čtyřmi roky uspělo v deseti krajích, hejtmany ale mělo pouze tři.

Ve volbách do třetiny Senátu hnutí obhajuje jeden mandát. Babiš by byl rád, kdyby mandát získalo více kandidátů ANO. „Jsou tam dobré osobnosti. Uvidíme, jestli tu tradici, že se dostaneme do druhého kola a potom nás přehlasují, se nám povede prolomit, nebo ne,“ dodal Babiš.

Hnutí ANO podle něj potřebuje restart a nový impulz, změnit fungování v krajích, lépe pracovat mezi volbami a dobře se připravit na ty sněmovní.