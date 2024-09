Změna pravidel pro odklad voleb by se mohla vymstít, myslí si Jurečka

Podle vicepremiéra a předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky není záhodno měnit nynější pravidla pro posun termínu voleb, podle kterých musí být nejprve vyhlášen nouzový stav a poté schválen zákon o odkladu voleb. Na místě je v tomto případě velká opatrnost. Jurečka to řekl v Rokytnici na Přerovsku, kam přišel odevzdat svůj hlas do krajských voleb. Po víkendových záplavách, které zpustošily značnou část území Olomouckého a Moravskoslezského kraje, nebyl dostatek času proceduru vyžadovanou zákonem absolvovat. Vláda se proto navzdory volání některých samospráv ze zaplavených oblastí po odkladu voleb rozhodla uspořádat krajské a senátní volby v řádném termínu.

„Já bych byl v této věci hodně opatrný, protože hýbat s termínem voleb a dávat nějakou možnost třeba vládě s tím hýbat, to se může někdy velmi vymstít,“ uvedl Jurečka. Česko podle něj zvládlo uspořádat volby i v nelehké době pandemie koronaviru, kdy někteří lidé kvůli riziku nákazy museli odevzdávat hlasovací lístky na mobilních stanovištích. „Myslím proto, že zvládneme i toto. Je to nekomfortní a já chápu lidi, kteří to rozhodnutí (uspořádat volby v řádném termínu) třeba vnímají velmi složitě. Ale když jsem dnes v postižených obcích viděl, že prostě přišli lidé volit a neříkali žádnou kritiku. Myslím, že se to (volby v zaplavených oblastech) dá zvládnout,“ uvedl Jurečka.

Vláda podle něj vybírala ze dvou složitých řešení to méně špatné, kterým jsou volby v řádném termínu. „Všichni nás vlastně varovali, že kdybychom to (volby) opravdu odložili, tak by těch žalob asi přicházelo ještě více,“ uvedl Jurečka. Podle něj by bylo problematické vyhlásit stav nouze v celé České republice, když většina jejího území povodněmi zasažena nebyla. „Těžko se to vysvětluje lidem v zasažených obcích. Já jsem to dnes také slyšel od lidí i od starostů a starostek, ale je to zhruba 35 obcí, 200 volebních okrsků a já myslím, že to prostě dokážeme zvládnout. Pak je to na soudech, jak to posoudí,“ míní Jurečka, který dnes navštívil zaplavené obce Zátor a Nové Heřminovy na Bruntálsku.