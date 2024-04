Mírným favoritem nadcházejícího rozhodujícího kola přímých prezidentských voleb na Slovensku je podle volebního modelu agentury NMS Market Research exministr zahraničí Ivan Korčok s podporou 51,7 procenta. Jeho soupeře a předsedu paramentu Petera Pellegriniho by volilo 48,3 procenta respondentů. Napsal to ve středu list Sme, který průzkum zadal. Těsný rozdíl mezi oběma kandidáty podle deníku nenaznačuje, že by sobotní druhé kolo voleb hlavy státu mělo jistého vítěze. V jiném průzkumu zase těsně vedl Pellegrini. Kampaně obou kandidátů ve středu končí, od čtvrtka již na Slovensku nebude možné výsledky průzkumů zveřejňovat.