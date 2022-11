Anketa kandidátů na prezidenta: Jak snížit inflaci? | E15.cz

Dnešní otázka: Jak by měla vláda a ČNB postupovat, aby se snížila inflace?

Petr Pavel

V ideálním případě koordinovaně. Nízká a stabilní inflace je především úkolem pro centrální banku, která je nezávislá, je však vhodné, pokud obě složky hospodářské politiky státu, tedy měnová i fiskální politika, postupují v souladu. V současné situaci je to úzce propojené a snižování rozpočtového schodku by pomohlo nejen veřejným financím, ale také snižování inflačních tlaků.

Danuše Nerudová

Aby opatření pro boj s inflací měla efekt, měly by především ČNB a vláda postupovat v souladu. To nejhorší, co by se mohlo stát, by bylo, že ČNB bude zvyšovat úrokové sazby a vláda bude bezedně navyšovat výdaje. Vláda bude muset najít správný poměr mezi dobře mířenou pomocí, která pomůže lidem zvládnout složité časy, a mezi zodpovědným přístupem k veřejným financím a budoucnosti našich dětí. Přála bych si, aby neopakovala chyby minulé vlády, která svým nezodpovědným a neúčelným rozhazováním bez vize přispěla k roztočení kol inflace a zároveň začala obrovskou dynamiku nárůstu zadlužování naší země.

Pavel Fischer

Každá instituce má svou vlastní odpovědnost. Zatímco ČNB má ze zákona povinnost hlídat inflační cíl, a v tom je nezastupitelná, odpovědnost vlády spočívá v tom, že musí zkrotit veřejné rozpočty. A to se zatím dlouhodobě nikde neprojevuje. Očekávám, že vláda bude muset brzy připravit výhled rozpočtu na příští roky, v němž nabídne řešení dlouhodobého strukturálního deficitu. Bez úspor a bez zvýšení příjmů to nepůjde.

Jsem přesvědčen, že stát si žije nad poměry. Měli bychom proto provést inventuru státního majetku i celkového počtu úředníků a jejich agend a připravit snížení jejich počtu o deset nebo lépe dvacet procent. Ale znám povinnosti prezidenta - v žádné z těchto oblastí nemá kompetence, může však tyto úkoly projednávat jak v rámci své kompetence vůči ČNB, tak vůči vládě.

Marek Hilšer

Především, prezident není ekonomický poradce vlády a není třeba, aby se do této role stylizoval. Nemá ani potřebný aparát, aby adekvátně vyhodnocoval něco tak specifického jako jsou protiinflační kroky. Obecně je třeba si být vědom nutnosti stabilizovat veřejné finance. Roli prezidenta vidím v prosazování ohledu na potřebné, ale zdůrazňování nutných reforem a investic do budoucna.

Josef Středula

Vláda se v tuto chvíli musí hlavně snažit pomoci lidem, protože inflace jim fakticky znehodnocuje výplaty a úspory. Musí také pomoci firmám, pokud se to nestane, ekonomika půjde do útlumu a situace bude ještě horší. Do inflace se nejvíce promítají nákladové tlaky, v důsledku zdražování energií. Vláda by proto měla daleko více využívat zákon o cenách, a u přesně daných komodit nastavit maximální cenu. ČNB využívá dostupné regulatorní kroky, tak jak má.

Tomáš Zima

Vláda by měla více hledat úspory tam, kde ona sama může. Na druhou stranu musí nyní podporovat firmy a podniky, aby nekrachovaly, protože nikdo jiný než fungující ekonomika nás z krize nedostane. ČNB je nezávislá instituce. Měla by pečlivě sledovat chování firem i jednání vlády, aby její rozhodnutí nebyla kontraproduktivní.

Karel Diviš

S vnějšími faktory (cena plynu) toho moc dělat nejde. Ostatní faktory ovlivnit lze. Sazby musí bohužel zůstat vysoko. Vláda by neměla dalšími výdaji „přidávat pod kotel“, i navyšování mezd ve státní správě by mělo mít menší tempo. Systémově je potřeba začít snižovat státní dluh, který také do ekonomiky pumpuje další nové peníze.

Jaroslav Bašta

ČNB určitě razantněji jak ve vztahu k inflaci domácího původu, tak té dovezené, vláda by měla podat demisi, protože je v tomto ohledu zcela impotentní.

Tomáš Březina

Neexistuje rychlý a jednoduchý recept na snížení inflace. Ta je vyvolaná souborem důvodů. Proto odpověď pootočím, co je potřebné udělat pro neopakování současné situace. Kriticky klíčové je zapotřebí provést zásadní ekonomické a koncepční změny. Jednou větou: Musíme přestat žít nad poměry, musí být zastaven letitý trend, kdy se neustále snižuje počet produktivních zaměstnanců a naopak trvale rok za rokem stoupá počet zaměstnanců živených údajně státem, fakticky však menším a menším počtem produktivních lidí.

Nebude to snadné, nepochybně i s chybami. Ale je zapotřebí začít konat, jednat okamžitě a jednat rázně. Od současné vlády vidíme jen mediální gesta. Což rozhodně neznamená, že by si Andrej Babiš počínal lépe, ani že jeho vláda nenese část viny za současný stav.

Karel Janeček

Vzhledem k mému odbornému ekonomickému vzdělání se domnívám, že musí dojít k co nejefektivnější spolupráci fiskální a monetární politiky. Zvýšení úrokových sazeb je na místě. Zahájil bych však debatu o nikoliv plošném, ale cíleném opatření. Zvyšování ÚS není samospásné a inflaci samo o sobě nezkrotí. Je třeba postupovat komplexně, nejen v rámci ČNB. Nechat podnikatele podnikat bez zbytečné zátěžové byrokracie, krotit státní dluh a zefektivnit státní správu.