Robert Malecký: Hledání české Čaputové může snadno skončit fiaskem | E15.cz

Pokud bychom měli věřit průzkumům, je lednová prezidentská volba prakticky rozhodnutá. Podle aktuálního šetření Medianu pro Radiožurnál půjdou k volbám jistojistě dvě třetiny dotázaných, tři čtvrtiny z nich už mají i jasnou představu o svém favoritovi. Pokud tato čísla zasuneme do jiných průzkumů, vyjde nám, že do druhého kola postoupí Petr Pavel a Andrej Babiš a nakonec se bude radovat generál. Můžeme to sbalit a na dva měsíce si dát nohy na stůl. Jenže tak jednoduché to není.