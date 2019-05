Eurovolby: Češi nepřímo volí i předsedu Evropské komise. Většina to však neví | E15.cz

Manfred Weber (46)

Evropská lidová strana (EPP), Německo

Weber je europoslancem již od roku 2004 a v současnosti je lídrem největší frakce v Evropském parlamentu. Je místopředsedou bavorské Křesťanskosociální unie (CSU). Za své priority označil bezpečnost, řešení migrace a odmítnutí vstupu Turecka do EU. Dále chce rozvíjet obchodní politiku a uzavírat mezinárodní obchodní dohody. Do frakce evropských lidovců patří TOP 09, STAN a KDU-ČSL. Frans Timmermans (57)

Pokrokové spojenectví socialistů a demokratů (S&D), Nizozemsko

Timmermans je v současnosti prvním místopředsedou Evropské komise a komisařem pro lepší regulaci, institucionální vztahy, vládu práva a chartu základních práv. Ve funkci eurokomisaře prosazoval například povinné kvóty pro přerozdělování uprchlíků. Navrhuje zavedení celoevropského zdanění firem, společná minimální daň má být podle něj 18 procent. Do frakce evropských socialistů patří ČSSD. Jan Zahradil (56)

Evropští konzervativci a reformisté (ECR), Česká republika

Zahradil je českým europoslancem od vstupu země do Evropské unie v roce 2004. Od té doby zastával několik vysokých funkcí ve frakci evropských konzervativců. Staví se proti zvyšování moci evropských institucí a nárůstu evropské legislativy, naopak volá po silnější roli samotných členských států. Je zastáncem vícerychlostní Evropy. Do frakce evropských konzervativců patří ODS. Tým ALDE

Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE)

Evropští liberálové nevyšlou do voleb jediného uchazeče o post předsedy Evropské komise, ale sedmičlenný tým. Patří mezi ně:

Margrethe Vestagerová (51), Dánsko (eurokomisařka pro hospodářskou soutěž)

Guy Verhofstadt (66), Belgie (předseda ALDE a bývalý belgický premiér)

Violeta Bulcová (55), Slovinsko (eurokomisařka pro dopravu)

Nicola Beerová (49), Německo ( generální tajemnice německých svobodných demokratů (FDP))

Luis Garicano (52), Španělsko (člen španělské strany Ciudadanos)

Katalin Csehová (30), Maďarsko (členka maďarského liberálního hnutí Momentum)

Emma Boninová (71), Itálie (italská senátorka a bývalá ministryně zahraničí). Do frakce evropských liberálů patří hnutí ANO, o vstupu uvažují také Piráti. Tým Zelených

Zelení/Evropská svobodná aliance (EFA)

Evropští zelení také navrhli více kandidátů, byť jako zástupci malé frakce nemají příliš šanci dostat se na nejvyšší post.

Franziska (Ska) Kellerová (37), Německo (předsedkyně frakce Zelení/EFA)

Bas Eickhout (42), Nizozemsko (europoslanec)

Oriol Junqueras (50), Španělsko-Katalánsko (bývalý katalánský vicepremiér, od roku 2017 ve vazbě kvli obvinění ze vzpoury) Ve frakci nejsou žádné české strany, o vstupu uvažují čeští Piráti. Tým Evropské levice

Evropská sjednocené levice a Severská zelená levice (GUE/NGL)

Evropskou radikální levici zastupují dva kandidáti.

Violeta Tomičová (56), Slovinsko (poslankyně slovinského parlamentu)

Nico Cué (63), Belgie (věnuje se především práci v odborech). Za Česko je ve frakci KSČM. Nigel Farage (55)

Evropa svobody a přímé demokracie (EFDD), Velká Británie

Farage je britský euroskeptik, který je stoupencem odchodu Británie z EU. Do brexitu v roce 2016 stál v čele protiimigrační strany UKIP, kterou následně opustil. Letos si založil Stranu pro brexit, která by podle průzkumů mohla vyhrát volby v Británie. Země by však měla ještě letos z unie odejít. V euroskeptické frakci je za Česko Strana svobodných občanů.