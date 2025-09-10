ANO by získalo 31 procent, Spolu téměř 20. SPD i Stačilo! oslabují
Hnutí ANO by v zářijových volbách do Sněmovny získalo podle modelu agentury NMS Market Research 31 procent hlasů, koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) 19,9 procenta a STAN 12,6 procenta. Od srpna si všechny tři subjekty polepšily. Naopak hnutí SPD s podporou Trikolory, Svobodných a PRO si pohoršilo na 12,3 procenta, a kleslo tak na čtvrté místo. Podpora Pirátů se téměř nezměnila, volilo by je devět procent občanů. Podpora Stačilo! a Motoristů se snížila na pětiprocentní hranici potřebnou pro vstup do dolní parlamentní komory.
Do Poslanecké sněmovny by se v září mohlo podle modelu dostat až sedm politických subjektů. Nicméně je třeba brát v potaz statistickou chybu, která je u stran s podporou nad 20 procent plus minus 3,3 bodu a u stran se zhruba pětiprocentní podporou plus minus 1,7 bodu.
V porovnání se srpnem se podpora ANO i Spolu shodně zvýšila o 1,2 procentního bodu, STAN si připsal 1,9 bodu. Naproti tomu SPD proti srpnu ztratilo 2,3 bodu. Ještě více, o 2,7 bodu, si pohoršilo Stačilo!, podpora Motoristů meziměsíčně klesla o 0,3 bodu.
„ANO graduje kampaň a jeho voličské jádro posiluje, což má za následek mírný pokles potenciálu u SPD nebo Stačilo! Oproti srpnu narostl u menších opozičních stran podíl 'nerozhodnutých' voličů. Menší subjekty nyní bojují na dvou frontách - musí voliče zmobilizovat k účasti a zároveň je přesvědčit, že mají volit právě je v konkurenci menších stran i dominantního ANO,“ uvedla analytička agentury Tereza Friedrichová.
Při přepočtu na mandáty by ANO podle NMS obsadilo ve Sněmovně 71 křesel, Spolu by mělo 43 poslanců a STAN 26. SPD by v dvousetčlenné komoře získalo 25 míst, Piráti 18 a Stačilo! devět. Motoristům by odhadovaný výsledek stačil na osm mandátů.
Volební účast by v září podobně jako v srpnu dosáhla podle NMS Market Research 61,7 procenta. To je mírně pod výsledkem voleb v roce 2021, kdy volilo 65,4 procenta občanů.