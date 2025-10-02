Desítky tisíc korun rodinám i štědřejší podpora v nezaměstnanosti. Strany slibují, shodují se ale jen místy
Podobu příští vlády vzešlé z nadcházejících sněmovních voleb ještě neznáme, téměř jistě by ale měla přilepšit rodinám s dětmi, zajistit více míst ve školkách a rozšířit možnost zkrácených úvazků. Ve svých programech to slibuje většina stran. Ve volbách favorizované hnutí ANO by také zvýšilo podporu v nezaměstnanosti a posílilo trh práce o 100 tisíc kvalifikovaných cizinců. Tady by už mohlo narazit na SPD či Motoristy.
Podle odborníků má Česko už nyní štědrou finanční podporu především rodin s malými dětmi, chybí ale kapacity v předškolních zařízeních.
Vyšší rodičák slibuje většina stran
Ve volbách favorizované hnutí ANO i koalice Spolu by shodně zvýšily rodičovských příspěvek o 50 tisíc korun. Ze stávajících 350 tisíc by tak stoupl na 400 tisíc. Podobnou 50tisícovou změnu už nynější vláda na návrh ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) v minulosti schválila, a to s platností od ledna 2024.
Uskupení Andreje Babiše jde ale dál a nabízí voličům návrat daňových úlev, které současný kabinet zrušil. „Vrátíme školkovné, slevu na druhého z manželů i slevu na pracující studenty,“ uvedla šéfka poslanců ANO Alena Schillerová.
Zvýšit rodičovský příspěvek hodlá i STAN. Nešlo by ale o automatickou valorizaci, vláda by dávku posílila jen při nárůstu inflace například nad pět procent. V plánu mají Starostové i vyšší slevu na dítě do tří let věku. Piráti kromě zvýšení rodičáku slibují i více míst ve školkách a podporu zkrácených úvazků.https://www.e15.cz/volby-do-snemovny/volebni-program-pirati-2025
U dalších podpor chce STAN nejprve zhodnotit vládní reformu, která od října zavedla takzvanou superdávku. V případě potřeby by podle svého programu narovnalo „neefektivní opatření, jako jsou normativy na bydlení, zohlednění insolvenčních splátek nebo výše životního minima“.
Trojblok ODS, KDU-ČSL a TOP 09 by v reformě dávek pokračoval. A to kroky, které by zjednodušily uzavírání pracovních smluv a zvýhodnily zkrácené úvazky.
Štědřejší rodičovský příspěvek, přesněji jeho pravidelnou valorizaci má v programu i SPD. Čerpání dávky chce umožnit dalším příbuzným dítěte včetně prarodičů. Strana by valorizovala také porodné a stejně jako ANO by vrátila daňové slevy na děti, které zrušil konsolidační balíček.
Vláda musí ulevit hlavně matkám
Podle zářijového rozboru stranických programů Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) Ekonomického ústavu Akademie věd ČR stávající systém velmi akcentuje finanční podporu rodin s malými dětmi, ale na jiné oblasti už moc nepamatuje. „Pro zvyšování porodnosti růst hotovostních transferů nestačí. Důležité je navyšovat kapacity služeb péče o děti, flexibilněji organizovat práci a více zapojit otce,“ uvedla Klára Kalíšková z IDEA.
Hlavní překážky vidí v nedostatku jeslí a školek i v nerovnoměrném rozdělení péče. Hlavní břemeno leží na ženách, což se promítá právě do stále klesajícího počtu nově narozených dětí. Nabídka flexibilní práce je malá a kvůli vysokým odvodům a nákladům za hlídání se částečné úvazky navíc často nevyplácejí. Problém je i v tom, že na rodičovskou chodí jen jedno až dvě procenta otců a systém nenabízí žádné motivace ke sdílené péči, dodala Kalíšková.
Vyšší podpora nezaměstnaných
Volební programy myslí také na politiku zaměstnanosti. ANO jako jediná formace slibuje vyšší podpory pro lidi bez práce. V prvních třech měsících by dosáhly až 90 procent předchozí mzdy. Zvýšení na 80 procent v prvních měsících s platností od příštího roku už prosadila nynější vláda. Hnutí zároveň navrhuje povinnou účast v rekvalifikačních kurzech pro nezaměstnané. Jinak by o podporu přišli.
V tomto směru by si ANO rozumnělo s SPD. „Sociální systém nesmí být zneužíván lidmi, kteří odmítají pracovat nebo opakovaně porušují zákony,“ upozorňuje strana Tomia Okamury.
Také Motoristé by bojovali proti zneužívání sociálních transferů. Dávky na bydlení a některé další podpory plánují poskytovat formou voucherů. Dávky nad existenční minimum, které je nyní 3130 korun, mají být podmíněny veřejně prospěšnou prací. Státu to má přinést deset miliard korun a nezaměstnaným vrátit pracovní návyky.
Rozpory mezi ANO a SPD by naopak mohly vyvolat snahy o přilákání více zahraničních zaměstnanců. Babišovo hnutí by těmto pracovníkům například zkrátilo lhůty pro pracovní povolení na dva měsíce, snížilo administrativní zátěž jejich zaměstnavatelů a zjednodušilo uznávání diplomů, jak žádají firmy.
Naopak SPD dlouhodobě brojí proti přílivu cizinců do Česka, byť by pracovali v tuzemsku zcela legálně a odváděli daně a pojistné. Třeba v květnu žádal Okamura revizi povolení k pobytu všech Ukrajinců.