Volby 2020 | Druhé kolo voleb do Senátu - přehledně | Volby 2020 | E15.cz

Druhé kolo voleb do třetiny Senátu proběhne v pátek 9. října a v sobotu 10. října 2020. Volební místnosti budou otevřeny stějně jako v prvním kole, a to v pátek od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 8:00 do 14:00. Volební lístky dostanete až na místě.

Druhé kolo voleb do Senátu

Do druhého kola postupují vždy dva nejúspěšnější kandidáti z volebního obvodu, pokud se žádnému z kandidátů nepodařilo v prvním kole získat více než 50 procent odevzdaných hlasů. Ve volbách roce 2020 získal nadpoloviční většinu hlasů pouze jeden kandidát na senátora. Voliči tak budou o víkendu 9. a 10. září volit ve 26 obvodech kromě obvodu číslo 33 - Děčín, kde senátorský post obhájil Zbyněk Linhart - STAN s podporou ODS.

Volební lístky

Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb do Senátu nejsou voličům předem doručovány do poštovní schránky, obdrží je až ve volební místnosti v den volby. „To že lidé nedostanou lístky k hlasování do schránek, vede samozřejmě k nižší volební účasti,“ uvedl pro Blesk Zprávy politolog Jan Kubáček.

Volební účast

Volby do Senátu se konaly poprvé v roce 1996. Tehdy byla ve druhém kole voleb volební účast 30,63 procenta. Nejvyšší volební účast v řádných volbách ve druhém kole byla v roce 2002, a to 32,55 %. Nejnižší volební účast v druhém kole senátních voleb byla v roce 2016. K urnám přišlo pouze 15,38 procenta oprávněných voličů. Volební účast v prvním kole senátních voleb v roce 2020 byla 36,74 procent.