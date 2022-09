Kandidáti do Senátu mají v zádech peníze miliardářů. Jakých? | E15.cz

Ve stínu komunálních voleb budou v pátek o hlasy voličů soupeřit také kandidáti do Senátu. Post obhajuje například současný předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS), nově o křeslo v horní komoře usilují třeba expremiér Vladimír Špidla (ČSSD) nebo bývalý pražský primátor Tomáš Hudeček (nezávislý). Právě poslednímu z jmenovaných se podařilo shromáždit nejštědřejší podporovatele. Vyplývá to ze seznamu dárců, který museli kandidáti do Senátu zveřejnit do středy.