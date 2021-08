Chceme státní penzijní fond, který by garantoval výnos nad inflaci, říká Maláčová | E15.cz

Věříte, že se příští vládě podaří schválit důchodovou reformu? Při pohledu do volebních programů to vypadá, že většina stran vychází ze závěrů vaší důchodové komise.

Nás s paní rektorkou Danuší Nerudovou nikdo nepochválí, ale v podstatě velký přínos Komise pro spravedlivé důchody je, že se konečně našla shoda. Že se to neprosadilo, je jasné, protože je před volbami a nikdo nechce, aby se říkalo, že sociální demokracie konečně našla způsob, jak řešit důchody. Většina zemí EU dofinancovává důchody z daní, což dává smysl, protože nemá cenu zvyšovat zdanění práce. Bude třeba daňová reforma, změna daňového mixu, a to bude muset příští vláda udělat, pokud bude zodpovědná. Asi víte, že se nám podařilo prosadit pětistovku za vychované dítě, budu bojovat za dřívější odchod do penze pro náročné profese. Když se to podaří, tak polovina reformy hotová a pak už zbývá jen změna architektury důchodového systému a zefektivnění třetího pilíře.

Myslím si, že shoda napříč politickým spektrem je obrovská. Když se podíváte na ty programy, tak reformu chtějí všichni. A myslím si, že hnutí ANO to chce přesně taky tak. Akorát budou tvrdit, že to vymysleli oni. Až za pár týdnů konečně zveřejní program, tak bude Andrej Babiš říkat, že má vymyšlenou důchodovou reformu. A bude to ta naše.

V programu ČSSD píšete o státem organizovaném třetím pilíři s garancí výnosů. V čem by to bylo pro zájemce výhodné?

Garantoval by se výnos nad úrovní inflace, což dneska není samozřejmost, a byla by to věc, která by byla pro stát levnější. Dokážu si představit, že by se z toho dala financovat státní bytová výstavba. V programu píšeme, že bychom chtěli zřídit státní bytový fond. Vyřešili bychom dvě mouchy jednou ranou.

A jak by stát ušetřil? Současné konzervativní penzijní fondy nepokryjí inflaci, natož aby dokázaly zajistit slušný výnos nad její úroveň. Garance výnosu by znamenala značné náklady pro státní rozpočet.

Dneska stát dává do třetího pilíře, podpory soukromého spoření, obrovské peníze. Na příspěvcích a daňových úlevách to stát stojí zhruba dvacet miliard korun ročně. To je obrovská částka a celé penzijní spoření se vyplatí jen díky tomu státnímu příspěvku. V tom by spočívala ta úspora. Lidé by si mohli spořit na důchod, měli by víc peněz, zároveň by se tím podporovalo dostupné bydlení v rukou státu. Kdyby se to dobře zorganizovalo, tak by to bylo levnější na provoz, než jsou soukromé fondy, a tím by stát ušetřil.

Takže předpokládáte, že by více lidí přecházelo do státního fondu?

Přesně. Tím, že by výnos byl vyšší než inflace, by se přes tržní mechanismus zájem přesunul do státem organizovaného třetího pilíře. Byl by to normálně tržně organizovaný fond, ale s většinovým podílem státu. Šlo by o postupný a dobrovolný přesun, nebyl by to žádný organizovaný zásah.

Mělo by se sáhnout na výši příspěvku? Například zvýšením příspěvku u vyšších měsíčních částek, jak by chtěly penzijní společnosti?

My s tím v tuto chvíli nekalkulujeme. Ty náklady fondů jsou obrovské, když se podíváme na to, kolik z toho pak vyleze. Kdyby nebyl státní příspěvek, nebyl by tam téměř žádný výnos. Když se podíváte, za jaké náklady Česká správa sociálního zabezpečení obsluhuje výplatu důchodů, tak je to tuším pod jedno procento. Chtěla bych vidět soukromou společnost, která toto zvládne. Proč by měl stát všechno platit a motivovat k vyšším příspěvkům?

Měl by vstup do třetího pilíře být automatický, třeba s prvním zaměstnáním? S tím, že by dotyčný mohl kdykoli vystoupit?

My jsme to diskutovali na Komisi pro spravedlivé důchody. Podívejte se, většina lidí si spoří ve třetím pilíři. Problém je v tom, že si lidé v průměru spoří něco mezi 500 a 700 korunami, protože více nemohou. Je to logické, protože jsou nízké mzdy a náklady na bydlení jsou obrovské. Většina mladých lidí se zaměřuje spíš na to, aby si zodpovědně zajistila bydlení, než aby si spořili na důchod.

Takže kdo může, tak si spoří. Problém je v tom, že jim to málo vynáší, a kdyby tam nebyl státní příspěvek, tak to vůbec nedává smysl. Já bych to nechala bez automatického vstupu, protože lidé jsou zodpovědní. Šetří si sice málo, ale pár stovek měsíčně je lepší než nic. Z pohledu sociální demokracie bude třetí pilíř vždy jen doplňkem, důchody mají být primárně zajištěny přes průběžný systém, tedy první pilíř, protože je nejbezpečnější, nejfunkčnější a nejjistější.

Zmínila jste, že by se třetí pilíř dal propojit s podporou bydlení, jak?

Kdyby vznikl státní fond pro třetí pilíř, bylo by potřeba je nějakým způsobem reinvestovat, aby vydělával. Současná krize bydlení, která mimochodem spočívá ve spekulacích, se nevyřeší jen tím, že se bude víc stavět. Měl by do toho vstoupit stát a začít na trhu skupovat byty, stavět nové, opravovat zničené budovy, revitalizovat brownfieldy. A pak nabídnout určitým skupinám obyvatel, seniorům, samoživitelkám, zaměstnancům státu, handicapovaným, dostupné bydlení za normální ceny. Jinak se z té krize bydlení nedostaneme. Všude kde se daří držet bydlení pod kontrolou, tak je to jenom přes zásah státu. Také by se tím dal vyřešit obchod s chudobou, protože obce na to peníze nemají.

To jsou věci, které jsme diskutovali v důchodové komisi, a myslím si, že by to byl správný krok. Však se podívejte, největší skupina obyvatel pobírající dávky na bydlení jsou senioři. Kdybychom měli navyšovat důchody tak rychle, jak rostou nájmy, tak to neutáhneme nikdy. Z pohledu státního rozpočtu je mnohem logičtější a výhodnější investovat do dostupného bydlení než pak roztáčet inflační spirálu.