Zelená transformace je výzva pro novou vládu. Na změny musí připravit firmy | E15.cz

Pařížská dohoda – dohoda států OSN, uzavřená v prosinci roku 2015 na klimatické konferenci v Paříži. Všechny země na jejím základě slíbily, že budou bojovat proti klimatickým změnám a co nejdříve sníží své emise skleníkových plynů. Nejvyspělejší ekonomiky světa mají od roku 2020 poskytovat nejméně sto miliard dolarů ročně na podporu opatření na ochranu klimatu v rozvojových zemích. Zelená dohoda pro Evropu (The European Green Deal) – balíček opatření Evropské komise, který byl oficiálně představen v prosinci roku 2019. Evropská unie se touto dohodou zavázala stát se do roku 2050 prvním uhlíkově neutrálním kontinentem na světě a přeměnit svou ekonomiku tak, aby byla dlouhodobě udržitelná. Nejméně čtvrtina dlouhodobého rozpočtu Evropské unie má být věnována na opatření v oblasti klimatu a energetiky. Fit for 55 – soubor legislativních návrhů, vydaný Evropskou komisí v červenci 2021. Přináší konkrétní plán, jak dosáhnout klimatických cílů EU a zároveň je zpřísňuje. Do roku 2035 má na území unijních států skončit prodej nových automobilů se spalovacími motory. Až čtyřicet procent energie má být do roku 2030 získáváno z obnovitelných zdrojů. Systém obchodování s emisními povolenkami se rozšíří o silniční dopravu. Letecké společnosti mají používat ekologičtější paliva. Celková uhlíková stopa EU se do roku 2030 sníží o 55 procent oproti roku 1990.