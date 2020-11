Donald Trump byl přeceňovanou postavou, míní Der Spiegel | E15.cz

Role amerického prezidenta Donalda Trumpa v politickém dramatu Spojených států je neustále přeceňována, trumpismus je totiž jen mýtus. Napsal to v komentáři k americkým prezidentským volbám německý magazín Der Spiegel, podle kterého skutečný vítěz posledních čtyř let nadále sedí v Kapitolu, jmenuje se Mitch McConnell, šéf republikánské většiny v Senátu.

"Většina Trumpových voličů ve skutečnosti žádní Trumpovi voliči nejsou. Jsou to republikáni a konzervativci, křesťané a libertariánští odpůrci daní, blázni do zbraní a samozřejmě také bělošští nacionalisté. Těch 69 milionů voličů nejsou žádný jednotný blok, žádná homogenní kádrová strana s červenými kšiltovkami místo uniforem, ale heterogenní dav," tvrdí Der Spiegel.

Republikánští voliči nevnímali podle magazínu Trumpa jako žádného zakladatele hnutí či za stvořitele nového proudu, který by svého vůdce následoval slepě do propasti, jak se v legendách říká o lumících. "Nemálo z nich ví, že je to blázen, ale je to jejich blázen," vysvětil Der Spiegel s tím, že stejně jako demokraté hlasovali jednotně ve volbách pro Joea Bidena, tak republikáni podpořili Trumpa.

Trumpův neúspěch se ale podle Spiegelu nerovná úspěchu demokratů. "Pro liberální Američany jsou volby při veškerém oddechnutí zklamáním. Mnoho demokratů doufalo v drtivé vítězství, v ničivou porážku republikánů a jejich prezidenta," napsal magazín. Poznamenal, že v absolutních číslech Trump dostal dokonce více hlasů než před čtyřmi lety.

Za skutečného vítěze považuje Der Spiegel McConnella, člověka s "dobrotivým výrazem přátelské želvy ve tváři, který je ale bezpochyby tím nejvíce mazaným a nejvíce bezohledným politikem ve Washingtonu". Když bylo v roce 2016 jasné, že Trumpa není možné zastavit, spolehnul se na to, že takového prezidenta bude možné kontrolovat a že podepíše všechno, co mu v Bílém domě k podpisu předloží.

"Mnozí to tehdy považovali za nepochopitelně naivní. McConnella mnozí vnímali v historickém kontextu jako konzervativní elity výmarské republiky, za někoho, kdo věřil, že (nacistického vůdce Adolfa) Hitlera bude možné usměrňovat, a kdo byl nakonec dynamikou masového hnutí převálcován," uvedl Der Spiegel.

"To se ale nestalo. Trump vládnul podle republikánské agendy, snížil daně, razantně se pustil do deregulací a sestavil seznam konzervativních soudců, které mu Republikánská strana předložila," vypočítal magazín.

Na rozdíl od Trumpa zůstává McConnell ve Washingtonu, kde zřejmě opět povede republikánskou většinu v Senátu. Bude tak příští čtyři roky dělat to, co tak mistrně činil do roku 2016 - ztrpčovat život demokratickému prezidentovi a vést totální obstrukce s podporou konzervativní většiny u nejvyššího soudu.

"A v roce 2024 pak zřejmě podpoří dalšího "populistu", který ohlásí další velkou revoltu a který slíbí, že konečně vyčistí Washington a vysuší bažinu. Strach z toho ale tento muž z Kentucky mít nebude, protože nakonec nikdo nezná bažinu lépe než Mitch McConnell," dodal Der Spiegel s použitím Trumpových slibů o tom, jak v nejvyšší politice zavede pořádek.