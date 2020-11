Volby USA | Na americké prezidentské volby sázím 30 let, říká Horáček | E15.cz

Zakladatel sázkové kanceláře Fortuna, kterou později prodal, a sám také prezidentský kandidát ve volbách v roce 2018 Michal Horáček americkou politiku detailně sleduje. Zároveň věrný svému naturelu také sází na prezidentské volby v USA, pravidelně od roku 1989, kdy se stal nájemníkem Bílého domu George Bush starší. „Letos je to ale snad poprvé, kdy na tyto volby neuzavřu žádnou sázku, nemám favorita. Co bych si ale myslel skoro jistě, že Biden získá v absolutním počtu víc hlasů,“ říká Horáček.

Na poslední volby a vítězství Hillary Clintonové jste údajně vsadil 100 tisíc korun a prohrál. Máte vsazeno, nebo vsadíte si i letos na Donalda Trumpa či Joea Bidena?

Na americké prezidentské volby jsem uzavřel vždy nějakou sázku snad v posledních třiceti letech. Hillary před čtyřmi roky byla moje první prohra za tu dobu, jinak jsem se vždy trefil. Mrzelo mě to, hlavně proto, že vyhrál Trump. Reprezentuje pro mě mnoho špatného, neúctu k vědě a informacím, ryzí populismus, který snad přejde a éra jeho a jemu podobných brzy skončí. Letos nicméně žádnou sázku neuzavřu. Mimo jiné proto, že to vypadá opravdu velmi vyrovnaně a kurzy nejsou výrazněji výhodné na žádnou stranu.

Přesto, troufnul byste si tipnout, kdo vyhraje?

Netroufnul. Jediné, co bych si snad dokázal s vyšší mírou pravděpodobnosti představit, je to, že Biden dostane v celkovém součtu víc hlasů než Trump. Ale jak víme, to mu v systému americké prezidentské volby vůbec nemusí stačit na vítězství.

Podle kurzů je mírný favorit Biden. Minimálně pohledem sázení na tuto příležitost v Česku ale lidé věří spíše Trumpovi. Proč?

Viděl bych za tím racionální úvahu lidí, kteří sázejí. Když je něco s kurzem nad 2:1, je správné na to vsadit. A ukazuje to to, že sázkaři cítí Trumpa jako silnějšího hráče, než jak ho vidí bookmakeři.

Jak obecně hodnotíte fenomén těchto společenských sázek? V poslední době jich přibývá, sázet lze na to, kdo bude ministrem, i na to, jaká bude maximální denní teplota…

Podobné sázky tu byly vždy, jen dnes jsou asi víc vidět, sázkové kanceláře s nimi cíleně oslovují média a snaží se kolem toho budovat PR. A je to logické, když bude hrát Bohemka s Pardubicemi, zaujme to jen pár lidí, volby zajímají podstatně širší masy.