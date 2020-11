Volby USA | Německá vláda se připravuje na různé scénáře vývoje voleb v USA | E15.cz

Německá vláda se před nadcházejícími prezidentskými volbami ve Spojených státech připravuje na všechny možnosti vývoje. Zahraničním korespondentům v Německu to dnes řekl koordinátor transatlantických vztahů německé vlády a spolkový poslanec Peter Beyer. V případě zvolení demokrata Joea Bidena žádné rychlé vyřešení sporných témat v americko-německých či americko-evropských vztazích sice nepředpokládá, očekává ale, že jednání budou vedena příjemnějším tónem než za současné administrativy republikána Donalda Trumpa.

"Vláda je připravena na různý vývoj. Že vyhraje Trump, že vyhraje Biden, že bude výsledek nejasný," řekl Beyer. Reagoval tak na dotaz, jak se kabinet kancléřky Angely Merkelové chystá, protože po Trumpově zvolení před čtyřmi lety se zdál zaskočen. Vláda se podle Beyera snaží i o to, aby její reakce odpovídala postoji dalších partnerů z Evropské unie, zejména pak Francie. "Příslušná jednání se již konají," uvedl.

"Důležité je vyhnout se názorovému nesouladu," myslí si Beyer pro případ, kdy výsledek voleb nebude v USA ihned jasný. Obává se však toho, aby povolební vývoj nevedl ve Spojených státech k násilnostem. "Mně jako obyčejnému Němci může být naprosto jedno, kdo v Bílém domě usedne, důležité je vítězství demokracie," zdůraznil.

Názory, že v případě Bidenova vítězství se nyní složité vztahy s USA jako mávnutím kouzelného proutku ihned zlepší, nepovažuje Beyer za správné. "Rychlé vyřešení sporných témat neočekávám. Je ale možné počítat s větší ochotou jednat či s přístupem většího vzájemného respektu," uvedl Beyer k vývoji po možném Bidenově vítězství.

Za tragédii vládní koordinátor nebude považovat ani Trumpovo znovuzvolení, jak se někteří lidé obávají. "S jeho administrativou máme zkušenosti čtyři roky," řekl. "Sporná témata zůstanou, především pak otázky obrany a hospodářství," uvedl.

Trump dlouhodobě kritizuje Německo, že nedostatečně přispívá na obranu, protože na ni neodvání dvě procenta ze svého hrubého domácího produktu (HDP). Tento podíl nesplňuje velká část členů NATO, na což Trump v minulosti reagoval možným zpochybněním amerických závazků. "Nemyslím si, že by Trump ve druhém funkčním období vypověděl členství Spojených států v NATO," uvedl Beyer.

Trump rovněž nařídil stáhnout třetinu ze zhruba 36.000 amerických vojáků rozmístěných v Německu, část sil plánuje vrátit do vlasti, zbytek přesunout do jiných evropských zemí. "Žádné konkrétní rozkazy ještě ale nepadly," uvedl Beyer. To, že stahování ještě nezačalo, sdělilo ČTK i Velitelství ozbrojených sil USA pro Evropu (EUCOM) ve Stuttgartu.

S názorem, že Evropa by měla věnovat vlastní obraně větší pozornost, ale Beyer souhlasí. Stejně by se podle něj měla Evropa chovat i v otázkách energetiky, hospodářství a zahraniční politiky. "Máme skoro 500 milionů obyvatel a jsme ekonomickou supervelmocí, pokud ovšem stojíme při sobě," dodal.