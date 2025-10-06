Volby 2025 ONLINE: Babiš si na pozici předsedy Sněmovny dokáže představit Okamuru
V sobotu 4. října v Česku skončily volby do Poslanecké sněmovny 2025. Sledujte aktuální zprávy a novinky v naší online reportáži, kde přinášíme nejnovější zprávy o volbách v ČR. Volební místnosti se uzavřely v sobotu ve 14 hodin, sčítání hlasů skončilo v noci na neděli. Online speciál monitoruje nejnovější události, průběžné i konečné výsledky voleb. Volby 2025 přilákaly mnoho voličů, volební účast byla vysoká.
Parlamentní volby se v Česku konají každé čtyři roky, voliči během hlasování využily volební lístky, na kterých byly uvedeny strany a kandidáti. Zájemce o volby ze zahraničí musel zanést své jméno na zvláštní seznam voličů a hlasovat na úřadě nebo prostřednictvím korespondenční volby. Hlasování mimo trvalé bydliště umožňuje v ČR voličský průkaz. Volby 2025 skončily v sobotu 4. října ve 14 hodin.
Aktuální události sledujte s námi online:
Zprávy ze dne 6. října 2025
Birke očekává na sjezdu SOCDEM rezignaci celého vedení, je odpovědné za volební debakl, řekl. Spojení se Stačilo! bylo nedůstojné, míní Netolický.
Babiš: Kvůli chybějícím penězům se zastavují stavby dálnic či tratí
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš po dnešním jednání se šéfem Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radkem Mátlem novinářům řekl, že kvůli chybějícím penězům se zastavují stavby silnic či modernizace železničních tratí. Uvedl, že dnešní jednání se týkaly právě zejména rozpočtu.
Je známá věc, že SPD usiluje o pozici předsedy Sněmovny, je nutné se domluvit komplexně, řekl Babiš. Dovede si představit, že post zaujme Okamura.
Noví poslanci z Pardubického kraje si chtějí nechat funkce na radnicích
Tři noví poslanci v Pardubickém kraji za ANO, Spolu a Motoristy, kteří mají funkce na radnicích, se jich vzdávat nechtějí. Věří, že to jeden rok dokážou s prací poslance skloubit. Komunální volby jsou příští rok na podzim, řekli ČTK. Všichni získali poslanecký mandát poprvé.
Koalice Spolu má podle brněnské primátorky Vaňkové (ODS) stále smysl
Formát koalice Spolu založený na spolupráci občanských demokratů, lidovců a zástupců TOP 09 se na celostátní úrovni podle brněnské primátorky Markéty Vaňkové (ODS) osvědčil a má smysl i v opoziční roli. Nově zvolený poslanec a člen výkonné rady ODS Petr Sokol nepochybuje o tom, že i po odchodu z vlády bude pokračovat užší spolupráce mezi ODS a TOP 09. Zda se udrží projekt Spolu, závisí na vztahu s lidovci, řekl dnes ČTK.
Analytici: Výsledky parlamentních voleb by neměly vést k oslabení kurzu koruny
Výsledky víkendových parlamentních voleb by neměly vést k oslabení kurzu české měny. Shodli se na tom analytici, které ČTK oslovila. Koruna na úvod týdne oslabila, ale nešlo o dopad voleb. Naopak hned po otevření trhu koruna posílila k 24,21 Kč/EUR a dosáhla nejsilnější úrovně za 22 měsíců. Po poledni ale o více než deset haléřů spadla na 24,32 Kč/EUR, uvedl analytik Komerční banky Jan Vejmělek.
Agrární experti:Nová vláda omezí regulace a podporu malým, zaměří se na produkci
Agrární experti:Nová vláda omezí regulace a podporu malým, zaměří se na produkci
Fiala (SPD) dnes s Babišem probíral nominace do sněmovních výborů
Místopředseda SPD Radim Fiala se dnes po poledni sešel v centrále hnutí ANO na pražském Chodově se šéfem vítězného hnutí ANO Andrejem Babišem. Bavili se o nominacích poslanců SPD do sněmovních výborů. Po jednání to řekl novinářům. SPD by podle Fialy chtělo několik postů předsedů výborů, Fiala by rád stál v čele hospodářského výboru. Personální otázky možné vlády ANO, SPD a Motoristů podle Fialy neprobírali.
Pro konec koalice Spolu v roli opozice jsou většinou politici ODS a KDU-ČSL
Někteří krajští politici, většinou představitelé ODS a lidovců, jsou pro zrušení či pozastavení koalice Spolu v opoziční roli, jiní pro pokračování spolupráce. Vyplývá to z ankety ČTK. Například jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) počítá s tím, že se strany nyní v míru rozejdou, podle senátora za ODS Tomáše Goláně by měl projekt Spolu určitě skončit. Naopak za zachování koalice je třeba předseda moravskoslezské organizace TOP 09 Herbert Pavera. Nově zvolený poslanec Vítězslav Schrek (ODS) míní, že je vhodné začít diskutovat o možnosti sloučení všech tří stran. Koalice ve sněmovních volbách skončila na druhém místě ha hnutím ANO a zřejmě skončí v opozici.
O nástupci Hřiba ve vedení Prahy bude jednat pirátský klub zastupitelů
Pirátského zastupitele, který nahradí Zdeňka Hřiba ve funkci náměstka pražského primátora, vyberou v nejbližší době ze svých řad členové klubu Pirátů v zastupitelstvu. ČTK a Českému rozhlasu to dnes řekl Hřib, který po svém zvolení do Sněmovny plánuje do půl roku ve vedení metropole skončit. Dodal, že s ohledem na nutnou změnu koaliční smlouvy bude muset nového člena rady schválit členská základna Pirátů v Praze.
Sněmovna otevře kontaktní místo pro poslance zvolené v letošních volbách
Sněmovní kancelář otevře ve středu v budově dolní komory v pražské Tomášské ulici kontaktní místo pro poslance zvolené v letošních volbách. Budou si tam moci vyřídit všechny záležitosti, které se týkají jejich mandátu, a dostanou související informace. Kontaktní místo bude v provozu vždy mezi 09:00 a 15:30 až do ustavující schůze Sněmovny a bude sloužit také poslaneckým asistentům. ČTK to dnes řekl kancléř Martin Plíšek.
Místopředseda SPD Fiala se dnes sešel se šéfem vítězného hnutí ANO Babišem. Bavili se o nominacích poslanců SPD do sněmovních výborů, řekl Fiala ČT.
Bookmakeři přijali na letošní volby do Sněmovny sázky za zhruba 175 mil. Kč
Sázkové kanceláře přijaly na letošní volby do Sněmovny sázky za zhruba 175 milionů korun. Zatímco někteří bookmakeři přijali více peněz než na volby v roce 2021, náběry jiných společností byly nižší. Většina lidí sázela na celkové vítězství hnutí ANO, na což byly vypsány nízké kurzy. Sázející ale zaskočil neúspěch Stačilo! a poměrně nízký zisk hlasů strany SPD. Podle těch je nyní nejpravděpodobnější, že předsedou vlády se stane Andrej Babiš (ANO) a vláda by měla být zřejmě menšinová.
Vedení SOCDEM navrhlo svolat mimořádný sjezd, k jeho datu skončí
Užší vedení Sociální demokracie (SOCDEM) navrhlo předsednictvu strany svolat mimořádný sjezd a k jeho datu plánuje grémium rezignovat, uvedla dnes na síti X předsedkyně SOCDEM Jana Maláčová. Grémium vedle Maláčové zahrnuje například místopředsedy Lubomíra Zaorálka a Jiřího Nedvěda.
Lídři SOCDEM čelí kritice poté, co neuspěl jejich plán na návrat do Sněmovny na kandidátkách hnutí Stačilo! Uskupení vedené komunisty získalo 4,3 procenta hlasů a nepřekročilo nutnou pětiprocentní hranici pro zisk poslaneckých mandátů. Už kvůli spolupráci s KSČM oznámila odchod ze strany řada známých sociálních demokratů.
Česko by redukcí či ukončením muniční iniciativy uškodilo samo sobě, míní Pavel
Pokud by Česko redukovalo, či dokonce ukončilo podporu Ukrajiny skrze muniční iniciativu, uškodilo by především samo sobě. Na tiskové konferenci po dnešním jednání se šéfy politických stran to řekl prezident Petr Pavel. Zároveň nezpochybňuje zájem předsedy ANO Andreje Babiše získat o iniciativě více informací. ANO zvítězilo ve sněmovních volbách, o možné vládní koalici jedná s SPD a Motoristy.
Babiš se opakovaně vyjádřil o iniciativě skepticky. Hovořil o jejím zrušení i o tom, že by ji měla zaštiťovat Severoatlantická aliance (NATO), a ne Česko. Podle ministra zahraničí Jana Lipavského (nestr., kandidoval za Spolu) ale aliance nemá příslušný aparát, který by se iniciativě mohl věnovat.
Loni Ukrajina, jež se přes tři a půl roku brání ruské agresi, skrze iniciativu dostala 1,5 milionu dělostřeleckých granátů, letos zatím 1,1 milionu. Celkem už jde o 3,5 milionu kusů velkorážové munice.
Ambicí Motoristů je stát se součástí příští vlády, řekl předseda strany Macinka
Ambicí Motoristů je stát se součástí příští vlády, řekl v pondělí novinářům předseda strany Petr Macinka po schůzce s prezidentem Petrem Pavlem. Podrobnosti vyjednávání o složení vlády komentovat nechtěl. Jednání s Pavlem označil za zdvořilé a seriózní, Motoristy s prezidentem podle něj pojí stejný pohled na svět v řadě věcí. Schůzkou s Macinkou v pondělí Pavel zakončil úvodní povolební konzultace s šéfy stran, které se dostaly do Sněmovny.
„Vyjednává se na různých úrovních, na různých frontách, s různými lidmi. Nechci příliš konkretizovat tato jednání, protože si myslím, že to není vhodné," řekl Macinka novinářům. Je podle něj lepší, aby se strany domluvily samy a pak prezentovaly výsledky dohod. „Nechci ani konkretizovat žádné spekulace, které se mají týkat různých resortů a tak dále. To je všechno otevřeno," uvedl. Motoristům se podle Macinky podařilo přivést do Sněmovny mimořádně kvalitní tým erudovaný lidí. „Každého z nich si dokážu představit v čele nějakého resortu," řekl.
Výsledky sněmovních voleb vyhlásí Státní volební komise v úterý ve Sbírce zákonů
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny vyhlásí Státní volební komise v úterý ve Sbírce zákonů. Po pondělním jednání komise to oznámil ředitel odboru voleb z ministerstva vnitra Tomáš Jirovec. Od středy do pátku 17. října tak bude možné průběh a výsledky hlasování napadnout u Nejvyššího správního soudu.
„Očekávám, že k tomu dojde nejpozději v úterý dopoledne," uvedl Jirovec k termínu zveřejnění volebních výsledků. Vrchní ředitel ministerské sekce legislativy a státní správy Petr Vokáč uvedl, že komise výsledky voleb projednala a schválila.
Pavel: Vznikat bude koaliční vláda tří stran, o personáliích se bude dále jednat
Zřejmě bude vznikat koaliční vláda tří stran, tedy ANO, SPD a Motoristů, o konkrétním složení a personáliích se bude teprve dále jednat. Po ukončení prvního kola povolebních konzultací s předsedy všech stran, které se dostaly do Sněmovny, to řekl prezident Petr Pavel.
Sestavování vlády musí podle hlavy státu postupovat paralelně s ustanovováním nové Sněmovny, míní prezident. Není snaha celý proces uspěchat, shodl se se šéfy stran.
S předsedy politických subjektů bude nadále jednat podle potřeby, ať už jejich, nebo svojí. Žádný konkrétní harmonogram podle prezidenta nyní neexistuje. V neděli se Pavel sešel s lídry ANO, ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN, dnes s předsedy Pirátů, SPD a Motoristů.
SPD jedná o přímé účasti ve vládě, nikoliv podpoře menšinového kabinetu ANO
Hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) vyjednává s hnutím ANO o přímé účasti ve vládě, řekl předseda SPD Tomio Okamura novinářům po pondělním jednání na Pražském hradě s prezidentem Petrem Pavlem. Vyloučil, že by se vyjednávání s vítězem sněmovních voleb týkala pouze podpory menšinové vlády ANO. SPD je připravená být součástí kabinetu a nést vládní odpovědnost, dodal.
Představitelé ANO a SPD se podle Okamury scházejí průběžně, jednání jsou v plánu i dnes. „Prezidenta jsme informovali, že SPD jedná o přímé účasti ve vládě, chceme být přímo součástí nové vlády. Co se týče personálního obsazení, o tom stále probíhají jednání s vítězem voleb, probíhají i o konkrétních resortech," řekl.
SPD usiluje o to, aby měla ve vládě alespoň jedno místo, nejlépe dvě, možná i tři, řekl Okamura. „Konkrétní resorty, to je skutečně otázka jednání, záleží na vítězi voleb a jakou konstelaci bude volit," uvedl. S předsedou ANO Andrejem Babišem hovořil o různých alternativách. Před volbami Okamura řekl, že SPD by měla s ohledem na své programové priority zájem o ministerstva vnitra, obrany, školství, průmyslu či zahraničí.
Je čas diskutovat o sloučení ODS, KDU-ČSL a TOP 09, míní nový poslanec Schrek
Nově zvolení poslanci koalice Spolu na Vysočině se v dalším fungování koalice rozcházejí. Občanský demokrat Vítězslav Schrek, který se stal poslancem i díky preferenčním hlasům, řekl, že je vhodné začít diskutovat možnost sloučení všech tří stran. Benjamin Činčila z KDU-ČSL je pro úzkou spolupráci, ale zachování samostatnosti lidovců, občanských demokratů i TOP 09.
„Spolu je podle mě dobré v tom, že každá ze stran tam přináší svůj postoj. Křesťanská demokracie je prostě něco jiného než pravicová ODS,“ řekl Činčila. Výsledek voleb, kdy koalice Spolu po čtyřech letech ve vládě přesvědčila před 23 procent voličů a získala 52 poslanců, podle něj není špatný. „Hledejme spíš společné body, ale o sloučení bych z mého pohledu určitě nemluvil,“ dodal Činčila.
Hřib s Pavlem projednal i muniční iniciativu či Babišův střet zájmů
Piráti budou ve Sněmovně tvrdou a konstruktivní opozicí, řekl novinářům předseda strany Zdeněk Hřib po pondělním dopoledním jednání s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě. S hlavou státu probíral také budoucnost české muniční iniciativy, o jejímž zrušení hovoří vítězné hnutí ANO, ale i otázku střetu zájmů šéfa ANO Andreje Babiše.
Piráti ve Sněmovně po zisku necelých devíti procent hlasů posílí ze čtyř na 18 poslanců. „Jsme čtvrtý nejsilnější klub, budeme usilovat o poměrné zastoupení v orgánech Sněmovny a o místo v jejím vedení," řekl Hřib po asi čtyřicetiminutové schůzce s prezidentem. O vládě Piráti nevyjednávají, jejich povolební strategie vylučuje spolupráci s ANO, SPD i Motoristy. Budou tvrdou a konstruktivní opozicí, dodal Hřib.
Turka na postu europoslance nahradí podle Státní volební komise exministr Staněk
Filipa Turka, který se stal českým poslancem za Motoristy, nahradí podle Státní volební komise v Evropském parlamentu bývalý ministr kultury Antonín Staněk (za Přísahu). Komise v souladu se zákonem o volbách do EP vyslovila zánik Turkova mandátu a nastoupení náhradníka Staňka do pozice europoslance, řekl v pondělí ředitel odboru voleb z ministerstva vnitra Tomáš Jírovec.
V evropských volbách Motoristé kandidovali spolu s Přísahou. Dohromady získali dva mandáty. Spolu s Turkem se europoslankyní stala Nikola Bartůšek za Přísahu. Třetím v pořadí na společné eurokandidátce byl předseda Přísahy Róbert Šlachta, na podzim nicméně uspěl v senátních volbách. Šlachta v pondělí ČTK řekl, že se místa náhradníka vzdal už v lednu.
Rakušan se chce sejít s Fialou a Hřibem k jednání o formě opoziční spolupráce
Předseda hnutí Starostové a nezávislí (STAN) Vít Rakušan se chce sejít s lídry koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) Petrem Fialou (ODS) a Pirátů Zdeňkem Hřibem, aby jednali o podobě a formě spolupráce v opozici. Rakušan to sdělil ČTK v reakci na návrh předsedy lidovců Marka Výborného na vytvoření opoziční rady jako platformy opozičních stran, ve které by se radily o společném postupu ve Sněmovně.
Rakušan připomněl, že závěr kampaně před sněmovními volbami Starostové věnovali úsilí získat hlasy, aby bylo ve Sněmovně obsazených 101 míst tak, že by mohla pokračovat stávající vláda spolu s Piráty. Uskupení však získala jen 92 poslanců. „Na spolupráci samozřejmě chceme stavět i v opozici. Jakou podobu a formu bude mít, o tom chceme s partnery v nejbližších dnech jednat. Proto jsem inicioval schůzku s Petrem Fialou a Zdeňkem Hřibem," uvedl Rakušan.
Na Hrad dorazil šéf Pirátů Hřib, schůzkou s ním zahájí prezident Pavel druhý den povolebních konzultací. Sejde se dnes také s SPD a Motoristy.
Pavel dnes přijme poslední tři šéfy stran k úvodním povolebním konzultacím
Poslední tři šéfy stran a hnutí, které se dostaly po volbách do Poslanecké sněmovny, dnes na Pražském hradě přijme prezident Petr Pavel. Úvodní povolební konzultace čekají předsedu Pirátů Zdeňka Hřiba, šéfa hnutí SPD Tomia Okamuru a předsedu Motoristů sobě Petra Macinku.
V neděli Pavel přijal předsedu vítězného hnutí ANO Andreje Babiše, který po vyhlášení výsledků hlasování v sobotu započal jednání o povolební spolupráci s SPD a Motoristy sobě. Kromě expremiéra Pavel přivítal postupně předsedu ODS a premiéra Petra Fialu, lidoveckého šéfa Marka Výborného, předsedkyni TOP 09 Markétu Pekarovou Adamovou a šéfa hnutí STAN Víta Rakušana.
Zprávy ze dne 5. října 2025
Pirátský klub povede v novém volebním období Olga Richterová
Klub o tom rozhodl na dnešním prvním zasedání jednomyslně. Prvním místopředsedou poslanců Pirátů bude Ivan Bartoš, dalšími dvěma místopředsedkyněmi Kateřina Stojanová a Lenka Martínková Španihelová. Po jednání klubu o tom informoval předseda strany Zdeněk Hřib.
"Jako čtvrtá nejsilnější strana s devíti procenty hlasů a 18 mandáty je přirozené, že budeme usilovat o poměrné zastoupení v orgánech Sněmovny i v jejich vedení," doplnil. Chce, aby ve Sněmovně byly od prvního dne slyšet programové priority strany - dostupnější bydlení, férové podmínky pro rodiny či boj s korupcí.
Šéfka AfD blahopřála Babišovi k vítězství, SPD bude podle ní hrát důležitou roli
Spolupředsedkyně strany Alternativa pro Německo (AfD) Alice Weidelová dnes na síti X poblahopřála předsedovi hnutí ANO Andreji Babišovi k vítězství v parlamentních volbách. Strana Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury, která je spojencem AfD v Evropské unii, podle Weidelové bude hrát v České republice důležitou roli.
"Srdečné blahopřání Andreji Babišovi k oslňujícímu úspěchu v parlamentních volbách v Česku. Gratulace také našemu partnerovi SPD a šéfovi strany Tomiovi Okamurovi, kterým připadne důležitá role," uvedla Weidelová na síti X. "Evropa je na vzestupu," dodala.
Z voličů hnutí ANO v letošních sněmovních volbách téměř třetina uvedla, že se rozhodli pro menší zlo, koalici Spolu si lidé vybírali hlavně kvůli strachu o demokracii, lídři táhli nejvíc u hnutí STAN a uskupení Stačilo!
Zjistil to průzkum agentury Median o motivacích voličů pro Deník.cz. Program a hodnoty strany nejvíc zajímal voliče Pirátů, nejméně voliče hnutí ANO. Median průzkum udělal po skončení voleb mezi více než 4800 lidmi.
ANO volby vyhrálo s 34,5 procenta hlasů, koalice Spolu tvořená ODS, TOP 09 a lidovci získala téměř 23,4 procenta, hnutí STAN si vybralo 11,2 procenta voličů a Piráty téměř devět procent. Kandidátku SPD zvolilo 7,8 procenta a Motoristy 6,8 procenta. Uskupení Stačilo!, za které kandidovali mimo jiné komunisté a sociální demokraté, zůstalo se 4,3 procenta hlasů mimo Sněmovnu.
Ruští politici po vítězství ANO doufají ve změnu politické orientace Česka
Ruští parlamentní politici, které dnes cituje agentura TASS, po vítězství hnutí ANO v parlamentních volbách doufají ve změnu orientace České republiky v zahraniční politice. Myslí si například, že Česká republika by se mohla přiblížit Slovensku a Maďarsku, které zastávají vstřícnější postoj k Rusku než současná vláda.
Šéf zahraničního výboru dolní komory ruského parlamentu Leonid Sluckij označil vítězství hnutí ANO v letošních parlamentních volbách za políček zastáncům EU a NATO a "bruselským rusofobům". Podle něj jsou voliči unaveni falešnými liberálními hodnotami a hysterií proti Rusku, a požadují ochranu národních zájmů.
"Bruselští byrokrati by se měli začít starat o své problémy místo toho, aby pohřbívali evropský blahobyt ve válce do posledního Ukrajince," řekl Sluckij.
Šéf výboru pro informační politiku Rady federace Alexej Puškov označuje šéfa hnutí ANO Andreje Babiše za konzervativce a euroskeptika. Maďarský premiér Viktor Orbán by tak podle Puškova mohl získat v Evropské unii nového spojence - Babiše.
Projekt koalice Spolu, tvořené ODS, KDU-ČSL a TOP 09, přinesl za uplynulé čtyři roky svoji hodnotu a svoji hodnotu bude mít i pro senátní volby v příštím roce
Na dnešním briefingu po jednání předsednictva lidovců to řekl předseda KDU-ČSL Marek Výborný. Strana podle něj projekt Spolu považuje za smysluplný i z toho důvodu, že spolupráce funguje i na komunální úrovni. Vyslovil se současně pro vznik opoziční rady, kterou popsal jako platformu opozičních stran, které by se jejím prostřednictvím radily o společném postupu ve Sněmovně.
"My jsme přesvědčeni o tom, že ten projekt (koalice Spolu), tak jak tady skutečně přinesl čtyři roky stabilního vládnutí, jasného směřování ČR, tak má svoji hodnotu, má svoji hodnotu i směrem k senátním volbám v příštím roce, které budou velmi důležité," řekl Výborný. Poznamenal, že možné je všechno a bude záležet i na tom, jak se k projektu koaliční spolupráci postaví zbývající dvě strany.
První místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček má za pravděpodobné, že Česko bude na počátku příštího roku hospodařit v omezeném režimu rozpočtového provizoria
Řekl to v souvislosti s harmonogramem povolebních jednání, jak o něm dnes mluvil prezident Petr Pavel. Uvedl zároveň, že vše se bude odvíjet i od termínu zahájení činnosti nové vlády.
Prezident po dnešním zahájení schůzek s předsedy sněmovních stran řekl, že se svoláním ustavující schůze dolní parlamentní komory počítá na začátku listopadu, vytvoří to podle něj stranám dostatek prostoru pro jednání. Až po ustavení Sněmovny podá demisi končící kabinet.
Končící vláda dodala návrh rozpočtu Sněmovně v nejzazším termínu 30. září. Návrh předloží znovu nově zvolené Sněmovně. Hnutí ANO, které z pozice vítěze voleb jedná o nové vládě, návrh před volbami kritizovalo podobně jako jeho rýsující se spojenec - hnutí SPD. Obě uskupení hovořila v uplynulém týdnu o plánu vrátit dokument kabinetu přinejmenším k dopracování.
Vyčkávání prezidenta Petra Pavla s pověřením k sestavení vlády odpovídá běžným postupům hlav státu
Standardní je i svolání ustavující schůze Sněmovny asi měsíc po volbách. Uvedli to politologové oslovení ČTK. Čas do ustavující schůze umožní podle odborníků stranám, které ve volbách uspěly, dojednat složení vlády a na to navazující obsazení postů ve vedení Sněmovny.
Shrnujeme klíčové události dnešního dne
Prezident Petr Pavel dnes jednal s lídry nejúspěšnějších stran, jednáním o sestavení vlády ale zatím nikoho nepověřil. Klíčové události dnešního dne v kontextu shrnujeme v tomto článku.
Pověření jednání o sestavení vlády je podle prezidenta Petra Pavla zatím předčasné
„Bude mít smysl o něm hovořit, až se začne rýsovat půdorys vlády, která bude mít šanci získat podporu Sněmovny. Od toho jsme ale ještě daleko,“ dodal. Na otázku médií zmínil, že mu Babiš skutečně představil některé návrhy, jak by mohl lídr ANO vyřešit svůj střet zájmů. Podle Pavla tyto teoretické návrhy skutečně jsou cestou, jak dosáhnout litery zákona.
Prezident Pavel poděkoval voličům za hojnou účast a pogratuloval „vítězi voleb“ hnutí ANO
Výsledky voleb podle Pavla potvrdily, že většina voličů nechce extrémní politické názory ve Sněmovně, ale přeje si prozápadní orientaci země. Zítra Pavel naváže jednáním se zbylými lídry stran, které se dostaly do Sněmovny. „Jelikož se jedná o úvodní kolo jednání, nelze z nich vyvozovat závěry, to ani není cílem. Cílem je zmapovat prostor, možnosti a dát si najevo pozice,“ prohlásil prezident.
Předseda hnutí Starostové a nezávislí (STAN) Vít Rakušan oslovil premiéra a předsedu ODS Petra Fialu a předsedu Pirátů Zdeňka Hřiba, chtěl by, aby strany byly schopné koordinovat své kroky v opozici
Řekl to dnes novinářům po jednání s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě. Žádné vyjednávání s vítězem voleb, hnutím ANO, STAN nevede.
Babiš premiérem? To by nesměl vlastnit Agrofert, míní většina Čechů
Vlastnictví Agrofertu je podle tří pětin Čechů pro Babiše překážkou pro výkon funkce premiéra, uvádí průzkum agentur Kantar CZ a Data Collect pro ČT.
Voliči od nové vlády pod vedením hnutí ANO očekávají především zlepšení ekonomiky země a zvýšení příjmů obyvatel
Zhruba polovina nečeká, že by se nějak změnily vazby Česka k EU, v případě vztahů k NATO změnu neočekává 59 procent lidí. Vyplývá to z dnes zveřejněného průzkumu Kantar CZ a Data Collect pro Českou televizi. Podle autorů se hnutí ANO podařilo přesvědčit voliče, že se nebude měnit zahraničně politická orientace ČR.
Havlíček hodlá předložit bezproblémové kandidáty
Hnutí ANO předloží prezidentu Pavlovi takové kandidáty do vlády, s nimiž nebude problém, řekl v ČT místopředseda ANO Karel Havlíček.
Slovenský premiér Robert Fico očekává po českých volbách uklidnění vztahů mezi ČR a Slovenskem, posílit by podle něj mohla spolupráce ve visegrádské čtyřce.
ODS uspíší stranický sjezd
Občanská demokratická strana rozhodne o své budoucnosti na sjezdu, který se uskuteční už v lednu. Tedy asi o čtvrt roku dříve, než bylo původně plánováno, řekl České televizi místopředseda strany Martin Kupka. I na tomto sjezdu by se tak mohlo rozhodnout nejen o personálním obsazení klíčových pozic v ODS, ale také o budoucnosti koalice Spolu.
Za SPD do vlády odborníci, nikoli poslanci, nechal se slyšet Okamura
Šéf SPD Okamura chce, aby se jeho hnutí podílelo na vládě s ANO, řekl v TV Prima. Preferuje, aby ve vládě za SPD zasedli odborníci, nikoliv poslanci.
Předseda KDU-ČSL Marek Výborný, který s prezidentem jednal po Fialovy, vyloučil, že by strana jakoukoliv formou spolupracovala s ANO na vládě, a to včetně tiché podpory
Prezidentovi vyjádřil přání, aby nová vláda zachovala takzvanou muniční iniciativu, tedy českou pomoc Ruskem napadené Ukrajině.
Motoristé chtějí vládnout
Motoristé chtějí být aktivní součástí vlády. Jejich ambice, aby měla ČR za čtyři roky vyrovnaný rozpočet, je podle Štastného s ANO splnitelná.
Premiér Petr Fiala (Spolu) skončil jednání s prezidentem Petrem Pavlem
„Myslím, že výsledky voleb jsou jasné. ANO vyhrálo a je připraveno udělat koalici s SPD a Motoristy. Je iluze přemýšlet nad jinou variantou,“ prohlásil Fiala. Spolu se tak připravuje na intenzivní opoziční práci. Zda koalice Spolu přežije volby, je otázka, naznačil Fiala.
Fiala dorazil na Hrad
Lídr Spolu Petr Fiala začal jednat s prezidentem Petrem Pavlem. Vyjádření obou státníků z jednání Vám později přineseme zde v on-line reportáži. Neočekává se však, že by měl být Fiala pověřen sestavením vlády.
Babiš na tiskové konferenci po jednání s prezidentem Petrem Pavlem rovněž uvedl, že jedná s Motoristy a SPD, konkrétní ale nebyl
Připomněl, že společně by složily 108 poslaneckých mandátů. „Vyjednávat budu osobně, nebude za mě vyjednávat Blažek ani Nejedlý, jak to bylo za pana Fialy. Já nejsem nikoho loutka,“ prohlásil lídr hnutí ANO.
Babiš skončil u prezidenta, naznačil další postup
Lídr hnutí ANO Andrej Babiš informoval veřejnost po jednání na Pražském hradě s prezidentem Petrem Pavlem: „Prezident mě zatím nepověřil sestavením vlády, protože by to bylo předčasné. (…) Probrali jsme výsledek voleb, otázku naší image v rámci NATO a EU. Samozřejmě chodí soustavně negativní informace do zahraničí, což si myslím, že není spravedlivé. Byl jsem premiér a naše orientace byla jasná. Jde mi o to, aby Evropa zkrátka fungovala, protože se z ekonomického hlediska nevyvíjí správným směrem.“
Politické strany získaly nejen hlasy, ale i peníze. Kolik?
Andrej Babiš (ANO) dorazil na Hrad
Lídr nejsilnějšího uskupení ANO dorazil na Pražský hrad, kde jedná s prezidentem Petrem Pavlem.
Složte si sněmovní většinu. Kdo dá dohromady stojedničku?
Lidé rozhodli o novém složení Poslanecké sněmovny. Co se bude dít teď? Otevírá se prostor po politická jednání o tom, kdo s kým bude v dolní komoře spolupracovat. Výsledky voleb hovoří jasně. Kdo s kým může složit většinu a komu to nevyjde? Vyzkoušejte si to sami v interaktivní aplikaci.
Babiš jede na Hrad
Lídr nejsilnějšího uskupení ANO Andrej Babiš má v devět hodin dopoledne začít jednat na Pražském hradě s prezidentem republiky Petrem Pavlem. Následovat ho mají Petr Fiala (Spolu), Marek Výborný (KDU-ČSL), Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) a Vít Rakušan (STAN).
Volby do Poslanecké sněmovny přinesly i zákaz sdílených elektrických koloběžek v Praze
Obyvatelé Prahy 1 souhlasí s tím, že bude přijato opatření, které zakáže a zároveň jen omezí sdílené elektrické koloběžky. Lidé z centra Prahy také chtějí, aby se nemohl prodávat alkohol v jejich městské části po 22. hodině. Mají na srdci i toalety, měly by podle nich být na levém i pravém břehu Vltavy, bezbariérové a přístupné 24 hodin denně. Vyplynulo to z výsledků místního referenda zveřejněných na úřední desce Prahy 1. Referendum se konalo společně se sněmovními volbami.
Stát letos zaplatí stranám za hlasy voličů 545 mil. Kč, víc než minule
Stát letos zaplatí uskupením za hlasy voličů ve sněmovních volbách zhruba 545 milionu korun. Rozdělí si je sedm formací, které získaly nad 1,5 procenta hlasů. Částka bude vyšší než před čtyřmi lety, kdy činila asi 515 milionů korun. Příspěvek na činnost bude pobírat vedle šestice sněmovních hnutí, stran a koalic také hnutí Stačilo! Úspěšná hnutí ANO, STAN a SPD, koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09), Piráti a Motoristé sobě dostanou taky dotace za mandáty, na jeden je roční příspěvek 900 tisíc korun.
Za hlasy letos dostane nejvíce peněz vítězné hnutí ANO, a to přibližně 194 milionů korun. Před čtyřmi lety obdrželo hnutí Andreje Babiše 145,8 milionu korun. Koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) vyinkasuje asi 131,3 milionu, minule to bylo přes 149,4 milionu korun.
U Čechů v zahraničí vyhrála koalice Spolu před Piráty a Starosty, ANO propadlo
U Čechů v zahraničí vyhrála koalice Spolu před Piráty a Starosty. Ostatní uskupení u krajanů propadly, podle dnes zveřejněných údajů na volebním webu nepřekročily pětiprocentní hranici. Hnutí ANO, které celostátně zvítězilo se ziskem více než třetiny hlasů, v cizině získalo jen čtyři procenta, Motoristé sobě a SPD po dvou procentech.
Koalici Spolu, tedy ODS, KDU-ČSL a TOP 09 volilo 39,26 procenta Čechů v cizině. Piráti obdrželi 28,24 procenta hlasů, Starostové 21,48 procenta.
Zprávy ze dne 4. října 2025
Výsledek TOP 09 odpovídá výsledku Spolu, sdělila Pekarová Adamová. Strana by byla spokojenější s více poslanci, dál bude bojovat za své hodnoty.
Do Průhonic přijel jednat i šéf SPD Tomio Okamura.
Povolební jednání začala, zástupci Motoristů mluvili s Andrejem Babišem z hnutí ANO přímo v jeho vile v Průhonicích.
Předsedkyně Trikolory Majerová věřila ve dvouciferný volební zisk SPD
Předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová věřila ve dvouciferný volební zisk SPD, za kterou se jako jednička kandidátky ucházela o hlasy voličů ve Zlínském kraji. Ve sněmovních volbách uspěla a po čtyřleté odmlce bude znovu poslankyní, v minulosti jí byla zvolena jako členka ODS. Za pozitivum skončených voleb považuje konec vlády Petra Fialy (ODS). Třiapadesátiletá politička to dnes řekla ČTK v reakci na volební výsledky. Ve Zlínském kraji SPD získala 8,74 procenta hlasů, celostátně to bylo necelých osm procent.
ANO bude mít podle propočtu 80 mandátů, končící vládní koalice celkem 74
Vítězné hnutí ANO bude mít podle propočtu ČTK v nové Sněmovně 80 mandátů. ODS bude mít 27 poslanců, Starostové 22, Piráti 18, KDU-ČSL 16, SPD 15, Motoristé sobě 13 a TOP 09 devět. Vyplývá to z téměř konečných výsledků hlasování, které dnes Český statistický úřad zveřejnil na volebním webu.
Dosavadní opoziční hnutí ANO a SPD budou mít ve Sněmovně s Motoristy celkem 108 hlasů, tedy tolik, kolik měly po minulých sněmovních volbách strany a hnutí původní vládní pětikoalice. Ty tak budou naopak mít dohromady 92 poslanců, což byl celkový počet poslanců obou nynějších opozičních hnutí po volbách v roce 2021.
Zájem o volby byl v Polsku vyšší než v roce 2021, ve Varšavě hlasovalo 319 Čechů
Na českém velvyslanectví ve Varšavě odevzdalo svůj hlas ve volbách do české Poslanecké sněmovny 319 voličů. Z toho 54 využilo možnosti korespondenční volby. ČTK to sdělil zástupce českého velvyslanectví, podle kterého byla letošní účast skoro o polovinu vyšší než v parlamentních volbách v roce 2021.
Na velvyslanectví ve Varšavě podle vedoucího konzulárního oddělení Petra Jesenského odevzdalo svůj hlas 319 českých občanů, z toho 77 bylo zapsáno na voličském seznamu a 188 hlasovalo s voličským průkazem.
Skončilo zasedání předsednictva ANO, povolební jednání se rozbíhají, začnou s SPD a Motoristy v nejbližší době, řekl místopředseda hnutí Brabec.
STAN bude v budoucí Sněmovně v opozici, řekl Rakušan
Starostové a nezávislí budou v budoucí Sněmovně v opozici, řekl předseda hnutí Vít Rakušan. Předvolební ambice se podle něj nepodařilo naplnit. Opoziční roli chce hrát hnutí co nejdůstojněji, k témuž Rakušan vyzval koalici Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Piráty. Chce rovněž ukázat, že hlasy pro hnutí měly smysl. Nechystá se kvůli výsledku voleb rezignovat na funkci předsedy STAN.
„Jsme připraveni jako třetí nejsilnější subjekt v zemi na důslednou opoziční práci. Nebudeme obstruovat předávání moci po volbách,“ řekl Rakušan. STAN podle něj bude tvrdou a kontrolující opozicí, která bude ctít hodnoty.
Vítězné ANO bude mít podle propočtu ČTK v nové Sněmovně 80 mandátů, ODS 27, Starostové 22, Piráti 18, KDU-ČSL 16, SPD 15, Motoristé 13 a TOP 09 devět.
Předseda ČMKOS Středula doufá v to, že nová vláda bude na rozdíl od té současné naslouchat sociálním partnerům a hledat řešení, nikoliv je diktovat.
Fico blahopřál Babišovi, popřál mu štěstí při formování vládní koalice
Slovenský premiér Robert Fico blahopřál Andreji Babišovi k volebnímu vítězství jeho hnutí ANO v českých sněmovních volbách. Babišovi současně popřál štěstí při formování nové vládní koalice. Dnes o tom informoval úřad slovenské vlády.
„Právě jsem telefonicky blahopřál vítězi českých parlamentních voleb, panu Andreji Babišovi, a popřál jsem mu šťastnou ruku a mnoho moudrosti při přetavování jeho volebního vítězství v novou vládní koalici,“ uvedl Fico.
Ve štábu ANO začíná jednání předsednictva hnutí, potvrdil mluvčí ANO. Kdy se uskuteční schůzky s lídry SPD a Motoristů, politici ANO neupřesnili.
Hejtman Kuba si myslí, že koalice Spolu není stavěná pro opozici
Koalice Spolu není podle jihočeského hejtmana Martina Kuby (ODS) stavěná pro opozici, v níž po sněmovních volbách skončí. Kuba dnes řekl ČTK, že strany ve Spolu se teď musí rozhodnout, zda v koalici Spolu pokračovat.
„Můj názor je takový, že koalice Spolu je projekt konstruovaný na vítězství ve volbách, což se podařilo před čtyřmi roky. V opozici nemá toto spojení moc velký smysl, každá strana si spíš bude hájit své zájmy. Výsledek ve volbách je výzvou pro vedení všech stran, aby se zamyslely nad tím, zda v tomto modelu pokračovat,“ uvedl jihočeský hejtman.
Staněk je připraven převzít po Turkovi mandát europoslance
Bývalý ministr kultury Antonín Staněk (Přísaha) je připraven převzít mandát evropského poslance po Filipu Turkovi (Motoristé). Ten uspěl v dnešních sněmovních volbách jako středočeský lídr Motoristů. „Pokud mi bude oznámeno, že jsem náhradník, mandát přijmu,“ řekl Staněk. Pokud by se tak stalo, Motoristé nebudou mít v Bruselu svého zástupce. Do evropských voleb loni kandidovali spolu s Přísahou. Dohromady získali dva mandáty. Spolu s Turkem se europoslankyní stala Nikola Bartůšek za Přísahu.
Nová vláda by podle Asociace exportérů měla řešit ceny energií a dopady Green Dealu. Exportéři od ní čekají podporu průmyslu a lepší komunikaci.
Letošní volební účast 68,9 procent je třetí nejvyšší od vzniku ČR. Voliči odevzdali o asi 216 tisíc hlasů víc než minule, vyplývá z předběžných údajů ČSÚ.
Český expremiér Babiš je jednoznačným vítězem sněmovních voleb, v Česku se změní vláda, píší slovenská média po volebním vítězství Babišova hnutí ANO.
„Pokud mám něco vyzdvuihnout na těchto volbách, tak je to to, že volili mladí lidé, kteří zjevně hodně kroužkovali. A také, že jsme komunisty dostali ze Sněmovny,“ uvedl Vít Rakušan, předseda STAN.
Podnikatelské svazy od nové vlády ANO čekají méně byrokracie a předvídatelnost
Podnikatelské svazy od nové vlády vzešlé z parlamentních voleb pod vedením ANO očekávají méně byrokracie, předvídatelné podnikatelské prostředí, podporu exportu nebo pokračování investic do infrastruktury, shodli se jejich zástupci ve vyjádření pro ČTK. Ocenili, že voliči většinově odmítli komunistickou ideologii. Očekávání podnikatelského sektoru zůstávají podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Jana Rafaje stále stejná.
„Potřebujeme stabilní a předvídatelné prostředí, jasnou vizi a vládu, která bude přijímat rozhodnutí podporující průmysl a podnikání. Volby skončily, ale teď je čas přejít od slov k činům. Úkolem nás všech, byznysu i politiků, je nyní zajistit, aby klíčové priority pro ekonomiku byly jasně ukotveny v programovém prohlášení nové vlády,“ řekl Rafaj.
Hnutí STAN je zklamáno z toho, že demokratické strany nezískaly ve sněmovních volbách 101 mandátů, řekl předseda Rakušan v televizi CNN Prima News.
SPD nepodpoří v nové Sněmovně vydání Babiše k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo, řekl jeho předseda Okamura. Trvá podle něj příliš dlouho.
Havlíček (ANO): Vyjednávání o vládě a její podpoře by mohla začít už dnes večer
Vyjednávání o nové vládě a její podpoře by mohla začít už dnes večer. ČTK to řekl místopředseda ANO Karel Havlíček. Další podrobnosti neuvedl. Podle Havlíčka se politici hnutí teď ještě poradí o postupu. Lídr Motoristů Petr Macinka uvedl, že předpokládá, že se vyjednavači jeho strany sejdou se zástupci ANO ještě dnes.
„Nemám ten přesný detail, ale předpokládáme, že je docela možné, že dneska večer už se bude jednat,“ uvedl Havlíček. V kolik by se případně setkání mělo uskutečnit, zatím nepřiblížil. „Teď to teprve budeme řešit. Dejte nám chviličku ještě. Komunikujeme,“ řekl místopředseda hnutí a člen vyjednávacího týmu.
Pavel bude v neděli jednat se šéfy pěti subjektů, které se dostaly do Sněmovny
Prezident Petr Pavel v neděli v 09:00 zahájí na Pražském hradě povolební konzultace se šéfy politických stran a hnutí, které se dostaly do Sněmovny. V neděli bude schůzek pět, další v pondělí, oznámil dnes na webu odbor komunikace prezidentské kanceláře.
Do dolní parlamentní komory se po pátečních a sobotních volbách dostalo šest subjektů. Koalice Spolu ale sdružuje tři strany - ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Zatím není jasné, zda bude prezident jednat odděleně s lídry všech tří stran, nebo s jedním za celou koalici.
Koalice Spolu má podle premiéra Fialy nadále smysl
Koalice Spolu složená z ODS, KDU-ČSL a TOP 09 má podle premiéra Petra Fialy (ODS) dál smysl. O dalším vývoji rozhodnou grémia jednotlivých stran, uvedl na tiskové konferenci ve volebním štábu Spolu. Koalice skončí v letošních sněmovních volbách na druhém místě za ANO, výsledky neumožní opakování kabinetu se Starosty a nezávislými (STAN) a Piráty.
„Věřil jsem a věřím tomuto projektu. Myslím, že má smysl, i když musíme přemýšlet nad jeho podobou,“ uvedl Fiala. Zdůraznil však, že jde o jeho osobní odpověď. „Jestli má smysl pro všechny zúčastněné, to ukáže vývoj a debaty v našich stranách a mezi našimi stranami v příštích měsících,“ doplnil Fiala.
Předseda SPD Okamura se ještě dnes sejde s předsedou ANO Babišem k povolebním jednáním, schůzka už je naplánovaná. Řekl to na tiskové konferenci.
Premiér Fiala zváží svou budoucnost v ODS v následujících dnech
Končící premiér a předseda občanských demokratů Petr Fiala se o své budoucnosti v ODS po volebním neúspěchu poradí uvnitř strany. Ani první místopředseda ODS Zbyněk Stanjura, který ve volbách neobhájil poslanecký mandát, dnes o své stranické funkci rozhodovat nebude. Uvedli to dnes na tiskové konferenci.
Fiala řekl, že další kroky zváží v následujících dnech. „Ať se nikdo netěší, že bych byl rezignovaný nebo unavený. Jsem zvyklý mít i menšinové názory,“ řekl. Dál bude bojovat, aby země byla svobodná a západně orientovaná.
Koalice Spolu podle Fialy má dál smysl. O dalším vývoji rozhodnou grémia jednotlivých stran v příštích dnech, uvedl na tiskové konferenci.
Výsledek musíme akceptovat, řekl Fiala
Premiér Petr Fiala vystoupil s projevem a nejdříve poděkoval všem voličům. Zároveň poděkoval Andreji Babiši k vítězství. „Mým cílem bylo poskládat demokratickou vládu. Nyní je ale jasné, že to nebude možné. Koalice SPOLU nesla hlavní zátež krize, kterou Česko v posledních čtyřech letech prožívala. Splnili jsme náš hlavní slib. Dali jsme Českou republiku dohromady. Volby rozhodly hlasy, které tentokrát nepropadly. Nezbývá nám nic jiného než to akceptovat,“ řekl Fiala.
Markéta Pekarová Adamová poděkovala Petrovi Fialovi. „Děkuji za to nasazení nejen v kampani v posledních měsících, ale také v posledních čtyřech letech. Prožíváme volby v době, kdy nedaleko od nás žuří válka, což jsme si před těmi čtyřmi lety nedokázali ani představit,“ řekla.
Slovenský prezident očekává, že nová česká vláda přispěje k rozvoji vztahů se SR
Slovenský prezident Peter Pellegrini očekává, že nová česká vláda, která vzejde ze skončených sněmovních voleb, přispěje k rozvoji vztahů se Slovenskem i v rámci takzvané visegrádské čtyřky (V4 - Česko, Slovensko, Maďarsko a Polsko). Pellegrini to uvedl v prohlášení, které dnes poskytla jeho kancelář.
„Věřím, že Česká republika bude mít po volbách vládu, která přispěje k rozvoji slovensko-českých vztahů a pomůže oživit spolupráci v rámci zemí V4,“ uvedl Pellegrini. Vítěznému hnutí ANO i jeho předsedovi Andreji Babišovi hlava slovenského státu blahopřála.
Fiala popřál ANO k volebnímu vítězství. Vláda na současném půdorysu nebude možná
Končící premiér a lídr koalice Spolu (ODS, TOP 09 KDU-ČSL) Petr Fiala poblahopřál hnutí ANO Andreje Babiše k volebnímu vítězství. Složit vládu na současném půdorysu podle něj nebude možné. Na tiskové konferenci ve volebním štábu řekl, že respektuje výsledek hlasování. Poděkoval všem voličům a zvlášť těm, kteří podpořili Spolu.
„Rozhodly hlasy, které tentokrát nepropadly, ale koncentrovaly se u ANO, výsledek je jasný a je třeba ho demokraticky akceptovat,“ uvedl.
Petr Fiala na cestě do štábu SPOLU.
„S pětikoalicí vládnout určitě nebudeme. Nevím, kdo je volil. Budeme určitě vyjednávat s SPD a Motoristy,“ zopakoval Babiš.
„Doufejme, že Trump už konečně tu válku ukončí. Nebudeme bránit firmám, aby exportovali zbraně na Ukrajinu, ale nesmí to být na úkor našich lidí,“ vyjádřil se Babiš k válce na Ukrajině.
Budeme jednat s SPD a Motoristy, uvedl Babiš
„Máme obrovskou radost,“ řekl Andrej Babiš a poděkoval všem, že přišli k volbám. „Máme radost, že hnutí ANO získalo rekordní výsledek. Chceme, aby Česká republika byla nejlepší místo k žití v EU,“ dodal.
„Těším se na schůzku s panem prezidentem. Budeme jednat s hnutím SPD a Motoristy,“ řekl Babiš.
Slovenští vládní politici ocenili vítězství ANO, očekávají upevnění vztahů
Vládní politici na Slovensku vyjádřili radost z vítězství hnutí ANO expremiéra Andreje Babiše v českých sněmovních volbách. Očekávají upevnění vztahů mezi Českem a Slovenskem, které poznamenalo loňské rozhodnutí dosluhující vlády Petra Fialy přerušit s Bratislavou mezivládní konzultace.
„Gratuluji Andreji Babišovi k silnému volebnímu vítězství. Češi dali najevo, že chtějí politiky, kteří hájí zájmy svého národa, nikoliv cizí geopolitické zájmy,“ napsal na sociální síti Matúš Šutaj Eštok, který je slovenským ministrem vnitra a šéfem jedné ze tří vládních stran, Hlasu-sociální demokracie.
Petr Macinka sdělil, že se Motoristé momentálně baví o setkání s hnutím ANO, které by mělo proběhnout ještě dnes. Zítra se potkají s prezidentem Petrem Pavlem. Od lídra hnutí SPD Tomia Okamury obdržel Macinka blahopřání.
„Vážíme si obrovské podpory od voličů i všech, kteří se podíleli na kampani,“ řekl Filip Turek na tiskové konferenci Motoristů. Následně vyzval končící vládu, aby se omluvila velké části českých občanů za proruské nálepkování.
Předseda strany Petr Macinka uvedl, že voliči vyslali jasný signál pro změnu. „Teď je před námi nová éra, bude to hodně práce,“ uvedl. Zároveň představil povolební vyjednávací tým Motoristů. Kromě něj ho bude tvořit ještě Turek a pražský lídr strany Boris Šťastný. Detaily strategie ale odmítl prozradit.
Výsledek jasně ukazuje, že jsme udělali chyby, říká ministr dopravy a místopředseda ODS. Z velké části považuje za chybu špatnou komunikace. Je ale obtížné odpovídat na negativní nařčení tipu: tahle vláda nedělá nic, dodává.
Filip Turek řekl, že úkolem bude táhnout příští vládu co nejvíce doprava a postavit jí tak, aby měla co největší rozpočtovou odpovědnost a bojovala proti Green Dealu či migračnímu paktu. Nevyloučil případnou koalici s hnutím SPD. „Pro nás je ale třeba případně vystupování z NATO nepřejatelné,“ dodal. Ke spolupráci s hnutí ANO uvedl, že vše je o kompromisech.
„Obecně lze říct, že výsledek voleb není úplně šťastnou zprávou pro naši zemi. Budeme určitě konstruktivní opozicí, pokud to takto tedy dopadne. Jsme schopní ten extrémismus hlídat,“ řekl Zdeněk Hřib a komentoval jejich volební výsledek, který míří k 9 procentům.
V Praze podle propočtu ČTK volby do Sněmovny vyhrálo Spolu, má 33,67 procenta hlasů. Zatím následuje ANO, Piráti, STAN a SPD.
Piráti budou mít silný poslanecký klub, který začne okamžitě pracovat, řekl předseda strany Zdeněk Hřib. Ocenil, že Piráti splní svůj cíl a porazí SPD. Poslankyně za Zelené budou v případě zvolení připravené naplňovat společný program s Piráty, řekla Svárovská. Budou v pirátském klubu, řekl Hřib.