Hnutí FIRE: Aneb jak odejít do důchodu ve 40 letech | e15.cz

Hnutí FIRE neboli „Financial Independence, Retire Early“ zhmotnilo a konkretizovalo sny o předčasném odchodu do důchodu. Jeho následovníci si chtějí dopřát život bez práce klidně o 20 let dřív, než jim to umožní stát. A přestože jsou nejdůležitější podmínkou podobných plánů nadprůměrné příjmy, žijí tihle lidé navzdory skvělým výplatám až překvapivě skromně.

Martin Dvořák – který v tomto článku vystupuje pod změněným jménem, ale redakce jeho identitu zná – má v 34 letech dvě děti, partnerku a jako programátor na plný úvazek ve firmě zabývající se kyberbezpečností také mzdu přesahující trojnásobek průměrné mzdy v Česku.

Nikdy nechtěl pracovat až do oficiálního důchodového věku, díky aktuální práci však dostává jeho představa konkrétní rysy. Během zhruba deseti let by chtěl mít naspořeno tolik, aby do konce života pracovat nemusel. Řadí se tak k vyznavačům trendu FIRE, který se stal celosvětově silným na začátku 21. století díky vzrůstající popularitě sociálních sítí a blogů, jako je ten Petera Adeneye vystupujícího jako Mr. Money Moustache. Podobné úvahy se ale objevily už v devadesátých letech v publikaci Your Money or Your Life.

Jak poznat, zda na to máte

Teoretici i praktičtí vyznavači FIRE doporučují našetřit alespoň 30 až 40 ročních platů, zvolit pro finance vhodnou investiční strategii a ročně pak z kapitálu utrácet pouze čtyři procenta. V našem prostředí by to znamenalo ušetřit cca 12 až 13 milionů korun. „Musíte být schopni 16 let odkládat na tříprocentním úročení 50 tisíc korun měsíčně. To je skutečně jen pro bohaté,“ upozorňuje ekonom z Metropolitní univerzity Praha Dominik Stroukal s tím, že pokud by někdo po škole ve 25 letech bydlel v hromadném spolubydlení či u rodičů a 16 let neměl děti, necestoval, nebavil se a měl plat 60 tisíc, z kterého by 50 tisíc odkládal, tak by se mohl do relativně slušného důchodu dostat ve 41 letech.

Dodává však: „Pokud by se mu nedej bože něco stalo a zemřel mladý, tak by to byla dost špatná investice. Tři čtvrtiny lidí u nás navíc nedokážou měsíčně odložit více než deset tisíc korun, a i kdyby to deset tisíc bylo, pak při tříprocentním zhodnocení z deseti tisíc každý měsíc našetří 12 milionů až za 50 let.“ Zmíněná tři procenta pak musejí být reálná po odečtení inflace, jinak člověk z úspor ztrácí.

Výhodu vysokého platu při plánech na brzký důchod přiznává i Martin Dvořák. Kromě skromného života, který je stoupencům hnutí FIRE vlastní, a dobrého výdělku investuje prostředky do diverzifikovaného portfolia s tím, že na režijní náklady vydá zhruba 20 procent z měsíčního příjmu a zbytek využívá na splácení hypoték nebo do investic. Na nákladech se podílí také partnerka, která nyní pobírá rodičovský příspěvek. „Prostředky vkládám do různých akcií, ale také vlastním dva byty, na nichž splácím hypotéku s dobrým úrokem.

O odchodu do důchodu hned po čtyřicítce jsem začal uvažovat až s nástupem do nynějšího zaměstnání, kde nás kromě štědrého základního platu motivovali také akciemi naší firmy v podobě takzvaného RSU, tedy restricted stock unit. Jde o balík akcií, který je garantovaný na čtyři roky a po každém roce dostaneme čtvrtinu. Můj odchod do důchodu je tak vázaný na růst ceny těchto akcií, které si nechám po garanci ještě další tři roky, abych nemusel platit daň ze zisku,“ vypráví Martin s tím, že zhruba za šest let už bude mít splacené obě hypotéky a jeho majetek bude mít hodnotu zhruba 20 milionů korun.

Martin má také druhý pilíř důchodového spoření, na který mu zaměstnavatel přispívá tři procenta hrubé mzdy měsíčně, což jsou při výši jeho platu nezanedbatelné peníze. „K vlastním úsporám přidá stát jednou i systémový důchod, s čímž se dá také dobře kalkulovat,“ doplňuje ještě Dominik Stroukal a naráží i na náklonnost Čechů k nemovitostem: „Je to takový náš FIRE. Vezmeme si v mládí hypotéku, kterou splácíme tak, abychom na důchod nemuseli vydělávat na nájem a byli o něco více finančně nezávislí. Je to trochu naruby, přes dluh, ale účel to z velké části plní stejný. Jen ty peníze neodkládáme bokem, ale splácíme bance.“

Kolik peněz tedy potřebujeme?

Kolik prostředků tedy musíte našetřit, si kromě jednoduché rovnice, ve které váš budoucí pasivní příjem musí převyšovat fixní náklady, můžete spočítat pomocí různých internetových kalkulaček. Jednu z nich lze najít na webu krátkého dokumentu Playing with FIRE mapující snahy jedné rodiny finančně se odpoutat. Dominik Stroukal ale varuje: „Vše se musí počítat v reálných jednotkách, tedy po očištění o inflaci. Pak lze plánovat libovolně daleko, ale co naplánovat nikdy nejde, jsou výkyvy na trzích a v inflaci. Tam se může snadno stát, že těsně před odchodem do důchodu vám akcie odepíšou třetinu peněz a budete muset místo dvaceti let odpracovat dalších deset, abyste to dorovnali. Je to tedy spíš takové kreslení ideálního stavu.“

Jeho slova potvrzuje i Martin Dvořák, který si uvědomuje, že náklady sice i se započtením zvyšující se inflace odhadnout může, ale potenciální úraz člena rodiny nebo zavinění nehody samozřejmě započíst neumí: „Nevím, jaká bude realita, jestli nebude válka, jak se bude vyvíjet demografická křivka a třeba zájem o byty.“ Koneckonců sílu svého majetku neodhadl ani jeden z pionýrů hnutí FIRE Sam Dogen, který se podle serveru Yahoo Finance nyní po víc než deseti letech vrací naplno do práce. Tři miliony dolarů, se kterými do důchodu odešel, zaznamenaly podle jeho slov následkem globálních událostí značnou ztrátu. Chybí mu také atmosféra na pracovišti, ale hlavně si s partnerkou nakonec pořídili dvě děti a zjistili, že nedokážou pokrýt náklady na jejich vysokoškolské vzdělání.

„Je skvělé, že lidé přemýšlejí o investování, a čím dříve, tím lépe. FIRE je extrémní varianta, která není pro každého, ale každá snaha vysvětlit veřejnosti, že na důchod je nutné začít spořit co nejdřív, je důležitá,“ dodává Dominik Stroukal, ale upozorňuje, že ani předčasný důchod vás nezbaví povinnosti daňového přiznání. „Pokud budete prodávat akcie, pravděpodobně se vyhnete zdanění díky tříletému časovému testu. Horší je to u dividend, které budete muset danit každý rok. Svůj desátek si vezme i zdravotní pojišťovna a nejspíš nejvíc utrhne sociální pojištění. Ze zbytku pak člověk připlatí na nepřímých daních. Finanční nezávislost stát nezajímá, stejně si na vás něco vezme.“

Skromnost na prvním místě

Stoupence hnutí FIRE provází životem šetrnost, a to jak v přítomném okamžiku, tak i v tom budoucím. Nízká spotřeba je ohleduplná nejen k peněženkám, ale v důsledku i například k životnímu prostředí. Rodina Martina Dvořáka se snaží šetřením udržet nízké životní náklady. „V okolí často pozoruji, že i rodiny s tak vysokými příjmy, jako mám já, nedokážou nic ušetřit. Kupují si drahá auta, jídlo v restauracích a jiné nepotřebné věci. Nedokážou si spočítat náklady ani finance optimalizovat,“ vypráví Martin s tím, že například kvalitní nové džíny si koupí také. Nejdřív si ale třikrát vyspraví ty staré a s nákupem počká třeba na výprodej. Sám se stará také o základní údržbu auta.

A co s tím důchodem?

„V důchodu neplánuji sedět na zadku. Chci hodně jezdit na kole, věnovat se dětem a mít práci, která mě baví. Mám v plánu si například pořídit laserový odstraňovač koroze, jehož pořizovací cena je enormní, ale právě díky tomu je skvělá i jeho návratnost. Mohl bych se nechat najímat třeba na restaurování veteránů a podobně,“ plánuje Martin. Do úvahy prý také připadá stěhování do nějaké vyloučené lokality a funkce sociálního pracovníka například mezi Romy, o jejichž postavení se dlouhodobě zajímá.

V neposlední řadě pak také zmiňuje svou partnerku, která pracuje jako psycholožka a psychoterapeutka. „Skvěle se doplňujeme. Já dokážu být finančně výkonný už teď, ale vzhledem k tomu, že profesi psychologa lze dělat i ve vysokém věku, tak partnerka se svými zkušenostmi bude moci vést třeba kurzy supervize nebo výcviky, které jsou v tomto oboru finančně nesrovnatelně lépe ohodnocené než individuální praxe nebo zaměstnání. Já tedy budu mít našetřeno a k tomu nějakou pro forma práci a manželka bude mít svůj příjem. Že bychom nevyšli, se nebojíme,“ uzavírá své plány.