Čínské elektromobily dobývají Evropu, silná koruna způsobí škody, kde pošta zruší pobočky? | e15.cz

BYD, Dongfeng, Geely, NIO a další. Evropský zákazník o čínských výrobcích elektromobilů možná ještě ani neslyšel, ti však mají ambice i potenciál pevně se usadit na trzích starého kontinentu. Na rozdíl od dřívějších neúspěšných pokusů se nabízené nebo chystané modely často vyznačují lákavým poměrem ceny a kvality, vyspělou technologií, vysokými bezpečnostními standardy i líbivým designem.

Deset let uplynulo od rozhodnutí největších centrálních bank zapojit do svého boje s domnělou deflací nestandardní nástroj označovaný zkratkou QE, pro nějž se v Česku ujal nepřesný výraz tištění peněz. Byl to tehdy nevyzkoušený experiment. Do jaké míry centrální banky skutečně zabránily deflaci, se zpětně zjistit nedá, stejně jako nevíme, do jaké míry jejich tehdejší politika přispěla k nynější inflační vlně. Experiment však odhalil, že natištěné peníze komplikují centrálním bankám současné utahování měnové politiky. Mezi tištěním a stahováním peněz totiž funguje zřejmá asymetrie. Na nadbytek likvidity si účastníci finančního trhu snadno zvyknou, zatímco na snahy jej omezit reagují podrážděně.

Česká pošta zveřejnila seznam tří stovek poboček, které od začátku července zavře bez náhrady. Jedním z hlavních důvodů je špatná ekonomická situace státního podniku. Nejvíce poboček skončí v Moravskoslezském kraji, a to 48. O dalších 35 provozoven zeštíhlí pošta v Praze. Z největších měst bude na druhém místě zasažena Ostrava, přijde o devatenáct poboček. Po tuctu jich skončí v Brně a Plzni.

TÉMA: Česká cesta Tchaj-wan

Česká republika učinila další krok, aby umožnila expanze svých firem na Tchaj-wan. V hlavním městě Tchaj-peji otevřela v ulici Pucheng Street centrum Czech Hub, které začíná sloužit jako vstupní brána k získávání kontaktů a know-how. Jeho služeb mohou využít i tchajwanské subjekty zajímající se o český trh nebo politiku.

Tchaj-wan by rád v České republice realizoval další investice, ne vždy je to ale lehké. Tchajwanská ministryně pro hospodářské záležitosti Mei-Hua Wang na setkání s českými politiky a dalšími představiteli státu v Tchaj-peji uvedla, že Česko sice nabízí hodně investičních pobídek, jejich zpracování je ale pomalé a proces trápí nízká efektivita.

Mezi dodavateli technologií pro české mobilní sítě by se v budoucnu měl objevit nový významný hráč. Přípravy na expanzi rozjel jihokorejský gigant Samsung, který je známý především jako největší výrobce chytrých telefonů, dlouhodobě ale strategicky investuje také do síťové komunikace. Zpozornět musí zejména Huawei, jemuž v tuzemských sítích hrozí zákaz a jehož roli by Korejci alespoň částečně mohli převzít.

Česká republika má svého honorárního konzula v Jižní Koreji. Stal se jím tamní miliardář a spolumajitel a výkonný ředitel společnosti Nexen Tire Ho-Čchan Kang, který má na naši zemi silné ekonomické vazby díky továrně na pneumatiky v Žatci. Tu Nexen otevřel v roce 2019 s tím, že do ní v následujících letech celkově investuje 22 miliard korun. CzechInvest přislíbil veřejnou podporu ve výši 3,6 miliardy.

Politické a byznysové družení Česka s Tchaj-wanem má první konkrétní výsledky. Státem provozovaný fond rizikového kapitálu Taiwania Capital podle informací E15 dokončuje dvě investice do lokálních startupů. Půjde o transakce v řádu stovek milionů korun. Tchajwanci navazují na svoji první startupovou investici v regionu, kdy Taiwania Capital v lednu vedl investiční kolo ve výši 19 milionů dolarů do slovenské firmy Photoneo.

Jihokorejské město Pchjongtchek ležící kousek od Soulu se během následujících let stane největším výrobním centrem na pokročilé čipy na světě. Společnost Samsung plánuje investovat v přepočtu 230 miliard dolarů do rozšíření svého již fungujícího výrobního komplexu. Akce se rozprostře do dvaceti let a kromě Samsungu má do oblasti přilákat asi 150 dalších firem zaměřených na materiály a součástky nutné pro polovodičovou produkci.

Politická a podnikatelská delegace vedená šéfkou sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09) v sobotu odpoledne přiletěla do Tchaj-peje, hlavního města Tchaj-wanu, kam se vydala z předchozí návštěvy Jižní Koreje. Stopadesátičlennou výpravu přivítali tchajwanský předseda Legislativního dvora You Si-Kun a ministr zahraničních věcí Joseph Wu. „Česká republika je jedním z největších přátel Tchaj-wanu, ne-li největším,“ sdělila Pekarová na briefingu po příletu. „Naše vztahy lze označit za blízké až sourozenecké,“ připojil se Si-kun.

Strategický asijský partner Česka je ochoten a schopen dodat nedostatkové léky, zejména antibiotika. Představitelé Jižní Koreje to potvrdili během jednání šéfky sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) v Soulu. Ta o tématu mluvila mimo jiné s předsedou vlády Han Tok-sunem.

VIDEO: byl bývalý šéf České pošty Roman Knap v rozhovoru pro E15

VÝBĚR ČLÁNKŮ Z TÝDNE

V americké Republikánské straně roste počet kongresmanů, kteří odmítají posílat zbraně a peníze Ukrajině na obranu proti ruské agresi, upozornil předminulý týden deník The Washington Post. Pokud by republikáni po volbách v příštím roce opět dostali svého kandidáta do Bílého domu a skeptický pohled na pomoc Kyjevu by v USA převážil, mohlo by to mít dramatické důsledky pro další vývoj konfliktu i budoucnost transatlantické spolupráce, varují experti.

Zpracovatel kůží Karo Leather hodlá rozšířit svůj záběr. Zatímco dosud se společnost zaměřovala na dodávky pro zákazníky z odvětví nábytkářství, nyní plánuje, že naváže spolupráci také s obuvnickými firmami včetně českých. Tento krok bude možný díky navýšení kapacit, zejména dostavění nového závodu v Brtnici v letošním roce.

Česká národní banka v loňském roce vykázala ztrátu 411,9 miliardy korun, což je rekord. Oproti roku 2021, kdy byla ve ztrátě 37,7 miliardy korun, jde o zhruba jedenáctinásobný nárůst. Za loňskou ztrátu může pokles hodnoty pevně úročených dluhopisů a akcií a zvýšené sazby, kvůli kterým byly vypláceny vyšší úrokové výnosy. ČNB zveřejnila výsledky v dnešní účetní uzávěrce.

Znásobit roční produkci dronů a maximálně robotizovat výrobu. S takovým cílem investuje tuzemský výrobce středně velkých civilních a vojenských bezpilotních letounů Primoco UAV zhruba půl miliardy korun do nové výrobní haly, kterou chce postavit na vlastním letišti v Krašovicích u Písku. V současnosti v malé hale v pražském Radotíně vyrábí šest strojů One 150 měsíčně. Do tří let hodlá produkci zečtyřnásobit, uvedl pro deník E15 majitel firmy Ladislav Semetkovský.

Někdejší generální ředitel Hypoteční banky a člen představenstva ČSOB Jan Sadil loni na podzim opustil bankovní sektor. V den, kdy odchod veřejně oznámil, mu přišla SMS od Jana Řežába, majitele jedné z největších developerských skupin v Česku JRD. „Napsal mi: ‚Ahoj, Honzo, neměl bys chuť se potkat a pobavit se o tom, jak můžeme dělat svět lepším?‘ Myslím, že taková zpráva by zaujala každého,“ vzpomíná Sadil v rozhovoru pro E15. V únoru se stal ředitelem JRD Group, která také vlastní druhý největší větrný park v Česku, fotovoltaické elektrárny a nově proniká do byznysu s odpady.

Významnější role v problematice dobíjení elektromobilů se začínají chápat firmy, které nabízejí zaměstnancům nový benefit ve formě dobíjení auta v práci nebo tím, že jim zaplatí náklady na dobití auta doma. Pro obyvatele sídlišť nebo center velkých měst to může být v řadě případů jedno z mála řešení pro provoz elektromobilu. Budování vlastního individuálního domácího dobíjení má řadu omezení a v některých případech vyjde draho.

TWEETY E15