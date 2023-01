Debata v ČT: Andrej Babiš dorazil na debatu s Petrem Pavlem | E15.cz

„Odpouštím České televizi, změnil jsem názor, a to je všechno,“ řekl hned na úvod debaty Andrej Babiš, který se na debatu dostavil, i přesto že původně účast domítal. První téma debaty se týkalo billboardům, které Babiš vyvěsil po České republice. Podle Petra Pavla se jedná o závádějící billboardy.

„Je to nefér útok jeden za druhým,“ řekl Pavel. „Vy jste chtěl vyslat naše vojáky na Ukrajinu a je jedno za jakým cílem. A proto já jsem mluvil o míru. Rok tu mluví vláda o válce a já mluvím o míru,“ řekl Babiš a odkazoval na údajný tweet, který Pavel zveřejnil.

„Nikdy v životě jsem se nemusel vyjadřovat k invazi v roce 68. Nikdy jsem jí nevítal. A nesrovnávejte mě s panem Skálou. Ten je komunistou dodnes,“ reagoval Pavel na Babišovo nařčení, že vítal ruskou invazi v do Československa v roce 1968.

Dalším tématem debaty byl útok na Vrbětice. „Já jsem to komentoval jako akt terorismu. Lze říci, že to byl akt státního terorismu,“ řekl Pavel. Babiš s Pavlem souhlasil. „Já jsem to samozřejme odsoudil. Nemělo se to ale pronajmout,“ dodal Babiš.

Nejsem hnutí ANO, jsem Andrej Babiš

Další otázka směřovala na to, zda vyvolání hlasování o nedůveře vládě nebylo součástí kampaně Andreje Babiše. „Nejsem hnutí ANO, jsem Andrej Babiš. O vyvolání hlasování o nedůvěře vlády rozhodli poslanci hnutí ANO. Já jsem to nepodepsal, ani jsem tam nebyl. Nešlo o prezidentskou kampaň,“ řekl Babiš.

Babiš také pořád opakoval, že Pavel je vládní kandidát. „Podpořil vás Zeman, podpořilo vás KSČ a také neříkám, že jste kandidátem KSČ. Já nejsem vládním kandidátem. Já jsem vládu v mnoha ohledech kritizoval,“ odpověděl Pavel.

„Pokud byste se stal prezidentem a hnutí ANO pak zvítězilo ve volbách, celá republika by se stala vaším Agrofertem,“ reagoval Pavel na Babiše, který opakoval, že lže. „Neříkejte, co jste pro tuhle zemi udělal. Ty dluhy, co jste udělal, budou muset zaplatit naše děti,“ dodal Pavel.

„Já jsem navyšoval lidem důchody a platy, a proto lidem za naší vlády stouply úspory,“ bránil se Babiš.

Výkup akcií ČEZ

Babiš uvedl jako své klíčové téma pro své prezidentství výkup akcií ČEZu. „Získání stoprocentní kontroly a snížení ceny elektřiny na 1500 korun za MWh pro všechny. Přesvědčoval bych pana premiéra a pana Stanjuru, aby svolali mimořádnou valnou hromadu ČEZu a aby nabídli výkup minoritním akcionářům. Je tam 200 miliard nerozděleného zisku. ČEZ se topí v zisku a občané mají nejdražší elektřinu v Evropě,“ řekl Babiš.

Probírala se i komunistická minulost obou kandidátů. „Vojenská rozvětka není pod lustračním zákonem. Takže ti lidé prošli do dalšího systému. Mé jméno není nikde, narozdíl od pana Pavla, které je všude,“ bránil se Babiš. „Vyhrál jsem třikrát soud. Nespolupracoval jsem,“ dodal.

„Já jsem svou minulost vysvětloval mnohokrát a říkal jsem to vždy tak, jak to bylo,“ reagoval na stejnou otázku Petr Pavel. „Nikdy jsem vojenského zpravodajce v komunistickém rezimu nevykonával,“ řekl.

Pomoc Ukrajině

Babiš na otázku, zda by mělo Česko nadále pomáhat Ukrajině, odpověděl vyhýbavě. „Podpora Ukrajiny má být koordinovaní přes Evropskou unii. Není potřeba snižovat komfort českých občanů,“ řekl Babiš.

„Sám jste psal ve své knize, že NATO by se mělo změnit z obraného na útočný pakt a přitom zde hovoříte o míru. Pokud jde o Ukrajinu, tak tam je důležitá hlavně solidarita. To, že nejsme součástí konkrétních bojů neznamená, že ta válka není naše,“ reagoval Pavel.

Babiš by neposlal české vojáky do války, pokud by bylo napadeno Polsko nebo pobaltské státy. „Já chci mír,“ opakoval Babiš.

„Základním principem NATO je odrazení od války. To, že se připravujeme na válku znamená, že chceme nepřítele odradit. Ale zároveň pokud je jeden člen NATO napaden, tak mu všichni jdeme na pomoc a takhle ta organizace funguje. Je to náš závazek,“ vysvětlil Pavel.