Debata na TV Nova: Babiš a Pavel v posledním televizním duelu | E15.cz

Pavel ještě před debatou oznámil, že bude mít na začátku prohlášení. „Já jsem se dneska cestou do Prahy dozvěděl, že už nežiju,“ řekl generál ve výslužbě. K falešné tiskové zprávě se později podle Pavla přidaly hackerské útoky na jeho webové stránky, hackeři patrně pocházeli z Ruska. Falešnou zprávu nyní prověřuje policie. „Toho nechutného v této kampani už bylo dost,“ vyzval Pavel k ukončení útoků.

Babiš rovněž útoky odsoudil. „Je důležité, aby po vyhlášení výsledků, ať vyhraje kdokoli, pan Pavel je teď favorit, takové útoky nepokračovaly,“ řekl expremiér, který odmítl, že by zpráva o smrti Pavla pocházela z jeho týmu. „Dotyčný musel být strašně hloupý, vždyť věděl, že pan Pavel bude dnes večer na Nově,“ dodal Babiš.

Oba kandidáti se v debatě rovněž shodli, že by končící prezident Miloš Zeman neměl jmenovat nového předsedu Ústavního soudu, kterému končí mandát až půl roku po Zemanovi. Současný prezident avizoval, že by nástupce Pavla Rychetského chtěl jmenovat sám, byť tuto možnost ústavní právníci rozporují. „Bylo by nestandardní, aby pan prezident vzal tuto kompetenci příštímu prezidentovi,“ řekl Babiš.

Jmenování trestně stíhaného člověka ministrem kandidáti nevylučují. „Nejmenoval bych nikoho, kdo je trestně stíhán za činy v rámci politické činnosti. V jiných případech, pokud by byl stíhán účelově jako já, tak bych se s případem chtěl nejdříve seznámit,“ řekl Babiš. Pro Pavla by to byla překážka, ale ne nepřekonatelná. „Své výhrady bych sdělil premiérovi a bylo by to na jeho zodpovědnost,“ řekl Pavel. Premiérem by oba jmenovali toho, kdo by dokázal získat ve sněmovně důvěru.

Babiš řekl, že by si ve funkci chtěl vynutit odvolání náčelníka generálního štábu Karla Řehku, který v médiích řekl, že v případě války NATO s Ruskem by Česko muselo výběrově mobilizovat. Podle Babiše Řehka zbytečně straší válkou, načež Pavel odpověděl, že vojáci válku nechtějí, ale musejí se připravovat na nejhorší. „Ať se vojáci připravují, ale ať nestraší naše lidi, nechť nestraší naše ženy,“ řekl Babiš, který by klidně do pozice nového náčelníka podle svých slov jmenoval Pavla. Ten opáčil, že se lidem nemá lhát.

Debata na Nově přinesla nové téma a to důchody. „To, co potřebujeme, je důkladná důchodová reforma. Ta se měla uskutečnit už před deseti lety, ale za celou dobu neměly vlády odvahu to udělat,“ řekl Pavel. „Tato vláda nemá nemá ráda důchodce,“ řekl Babiš, podle kterého je třeba přidávat všem důchodcům stejně. Danuše Nerudová si v čele důchodové komise podle Babiše údajně jen dělala prezidentskou kampaň. V sociálních tématech se kandidáti většinou shodli, ať už je to zachování délky rodičovské, nezavádění karenční doby a nesnižování výše sociálních podpor.

Kandidáti hovořili i o daních, například o diskutované možnosti revize daně z přidané hodnoty. „Určitě by stálo za to tu soustavu zjednodušit. Máme tři sazby, je to matoucí, jsou tam úniky. Stálo by za to zúžit do dvou sazeb, což by do státního rozpočtu mohlo přinést desítky miliard korun,“ řekl Pavel. „Já vám to přeložím, Pavel by zvýšil daně,“ odpověděl Babiš. „Máme nejvyšší DPH na potraviny, patnáct procent. Proč to premiér neudělá jako v Polsku a nesníží DPH na nulu,“ řekl Babiš.

Kandidáti mluvili o o dalších tématech. Pavel by například byl v určitých případech pro eutanazii. "Já jsem proti, já věřím na zázraky," řekl Babiš. Co se týká užívání marihuany, Babiš by ji ponechal pro léčebné účely, ale nelegalizoval by ji. "Já jsem pro legalizaci, zkušenosti z ostatních zemí ukazují, že kontrolované prostředí je lepší, než masivní zneužívání mladou generací," řekl Pavel.