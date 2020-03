A mimochodem... Další vývoj ve sporu o vlky | E15.cz

Vlčí smečky se do českého příhraničí vrátily zhruba před sedmi lety a rozdělily společnost na dva tábory. Zemědělci a majitelé honiteb, kterým vlčí smečky decimují stáda, chtějí umožnit odlov. Ochránci přírody jsou jednoznačně proti s tím, že vlk do českých kopců patří. Ani tato zpráva z miniseriálu webu E15.cz by neměla uniknout pozornosti, byť by přes příval souvislostí pandemie koronaviru snadno mohla.