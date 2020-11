Babiš slibuje obcím a krajům 20 miliard jako náhradu za daňové výpadky | E15.cz

Zhruba ze tří čtvrtin slibuje premiér Andrej Babiš (ANO) kompenzovat samosprávám propady v příjmech kvůli nahrazení superhrubé mzdy nižší daní z příjmu. Daňový balíček však takový návrh neobsahuje, vláda by ho musela do změn zapracovat.

Premiér nabídl náhradu za daňové výpadky šéfům senátních klubů, kam přišel s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO). Zástupce horní komory parlamentu Babiš požádal, aby zachovali nahrazení superhrubé mzdy dvěma sazbami z hrubé mzdy ve výši 15 a 23 procent, které minulý týden schválila hlasy ANO, ODS a SPD Poslanecká sněmovna. Odmítnout by podle něj měl Senát zvýšení slevy na poplatníka.

Záměr Babiše poskytnout obcím a krajům 20 miliard korun by však předpokládal změnu zákona o rozpočtovém určení daní. Daňový balíček však žádnou takovou úpravu neobsahujem řekl po schůzce s premiérem a šéfkou státní pokladny předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS).

„Vláda chce poslat krajům jako kompenzaci pět miliard korun a obcím 15 miliard korun. Vše by se dělo platbou na občana,“ uvedl Vystrčil.

Sněmovna přijala v daňovém balíčku nejen zrušení superhrubé mzdy a zavedení sazeb daně z příjmu na 15 a 23 procent, ale i zvýšení daňové slevy na poplatníka z 24 840 korun na 34 125 korun. To by znamenalo příští rok propad příjmů veřejných rozpočtů o celkem 130 miliard korun. Z toho o 31 miliard by na příjmech přišly obce a o 12 miliard kraje.

„Premiér Andrej Babiš i ministryně financí Alena Schillerová potvrdili, že návrh je katastrofa,“ dodal Vystrčil.

S představiteli senátních klubů jednal i šéf ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček. Po setkání řekl, že musí být zachována rovnost mezi zdaněním živnostníků a zaměstnanců. Senát by měl rovněž hlasovat o výši slevy na poplatníka a kompenzacích pro kraje a obce. „Je shoda, že oprava sněmovní verze Senátem by tyto parametry měla obsahovat,“ uvedl Hamáček.

Senát by mohl podle Hamáčka o návrzích rozhodnout nejdříve 10. prosince. I když se dohodne na kompromisní úpravě daňového balíčku, může ji sněmovna přehlasovat. Zatím není úplně jisté, zda poslanci stihnou finální verzi, která zamíří k podpisu prezidenta na Hrad, odsouhlasit do konce roku.

Dalším sporným bodem daňového balíčku je návrh Pirátů, kteří prosadili zrušení daňové výjimky pro cenné papíry v hodnotě nad 20 milionů korun. Pro progresivní zdanění kapitálových příjmů hlasovali spolu s Pirátskou stranou poslanci ANO, ČSSD a KSČM. ODS a další pravicové strany jsou proti.