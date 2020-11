Bez dluhů do tří let pro všechny. Návrh Benešové část poslanců vítá, věřitelům se nelíbí | E15.cz

Zbavit se dluhů by mělo být od poloviny příštího roku snazší jak pro živnostníky, tak pro běžné spotřebitele. Vláda v pondělí nečekaně schválila novelu insolvenčního zákona, která po roce a půl opět významně zjednodušuje podmínky pro osobní bankrot. Proces oddlužení se má zkrátit z pěti let na tři roky a odpadá podmínka zaplacení alespoň části pohledávek. Návrh musejí ještě schválit poslanci a senátoři.

Zkrácení doby oddlužení má podle ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO) pomoci lidem zasaženým pandemií koronaviru, kteří přišli o příjmy a mají potíže se splácením závazků. Problém podle šéfky rezortu dopadá i na střední třídu. „Je třeba jí v tomto směru pomoci, tato novela by měla být efektivní a účinná,“ uvedla Benešová.

Návrh částečně odráží evropskou směrnici, která po členských státech požaduje zavedení tříletého oddlužení pro živnostníky a procesu preventivní restrukturalizace pro firmy. Kvůli sporům o druhé části směrnice týkající se firem se dokončení celého zákona na ministerstvu spravedlnosti neustále protahovalo a hrozilo, že se v tomto volebním období vůbec nestihne předložit.

Nakonec podle odborníka na dluhovou problematiku Daniela Hůleho z Člověka v tísni pomohla až intervence premiéra Andreje Babiše (ANO) v polovině října. „Premiér zavolal ministryni Benešové, že je třeba směrnici rozdělit na dvě části, aby se běžní lidé dočkali zkrácení oddlužení ještě v tomto volebním období,“ řekl Hůle s tím, že část o restrukturalizaci firem bude mít možná na starosti až příští vláda.

Návrh zaskočil poslance ze sněmovního podvýboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení, kteří dokončení zákona ze strany Benešové už v tomto volebním období nečekali. „Přiznám se, že jsem překvapená, ale příjemně. Ještě si návrh musím detailněji prostudovat, v tuto chvíli jsem ale spokojená a určitě ho podpořím,“ řekla poslankyně za koaliční ČSSD Kateřina Valachová. „Návrh jde jednoznačně správným směrem a má moji podporu. Je to jedna z reakcí na post-covidovou dobu, která nás čeká,“ dodal opoziční poslanec Marek Výborný (KDU-ČSL).

Zásadní změnou je také fakt, že návrh Benešové již nerozlišuje u fyzických osob mezi dluhy z podnikání a ze spotřebitelských úvěrů. Pro podnikatele i spotřebitele by tak měly nově platit stejné podmínky. Zde však může být kámen úrazu. „Směrnice požaduje zavést tříleté oddlužení jen pro živnostníky a majitele malých firem. U spotřebitelů jde jen o možnost,“ řekla Valachová, podle které budou někteří poslanci požadovat ponechání současného stavu u spotřebitelů. „Já jsem pro jeden režim tří let pro všechny,“ řekla Valachová.

Spotřebitelé nyní využívají pětiletý režim oddlužení s tím, že musejí během této doby zaplatit alespoň třicet procent závazků. Pokud se jim to nepodaří, o případném oddlužení rozhodne soud na základě toho, zda se dlužník dostatečně snažil závazky hradit. Tříletý režim byl dosud vyhrazen hlavně pro zranitelné skupiny, jako jsou třeba důchodci.

Byť má nyní odpadnout podmínka splacení části pohledávek, oddlužení nebude zcela „zadarmo“. Nadále by museli lidé v insolvenci posílat minimální měsíční částku, kolem dvou tisíc korun, na odměnu insolvenčnímu správci a splátku věřiteli. „Toto vyvážení je správné a budu usilovat o to, aby to tak zůstalo,“ řekl Výborný. Na konci tří let má nadále rozhodovat o zbavení dluhů soud. „Tuto nejistotu na konci je třeba odstranit, neodpovídá to duchu směrnice,“ myslí si Hůle.

Zástupcům věřitelů se návrh nelíbí, považují to za nepřijatelný zásah do svých práv a obávají se zneužití systému ze strany dlužníků. „Pokud vláda trvá na zkrácené době oddlužení, měla by alespoň výrazně zpřísnit jeho podmínky. Například tím, že by úspěšné absolvování oddlužení bylo opět podmíněno splacením minimálně 30 procent dluhu,“ řekl prezident České asociace věřitelů Pavel Staněk.